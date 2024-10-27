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9 livros incríveis de escritores brasileiros

9 livros incríveis de escritores brasileiros

Obras de autores nacionais inspiram os leitores a refletirem sobre cultura e identidade
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 27 de Outubro de 2024 às 12:35

Livros nacionais conectam os leitores com as suas raízes (Imagem: PH888 | Shutterstock)
Livros nacionais conectam os leitores com as suas raízes (Imagem: PH888 | Shutterstock) Crédito:
A literatura brasileira é uma rica fonte de histórias e experiências que nos convidam a refletir sobre nossa cultura e identidade. Ler obras de autores nacionais nos proporciona uma conexão profunda com nossas raízes, permitindo que exploremos narrativas que refletem a diversidade e identidade das vozes do Brasil.
Entre alguns dos títulos que ilustram o poder da literatura nacional em emocionar, questionar e inspirar, estão:

1. Recalculando a rota

&#8220;Recalculando a Rota&#8221; narra a história de Vivian, uma jovem da periferia carioca que enfrenta desafios pessoais e profissionais (Imagem: Reprodução digital | Editora Plataforma 21)
“Recalculando a Rota” narra a história de Vivian, uma jovem da periferia carioca que enfrenta desafios pessoais e profissionais (Imagem: Reprodução digital | Editora Plataforma 21) Crédito:
Ambientado no subúrbio do Rio de Janeiro, neste romance contemporâneo, a autora Aimee Oliveira narra a história de Vivian, uma jovem da periferia carioca que enfrenta desafios pessoais e profissionais em busca de uma condição de vida melhor. Porém, quando o ex-namorado de Vivian sofre um acidente e é acolhido na casa da moça durante a recuperação, a protagonista precisa lidar com sentimentos do passado enquanto corre atrás dos próprios sonhos. 

2. A magia que nos pertence

&#8220;A magia que nos pertence&#8221; mostra o florescer da juventude e faz o leitor refletir sobre o que realmente importa na vida (Imagem: Reprodução digital | Editora Plataforma 21)
“A magia que nos pertence” mostra o florescer da juventude e faz o leitor refletir sobre o que realmente importa na vida (Imagem: Reprodução digital | Editora Plataforma 21) Crédito:
Em um Rio de Janeiro onde a magia se cria com memórias, e histórias estranhas são apenas normais, Amanda, Madu, Diego e Alícia se unem para localizar um algoritmo de redes sociais que ganhou corpo e está à solta na cidade. Entre festas animadas, criaturas estranhas e uma realidade tecnológica, os quatro amigos descobrem que não há nada mais mágico do que poder contar um com o outro. Escrito por Fernanda Nia, este romance carioca oferece muita representatividade por meio de protagonistas LGBTQIAPN+.

3. Depois das cinco

&#8220;Depois das cinco&#8221; narra a trajetória da garota que precisa esconder que todas as tardes deixa de existir e ressurge somente depois das cinco da manhã do dia seguinte (Imagem: Reprodução digital | Buzz Editora)
“Depois das cinco” narra a trajetória da garota que precisa esconder que todas as tardes deixa de existir e ressurge somente depois das cinco da manhã do dia seguinte (Imagem: Reprodução digital | Buzz Editora) Crédito:
Ivana está longe de ser uma adolescente comum. Todas as tardes, às seis horas, ela deixa de existir e ressurge somente no dia seguinte, às cinco da manhã. Ela se apaixona por Dario, mas o rapaz compartilha da mesma condição, só que em horários opostos: sempre que ela surge, ele desaparece. Determinados a viver essa paixão, o casal improvável inicia uma busca para desafiar o destino e ficar junto. Entre mistérios, romance e uma boa dose de fantasia, Bruno Haulfermet constrói uma romantasia cheia de diversidade e representatividade.

4. Entrevista com a solidão

Em &#8220;Entrevista com a solidão&#8221;, Marcos Lacerda propõe estratégias para transformar momentos solitários em oportunidade para desenvolver o bem-estar emocional (Imagem: Reprodução digital | Editora Latitude)
Em “Entrevista com a solidão”, Marcos Lacerda propõe estratégias para transformar momentos solitários em oportunidade para desenvolver o bem-estar emocional (Imagem: Reprodução digital | Editora Latitude) Crédito:
Os brasileiros são os mais solitários do mundo! Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, metade da população alega sentir solidão e melancolia com frequência, contribuindo para acentuar doenças como depressão e ansiedade. Mas como lidar positivamente com esse sentimento? Quem ensina a compreendê-lo e transformá-lo em solitude é o psicólogo Marcos Lacerda. Neste livro, o especialista em relacionamentos propõe estratégias para transformar momentos solitários em oportunidade para desenvolver o bem-estar emocional.

5. De volta ao começo

Em &#8220;De volta ao começo&#8221;, Ney Messias Jr. instiga a prática do autoconhecimento e explica como manter o bem-estar físico, emocional, social e financeiro (Imagem: Reprodução digital | Editora Latitude)
Em “De volta ao começo”, Ney Messias Jr. instiga a prática do autoconhecimento e explica como manter o bem-estar físico, emocional, social e financeiro (Imagem: Reprodução digital | Editora Latitude) Crédito:
Conhecido como SeuNeyzinho nas redes sociais, Ney Messias Jr. mostra que é possível tornar o processo natural da velhice em uma experiência prazerosa. A partir de vivências pessoais, o autor instiga a prática do autoconhecimento e explica como manter o bem-estar físico, emocional, social e financeiro, com uma abordagem integrativa em prol de uma maturidade consciente. As dicas do livro são embasadas em insights científicos do escritor, que também é especialista em gerontologia, professor de Educação Física e instrutor de Mindfulness .

6. Amor às causas perdidas

&#8220;Amor às causas perdidas&#8221; narra a jornada de Laura e Téo, duas pessoas com corações marcados por desafios e segredos (Imagem: Reprodução digital | Harlequin)
“Amor às causas perdidas” narra a jornada de Laura e Téo, duas pessoas com corações marcados por desafios e segredos (Imagem: Reprodução digital | Harlequin) Crédito:
Laura sempre acreditou em finais felizes. Porém, ela se vê como um caso perdido após descobrir que sua vida foi uma mentira. Quando recebe a missão de escrever uma matéria que pode expor todas as suas feridas, as palavras de um desconhecido talvez possam ajudá-la a recomeçar.
Enquanto isso, Téo, médico geriatra, decide voltar à cidade natal, Curitiba, para ficar mais perto da família. Ele só não esperava encontrar alguém ocupando seu quarto… e com o potencial de ocupar um lugar ainda mais especial. No romance contemporâneo da paranaense Paola Aleksandra, os dois protagonistas precisam enfrentar o passado para descobrir por quais causas vale a pena lutar.

7. Juntas

&#8220;Juntas&#8221; é um devocional que reúne ensinamentos das autoras e pastoras Camila Barros, Midian Lima, Raquel Lima e Gabriela Lopes (Imagem: Reprodução digital | Editora Vida)
“Juntas” é um devocional que reúne ensinamentos das autoras e pastoras Camila Barros, Midian Lima, Raquel Lima e Gabriela Lopes (Imagem: Reprodução digital | Editora Vida) Crédito:
Este devocional reúne ensinamentos das autoras e pastoras Camila Barros, Midian Lima, Raquel Lima e Gabriela Lopes, para mulheres cristãs viverem em comunhão. O livro aborda a importância da união feminina no cumprimento do propósito de Deus, ao destacar o poder da coletividade e do apoio mútuo entre mulheres na jornada espiritual. As escritoras compartilham experiências de fé, conselhos e atividades práticas, incentivando as leitoras a crescerem e se fortalecerem em conjunto por meio da Palavra.

8. Na Presença do Pai

&#8220;Na Presença do Pai&#8221; é um devocional que oferece reflexões diárias para fortalecer a comunhão com Deus (Imagem: Reprodução digital | Editora Vida)
“Na Presença do Pai” é um devocional que oferece reflexões diárias para fortalecer a comunhão com Deus (Imagem: Reprodução digital | Editora Vida) Crédito:
Escrito pelo pastor Naor Pedroza, este devocional anual oferece 365 reflexões diárias para fortalecer a comunhão com Deus. O livro incentiva a prática da gratidão, ao apresentar ensinamentos bíblicos sobre amor, perdão e fé, ajudando o leitor a superar medos e frustrações. Também inclui orações e meditações para fortalecer a esperança ao longo do ano. Ideal para quem busca uma jornada espiritual de paz, alegria e confiança no propósito divino, a obra é uma ferramenta para renovar a mente e viver uma vida mais plena.

9. Vença em silêncio

Em &#8220;Vença em silêncio&#8221;, o economista Diego Menin apresenta um guia prático sobre o poder do silêncio na vida espiritual (Imagem: Reprodução digital | Editora Vida)
Em “Vença em silêncio”, o economista Diego Menin apresenta um guia prático sobre o poder do silêncio na vida espiritual (Imagem: Reprodução digital | Editora Vida) Crédito:
O economista Diego Menin apresenta um guia prático sobre o poder do silêncio na vida espiritual. Em um mundo de constante ruído, o autor utiliza a história bíblica de Daniel para mostrar que o verdadeiro guerreiro é aquele que domina suas palavras e cultiva a quietude. Com capítulos curtos e acessíveis, o livro ensina estratégias para lidar com emoções, praticar o autocontrole e crescer espiritualmente.
Por Luísa Santini

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