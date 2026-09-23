7 novos livros de cabeceira sobre empreendedorismo, liderança e legado

Romão F. Rocha assume a direção de uma agência de comunicação convencido de que os problemas da empresa são operacionais. Nos dois anos seguintes, descobre que, na verdade, são culturais, financeiros, humanos e, por fim, estruturais. No meio do caminho, vira pai e busca equilibrar a nova fase com a liderança de uma empresa que precisa de atenção. Essa é a trama do livro de estreia do executivo de tecnologia Lucas Rezende. São 11 capítulos em que os conceitos de gestão emergem das decisões e dos impasses vividos pelos personagens.