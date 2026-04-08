9 livros nacionais prontos para o cinema

Com histórias intensas, esses livros nacionais renderiam boas adaptações para o cinema Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

“O Agente Secreto” pode até não ter conquistado nenhuma estatueta do Oscar, mas, assim como “Ainda Estou Aqui”, que levou o prêmio de Melhor Filme Internacional em 2025, mostrou ao mundo o potencial cinematográfico do Brasil.

E se grandes fenômenos do audiovisual nasceram primeiro na literatura, por aqui não faltam obras com força para seguir esse mesmo caminho. Entre tramas que exploram identidade, suspense, memória e relações humanas, autores nacionais constroem narrativas encantadoras, diversas e cheias de apelo visual.

Foi pensando nisso que reunimos livros que carregam em si o DNA de uma boa adaptação audiovisual, seja pelo ritmo envolvente, personagens marcantes ou cenários que saltam das páginas. Um convite a olhar para a literatura brasileira como berço de histórias prontas para ganhar novas dimensões nas telas. Confira!

1. Protetores: o livro das magias ambíguas

Em “Protetores: o livro das magias ambíguas”, um grupo improvável busca um artefato místico capaz de alterar o equilíbrio entre os mundos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Multifoco

Neste livro, Bruno Panda Lopes conduz o leitor por um Rio de Janeiro onde o sobrenatural se mistura à realidade cotidiana. A trama acompanha um grupo improvável de aliados na busca por um artefato místico capaz de alterar o equilíbrio entre os mundos. Com elementos da cultura brasileira, a narrativa une ação e conflitos sociais. Uma fantasia urbana marcada por dilemas morais e pela tênue fronteira entre fé e escuridão.

2. Overdone – A beleza que mata

Em “Overdone”, um personagem obcecado por padrões de beleza coloca em prática um plano arriscado Crédito: Imagem: Reprodução digital | Literare Books

Em uma trama de tensão e reviravoltas, o cirurgião plástico José Roberto da Costa Pereira explora a dualidade da toxina botulínica entre estética e risco extremo. A história acompanha um personagem obcecado por padrões de beleza, que articula um plano ambicioso entre São Paulo, Paris, Berlim e Nova York. Este livro poderia se transformar em um blockbuster de ação e suspense capaz de provocar reflexões sobre os limites da estética, da ciência e das escolhas humanas.

3. Minha (quase) ex-melhor amiga

Em “Minha ex-melhor amiga”, Manu e Duda enfrentam conflitos que colocam à prova a amizade na transição para a adolescência (Imagem: Reprodução digital | VR Editora) Crédito: quase

O livro, escrito por Rebeca Kim e ilustrado por Purin Naka, acompanha Manu e Duda, que eram inseparáveis, mas a chegada do 6º ano coloca a amizade à prova quando ciúmes e mal-entendidos começam a se acumular. Longe da rotina escolar, percebem o quanto a ausência uma da outra pesa e, ao se reencontrarem, precisam aprender a expressar o que sentem e reconstruir o vínculo. Afinal, atravessar a transição da infância para a adolescência ao lado da melhor amiga faz toda a diferença.

4. Um corpo para Jaime

Em “Um corpo para Jaime”, um homem cria uma identidade fictícia que começa a ganhar consequências imprevisíveis Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Patuá

Combinando suspense, ironia e romance, Luiza Fariello constrói uma narrativa sobre identidade, solidão e os limites entre o real e o imaginário. A trama acompanha Jaime, um executivo bem-sucedido que esconde um detalhe: ele não existe. Criado por Mariano, um homem marcado por dificuldades de pertencimento e comunicação, o personagem nasce como um refúgio na internet, mas ganha contornos imprevisíveis.

5. Sob o sol da América

Em “Sob o Sol da América”, uma jovem vê sua vida mudar ao desafiar valores e se envolver com um guerreiro Lakota Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Kairós

No romance de Nanná Félix, Eveline Reachenson tem a juventude impactada pela Guerra Civil americana, em um cenário marcado por violência, preconceito e perdas. Filha de um general, ela carrega valores rígidos até decidir salvar a vida de um guerreiro Lakota ferido. Meses depois, é capturada e torna-se sua prisioneira. Entre culpa, sobrevivência e sentimentos inesperados, nasce uma relação marcada por tensão e humanidade.

6. Ouroboros

Em “Ouroboros”, três personagens questionam um sistema que define o valor humano pela utilidade e aparência Crédito: Imagem: Reprodução digital | LC Books

Após a superfície da Terra se tornar inabitável, a humanidade sobrevive em um submarino regido por um sistema tecnocrático. Nesse ambiente opressor, o autor Igor Girão apresenta uma jovem cega e brilhante , um rapaz geneticamente moldado para a perfeição e um escritor dissidente, que têm seus destinos entrelaçados. Enquanto enfrentam exclusão, controle e expectativas desumanizantes, eles começam a questionar a lógica que define valor apenas pela utilidade e aparência.

7. Quando o gato vira gente

Em “Quando o gato vira gente”, a convivência com um gato transforma a forma de enxergar afeto e solidão Crédito: Imagem: Reprodução digital | Viseu

Ao resgatar o pequeno Fritz, a narradora passa a reconhecer, nos gestos do animal, traços profundamente humanos, desde a teimosia até a necessidade de afeto. Entre cenas cotidianas e descobertas emocionais, a convivência evolui para um vínculo que ressignifica rotina, solidão e cuidado. A narrativa de Doroti Cercato, delicada e visual, se constrói a partir de pequenos momentos capazes de emocionar pela simplicidade.

8. Até que a morte se disfarce

Em “Até que a morte se disfarce”, uma mulher mergulha em mistérios ao perceber padrões inquietantes em sua própria vida Crédito: Imagem: Reprodução digital | Divulgação

Naomi parece viver uma vida estável, até perceber que pequenas falhas do cotidiano seguem um padrão inquietante, sobretudo em sua relação com Sebastian, um homem tão fascinante quanto indecifrável. No thriller de Danilo Quartiero Filho, nada é o que parece, e a protagonista mergulha em segredos e suspeitas. Entre pistas sutis, comportamentos calculados e coincidências improváveis, a tensão cresce em ritmo capaz de prender até o fim.

9. NOZ mulheres

Em “NOZ mulheres”, três trajetórias femininas se cruzam em busca de identidade, liberdade e recomeços Crédito: Imagem: Reprodução digital | LC Books POD

Três mulheres atravessam fronteiras visíveis e invisíveis para reconstruir o que o tempo tentou apagar: Maria parte em busca de sua origem; Lília desafia o que se espera dela; Ayla, cercada de luxo, descobre o vazio de uma vida sem voz. Entre memórias, segredos e recomeços, MLourdes Rabelo Cruz costura uma narrativa sobre identidade, desejo e liberdade, unindo essas trajetórias pelo mesmo gesto de coragem: reinventar a própria existência.