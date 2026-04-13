Adaptações reúnem enredos marcantes que conquistam episódio após episódio Crédito: Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Television e Starz

Histórias que nascem das páginas dos livros costumam ganhar ainda mais força quando chegam às telas, trazendo tramas bem construídas, personagens profundos e conflitos que evoluem de forma envolvente. Com enredos que exploram diferentes gêneros — do drama ao suspense, passando pela fantasia e pelo romance —, essas produções se destacam pela capacidade de prender a atenção desde os primeiros minutos.

A seguir, confira 5 séries baseadas em livros que vão te prender do começo ao fim!

1. Outlander (2014)

Em “Outlander”, Claire é transportada para o passado e precisa sobreviver em meio a conflitos históricos enquanto vive um romance transformador (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Television e Starz) Crédito:

Baseada na saga literária iniciada por “A Viajante do Tempo”, de Diana Gabaldon, a história acompanha a enfermeira Claire Randall, interpretada por Caitriona Balfe, que, de maneira inexplicável, é transportada para o século XVIII. Longe de tudo o que conhece, ela passa a viver em meio a conflitos políticos e tradições de outra época, precisando se adaptar rapidamente para sobreviver.

Ao longo da jornada , Claire cruza o caminho de Jamie Fraser, vivido por Sam Heughan, com quem desenvolve uma relação intensa que transforma seu destino. Dividida entre duas vidas — incluindo seu casamento com Jonathan Randall, interpretado por Tobias Menzies —, ela enfrenta escolhas difíceis enquanto tenta conciliar razão e sentimento. Entre perigos constantes e cenários históricos marcantes, a série se desenrola com romance, aventura e reviravoltas que mantêm o envolvimento do início ao fim.

Onde assistir: Disney+ e Netflix.

2. The Handmaid’s Tale (2017)

Em “The Handmaid’s Tale”, uma mulher luta para preservar sua identidade em um regime opressor que controla o destino feminino Crédito: Imagem: Reprodução digital | MGM

Inspirada na obra “O Conto da Aia”, de Margaret Atwood, a narrativa apresenta uma realidade autoritária que substitui a antiga ordem social por um sistema rígido e religioso. Nesse contexto, mulheres capazes de gerar filhos passam a ser controladas pelo Estado e destinadas a cumprir funções impostas pela elite dominante. Em meio a regras severas e vigilância constante, surge a luta silenciosa por autonomia e sobrevivência.

Ao acompanhar essa jornada, a protagonista enfrenta perdas, alianças improváveis e escolhas difíceis, enquanto tenta preservar sua identidade em um ambiente que busca anulá-la por completo. A cada passo, pequenos gestos de resistência ganham força, revelando que, mesmo sob repressão extrema, ainda é possível encontrar brechas para desafiar o sistema e manter viva a esperança de liberdade.

Onde assistir: Disney+, Prime Video e Globoplay.

3. Por Trás de Seus Olhos (2021)

Em “Por Trás de Seus Olhos”, Louise se envolve em um triângulo cheio de segredos que leva a descobertas perturbadoras Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Inspirada no livro “Por Trás de Seus Olhos”, de Sarah Pinborough, a história acompanha Louise (Simona Brown), uma mãe solo que inicia um envolvimento com o chefe e, inesperadamente, desenvolve uma proximidade com a esposa dele. O que começa como uma relação incomum logo se transforma em uma dinâmica inquietante, marcada por comportamentos estranhos e situações difíceis de explicar.

Ao longo de poucos episódios, a trama aprofunda esse vínculo conturbado, revelando camadas ocultas entre os três personagens e construindo um clima constante de tensão. Conforme novas pistas surgem, segredos vêm à tona e conduzem a acontecimentos imprevisíveis, levando a um desfecho impactante que desafia as expectativas do público.

Onde assistir: Netflix.

4. Good Omens (2019)

Em “Good Omens”, um anjo e um demônio se unem para impedir o fim do mundo e preservar a vida na Terra Crédito: Imagem: Reprodução digital | Amazon Studios

Adaptada do livro “Good Omens: Belas Maldições”, de Neil Gaiman e Terry Pratchett, a narrativa acompanha um anjo que vive na Inglaterra e administra um antiquário de livros raros, e um demônio que circula pela mesma região desde tempos antigos. Apesar de estarem em lados opostos, os dois criaram um forte vínculo com o mundo humano e não veem com bons olhos a ideia de um confronto definitivo entre forças celestiais e infernais.

Diante da iminência do fim dos tempos, a dupla decide agir para impedir o Armagedom, iniciando uma busca pelo jovem que pode desencadear esse evento — um garoto que leva uma vida comum em uma pequena cidade. No percurso, cruzam com figuras excêntricas, como uma estudiosa do oculto que possui um livro capaz de prever o futuro com exatidão, além de personagens improváveis que tornam a missão ainda mais caótica. Entre desencontros, pressa e situações inesperadas, a corrida contra o tempo ganha contornos cada vez mais urgentes.

Onde assistir: Prime Video.

5. Daisy Jones & The Six (2023)

Em “Daisy Jones & The Six”, uma banda enfrenta o peso da fama enquanto relações intensas ameaçam seu sucesso Crédito: Imagem: Reprodução digital | Amazon Studios

Inspirada no romance homônimo de Taylor Jenkins Reid, a história retrata a trajetória de um grupo musical fictício que alcança o estrelato mundial. Ao longo do caminho, convivem com pressões da fama, relações conturbadas e decisões que impactam suas vidas pessoais e profissionais, compondo um panorama intenso sobre sucesso e seus efeitos.

A série se desenvolve a partir de diferentes pontos de vista, revelando bastidores marcados por disputas criativas, paixões intensas e conflitos de ego. Entre gravações, turnês e momentos decisivos, os integrantes precisam lidar com escolhas que colocam em risco tanto a carreira quanto os vínculos construídos, enquanto a ascensão meteórica do grupo cobra um preço cada vez mais alto.