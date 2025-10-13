Cultura

5 orações poderosas para atrair proteção

Confira preces para enfrentar os desafios da vida com mais confiança e paz interior

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 15:38

As orações ajudam a atrair proteção em momentos de necessidade Crédito: Imagem: Jantanee Runpranomkorn | Shutterstock

As orações podem desempenhar um papel essencial na busca por equilíbrio e proteção, especialmente em momentos de necessidade. Ao elevar pensamentos e palavras de fé, se fortalece o espírito, renova a esperança e cria uma conexão profunda com o sagrado, permitindo que energias positivas circulem e afastem influências negativas.

A seguir, confira 5 orações poderosas para atrair proteção!

1. Oração de proteção

Deus, meu amado Pai,

Sonda o meu coração,

Ele está aberto para Ti.

Tu conheces minha natureza,

E todas as minhas fraquezas.

Diante de ti, sou tão pequeno,

Mas me engrandeço na Tua presença.

Na fé que me conduz ao verdadeiro caminho ,

Eu lhe peço, fique comigo.

Cubra-me com a Tua misericórdia.

Afague-me com o Teu abraço.

E me sustente com a Tua mão.

O fardo é mais leve quando estou contigo.

A fé alimenta minha alma e me nutre de vida.

Querido Pai, guie-me para o caminho reto.

Envolva-me de bênçãos e vitórias.

Confio em Ti e esperarei.

Porque o melhor tempo é o tempo do Senhor.

Que o Espírito Santo esteja comigo.

Em todos os momentos da minha vida.

Envolvendo-me de proteção e luz .

Obrigada por me escutar, meu Pai.

Amém.

2. Oração ao anjo da guarda para proteção

Santo Anjo da Guarda , meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor.

Dos perigos, livrai-me; do mal, libertai-me;

e nos momentos de angústia, consolai-me!

Durante o sono, velai sobre o meu descanso, não deixais o mal de mim se aproximar.

Sob as asas do seu amor, possa meus sonhos habitar!

Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo, afastai também as tentações,

para que minha alma tranquila descanse sem aflições.

E que no alvorecer de um novo dia, eu acorde feliz e restaurado,

e seja para o mundo testemunha de ser sempre por vós amado!

As orações podem ser feitas para atrair proteção para a família Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

3. Oração para proteger a família

Deus Todo-Poderoso, que vedes nossas misérias, protegei minha família e aqueles que amo. Dignai-Vos escutar, favoravelmente, a súplica que Vos dirijo neste momento.

Se meu pedido for inconveniente, perdoai-me; se for útil e justo aos Vossos olhos, que os bons espíritos que executam as Vossas vontades, venham em minha ajuda para a realização. Como quer que seja, meus Deus, que Vossa vontade seja feita. Se meus desejos não forem atendidos, é que é de Vossa vontade provar-me, e eu me submeto sem queixas.

Fazei que eu não desanime e nem desencoraje e que nem minha fé e nem minha resignação sejam abaladas. Amém.

4. Oração à Nossa Senhora da Defesa

Nossa Senhora da Defesa, Virgem Poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele para estar guardado, seguro e protegido de todo mal.

Mãe Santíssima, refúgio dos pecadores, vós recebestes de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal e, com a espada levantada, afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus.

Proteja-me , Nossa Senhora da Defesa!

Curvado sob o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção, hoje e em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na Pátria Celeste. Amém.

5. Oração a São Jorge para atrair proteção

Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem; tendo mãos, não me peguem; tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo, o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar; cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar.

Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de Sua santa e divina graça; Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, com Sua divina misericórdia e grande poder, seja meu Defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos.

Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós.