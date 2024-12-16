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Cultura

5 praias paradisíacas para visitar em Morro de São Paulo

Destino badalado no Nordeste combina paisagens deslumbrantes com vida noturna e rica história
Portal Edicase

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Publicado em 16 de Dezembro de 2024 às 17:45

Morro de São Paulo combina paisagens paradisíacas, vida noturna vibrante e um toque de história (Imagem: lazyllama | Shutterstock)
Morro de São Paulo combina paisagens paradisíacas, vida noturna vibrante e um toque de história Crédito: Imagem: lazyllama | Shutterstock
Morro de São Paulo, um dos lugares mais badalados do Nordeste brasileiro, oferece uma experiência única que combina paisagens paradisíacas, vida noturna vibrante e um toque de história. Localizada na Ilha de Tinharé, no município de Cairu, no litoral da Bahia, a vila está a cerca de 245 km ao sul de Salvador. Para chegar lá, é preciso embarcar em uma aventura marítima, seja por catamarã ou lancha rápida, partindo da capital baiana ou do Valença. A primeira surpresa ao chegar? A ausência de carros! O transporte se dá por trilhas ecológicas, barcos e charretes.
Em Morro de São Paulo, a aventura e o relaxamento se encontram em cenários paradisíacos. Ali é possível curtir as praias exuberantes, cada uma com sua personalidade, aventurar-se em trilhas ecológicas, explorar a rica história local em construções como a Fortaleza de Tapirandu e a Igreja Nossa Senhora da Luz, e aproveitar a noite vibrante com luaus e festas que se estendem até o amanhecer. Outra dica imperdível é fazer uma caminhada até a Praia da Gamboa, passando pela encosta de argila com propriedades esfoliantes.

1. Primeira Praia

Ideal para surfistas e aventureiros, com ondas que permitem a prática de esportes aquáticos e uma emocionante tirolesa que desce do Morro do Farol.

2. Segunda Praia

Repleta de bares e restaurantes , com música ao vivo que anima a noite, é perfeita para quem busca agito e badalação.
A Terceira Ilha é ideal para relaxar e apreciar a beleza natural (Imagem: Guria que Viaja | Shutterstock)
A Terceira Ilha é ideal para relaxar e apreciar a beleza natural Crédito: Imagem: Guria que Viaja | Shutterstock

3. Terceira Praia

Um refúgio de tranquilidade com águas calmas e cristalinas, ideal para relaxar e apreciar a beleza natural.

4. Quarta Praia

A maior de Morro de São Paulo, com águas calmas e rasas, ótima para famílias com crianças.

5. Quinta Praia (Praia do Encanto)

Um paraíso escondido de beleza natural intocada e mar cristalino, ideal para quem busca paz e isolamento.
Por Cláudia Costa, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem

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