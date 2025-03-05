9 eletrodomésticos para desligar da tomada e evitar incêndios

É necessário redobrar os cuidados com os aparelhos que funcionam por aquecimento e são mais sensíveis às altas temperaturas Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Os eletrodomésticos são grandes aliados da rotina de quem busca praticidade e rapidez. No entanto, é necessário redobrar os cuidados com os aparelhos que funcionam por aquecimento e são mais sensíveis às altas temperaturas. Conhecer os equipamentos que precisam ser desconectados da tomada logo após o uso ajuda a evitar incêndios e proteger a sua casa.

Segundo Luis Henrique Bernardo, professor do curso de Engenharia Elétrica da Faculdade Anhanguera, os eletrodomésticos são uma das principais causas de acidentes envolvendo eletricidade no Brasil. “Instalações elétricas inadequadas, como remendos, emendas malfeitas e sobrecarga de tomadas, são falhas comuns que favorecem o surgimento de curtos-circuitos e incêndios”, explica.

Além disso, ele alerta que muitos sistemas elétricos residenciais não estão dimensionados para suportar a demanda energética dos aparelhos modernos. “O uso constante desses equipamentos, aliado à falta de manutenção, aumenta o risco de superaquecimento e curto-circuito. Deixar esses aparelhos ligados sem supervisão agrava ainda mais o problema”, reforça o professor.

Abaixo, confira alguns eletrodomésticos para desligar da tomada após o uso e evitar incêndios!

1. Torradeira

A torradeira é um dos eletrodomésticos mais perigosos da cozinha . “O acúmulo de migalhas e o superaquecimento podem causar incêndios. Se esquecida ligada por muito tempo ou se houver um curto-circuito, pode gerar faíscas e inflamar materiais próximos”, alerta Luis Henrique Bernardo.

2. Ferro de passar roupa

Não se deve deixar o ferro ligado quando não estiver em uso. “Se permanecer ligado por muito tempo, pode atingir temperaturas perigosas, aumentando o risco de queimar tecidos ou causar incêndios”, pontua o professor.

3. Air fryer

A air fryer é prática, mas deve ser desconectada da tomada para evitar choques e curto-circuitos. “Devido ao intenso aquecimento, há risco de incêndio ou danos a componentes elétricos se não for desligada corretamente”, afirma.

A cafeteira elétrica deve ser desligada após o uso Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

4. Cafeteira elétrica

Preparar café rapidamente é conveniente, mas é fundamental não deixar a cafeteira ligada por períodos prolongados. “A resistência interna pode aquecer excessivamente, o que pode causar danos ao dispositivo e até incêndios”, alerta Luis Henrique Bernardo.

5. Sanduicheira

A sanduicheira, quando superaquecida, pode oferecer riscos de incêndio. “O uso prolongado pode causar superaquecimento e prejudicar o desempenho do eletrodoméstico. Além disso, é importante verificar se o aparelho está frio ao toque antes de guardá-lo”, orienta o professor.

6. Grill elétrico

O grill elétrico tem potência superior à da sanduicheira e pode atingir temperaturas ainda mais elevadas. “Acúmulo de gordura pode danificar o aparelho e aumentar os riscos de incêndio; por isso, deve ser usado com cautela”, ressalta.

O secador de cabelo e a chapinha podem ser perigosos se utilizados de forma inadequada Crédito: Imagem: AYO Production | Shutterstock

7. Secador de cabelo e chapinha

Itens essenciais na rotina de beleza, mas que podem ser perigosos se usados inadequadamente. “Por gerarem calor intenso, é fundamental desligá-los após o uso para evitar superaquecimento e curto-circuito”, explica Luis Henrique Bernardo.

8. Forno elétrico

O forno elétrico, se esquecido ligado, pode causar incêndios. “Além disso, tomadas de baixa qualidade ou fiações com emendas malfeitas podem trazer riscos à segurança”, alerta o professor.

9. Chuveiro elétrico

Caso esteja mal instalado ou apresente aquecimento excessivo, o chuveiro elétrico pode contribuir para curtos-circuitos e incêndios. “Fios desencapados e gambiarras são fatores de risco que precisam ser eliminados”, afirma Luis Henrique Bernardo.

Cuidado com extensões e benjamins

Evite conectar vários aparelhos de alta potência no mesmo benjamin ou extensão. “Esses dispositivos foram pensados para uso temporário, mas são frequentemente utilizados como solução permanente, o que pode ocasionar o derretimento dos fios e curtos-circuitos”, explica o professor.

Os adaptadores devem ser de boa qualidade e certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). “Fios desencapados ou emendas malfeitas aumentam a probabilidade de curtos-circuitos”, reforça.

Prevenindo curtos-circuitos e incêndios

Para garantir mais segurança em casa, é essencial monitorar a instalação elétrica. “Sempre verifique o estado dos cabos e plugues, evitando o uso de fios desgastados. Não deixe aparelhos ligados sem supervisão e evite sobrecarregar tomadas”, recomenda Luis Henrique Bernardo.

Contratar um eletricista profissional para realizar uma revisão elétrica geral é fundamental. “Se há benjamins e extensões em muitos pontos da casa, é necessário fazer um projeto elétrico para adequar a instalação à quantidade de equipamentos”, sugere.

Monitorar o consumo de energia também pode evitar sobrecargas. “Com uma visão clara do consumo de cada aparelho, é possível identificar excessos e ajustar horários de uso para evitar picos de demanda”, explica o professor.

Além disso, ele destaca a importância do aterramento elétrico. “Eletrodomésticos de maior potência devem estar conectados a tomadas com pino de aterramento. Verificar se a instalação tem aterramento adequado pode prevenir danos aos aparelhos e aumentar a segurança contra incêndios e descargas elétricas”, finaliza.