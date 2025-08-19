8 atividades imperdíveis para fazer em Atins

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 18:30
Em meio à vastidão das dunas douradas e lagoas cristalinas dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, há um vilarejo ainda pouco conhecido pelo grande público, mas que guarda uma das experiências mais autênticas e mágicas do ecoturismo brasileiro: Atins.
Localizado no município de Barreirinhas, na Foz do Rio Preguiças, onde o rio encontra o mar, Atins mistura a simplicidade rústica de uma vila de pescadores com paisagens surreais e uma atmosfera de tranquilidade quase mística, capaz de encantar qualquer visitante.
A seguir, descubra 8 atividades imperdíveis para aproveitar ao máximo esse paraíso escondido nos Lençóis Maranhenses, que vão desde esportes radicais até experiências gastronômicas!
As paisagens surreais dos Lençóis estão ao alcance em passeios guiados em veículos 4×4 adaptados, com bancos na caçamba para que os passageiros possam admirar o cenário com liberdade. Já o tour de quadriciclo é ainda mais emocionante: o visitante pilota seu próprio veículo, seguindo por trilhas entre as dunas e parando para banhos em lagoas de águas mornas. As vistas são de tirar o fôlego e cada pôr do sol observado do alto de uma duna é um espetáculo inigualável, daqueles que ficam gravados na memória por toda a vida.
No final da tarde, um dos fenômenos naturais mais belos da região acontece: a revoada dos guarás, aves de plumagem vermelha vibrante que voltam para dormir nos mangues. É possível fazer um passeio de barco ao entardecer para observar esse espetáculo da natureza, que encanta fotógrafos e amantes da vida selvagem.
Atins se tornou um dos pontos mais desejados para a prática de kitesurf no Brasil, especialmente entre os meses de junho e janeiro, quando os ventos garantem excelentes condições para o esporte. Há escolas especializadas que oferecem aulas para iniciantes, além de aluguel de equipamentos. Mesmo quem nunca teve contato com o kitesurf pode se aventurar com segurança e diversão.
Para quem prefere atividades mais contemplativas, o passeio de caiaque pelo Rio Preguiças é uma excelente escolha. A remada tranquila entre as margens do rio revela detalhes da flora e fauna local, proporcionando momentos de conexão com a natureza que dificilmente seriam percebidos de outra forma.
Pé na areia e pioneiro na Praia de Atins, o Atins Charme Beach Bar é parada obrigatória no vilarejo. Em meio a um visual arrebatador e a brisa suave que vem do mar, o bar serve o melhor da gastronomia nordestina, drinks clássicos e autorais e cerveja sempre gelada. Aberto para almoço e jantar, o local conta com música ao vivo e shows aos fins de semana.
Para quem quer relaxar, há redes, espreguiçadeiras e um mirante que proporciona uma vista privilegiada. Elaborado por cozinheiras maranhenses, o cardápio tem deliciosas receitas com camarão e outros frutos-do-mar, além de pratos típicos. Para dividir, uma boa pedida é o banquete do mar, feito de arroz de cuxá com camarões, vatapá, caranguejo e caudas de lagosta e pescada.
Parte da ilha gastronômica do grupo Charme Atins, o Ça-vá oferece uma mistura bem-sucedida e saborosa dos temperos maranhenses com a clássica gastronomia mediterrânea. Seu cardápio conta com criações que passam pelas cozinhas grega, francesa e italiana, com sabores frescos, muitos vegetais e frutos-do-mar. Perfeito para almoço e jantar com um clima descontraído, o Ça-vá também exibe uma decoração de inspiração grega e conta com uma adega climatizada.
Único restaurante especializado em gastronomia japonesa de Atins, o Sushi Bar fica à beira da piscina da Rancharia Charme Beach, com vista para o rio. Com uma seleção dos peixes mais frescos da região, sua cozinha criativa apresenta combinações ousadas, utilizando temperos locais e frutas tropicais em receitas autorais.
Instalado no Atins Charme Chalés, o mirante Charme Atins é uma deliciosa viagem pela gastronomia maranhense. Entre as criações autorais, destaque para o peixe com crosta de castanhas e a coxinha de macaxeira recheada com camarão, que derrete na boca.
