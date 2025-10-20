Cultura

5 orações poderosas para alcançar uma graça de difícil solução

Veja como se conectar com a espiritualidade para renovar a esperança de dias melhores

20 de outubro de 2025

A oração ajuda a acalmar a mente, renovar a esperança e lembrar que nada é definitivo diante da fé Crédito: Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock

Quando tudo parece travar e as soluções fogem do alcance, é na espiritualidade que muita gente encontra serenidade. A oração ajuda a acalmar a mente, renovar a esperança e lembrar que nada é definitivo diante da fé. Dedique um momento do seu dia para se recolher, respirar fundo e se conectar com o divino.

A seguir, encontre inspiração nestas 5 orações poderosas para alcançar uma graça de difícil solução!

1. Oração à Santa Rita de Cássia

Ó, poderosa e gloriosa Santa Rita, eis a vossos pés uma alma desamparada que, necessitando de auxílio, a vós recorre com a doce esperança de ser atendida por vós que tem o título de Santa dos Casos Impossíveis e Desesperados.

Ó, cara santa, interessai-vos pela minha causa, intercedei junto a Deus para que me conceda a graça de que tanto necessito ( faça o pedido ).

Não permitais que tenha de me afastar de vossos pés sem ser atendido.Se houver em mim algum obstáculo que me impeça de alcançar a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste.

Envolvei o meu pedido em vossos preciosos méritos e apresentai-o a vosso Celeste Esposo , Jesus, em união com a vossa prece. Ó, Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha confiança. Por vosso intermédio, espero tranquilamente a graça que vos peço.

Santa Rita, Advogada dos Impossíveis, rogai por nós.

2. Oração para alcançar uma graça urgente

Criador do mundo, Tu que disseste “pede e receberás”, inclina os Teus ouvidos a esta humilde criatura. Na Glória do Teu poder, ouça a minha prece, ó, Pai amado. Fazei com que, pela Vossa Vontade, eu obtenha a graça que tanto desejo e de que tanto necessito na minha vida ( faça o pedido ); e que isto seja feito pelo Poder do Eu Sou. Deus, supre agora todas as minhas necessidades, EU SOU a Sua abundância e riqueza presentes na minha vida e em todo o universo. Amém.

As orações podem ajudar na realização de graças difíceis Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

3. Oração das causas impossíveis

Senhor, diante de tantos testemunhos que alimentam a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis porque tenho fé que o Senhor é o Deus do impossível. Então eu Te peço agora, em nome de Jesus, faça o impossível em minha vida!

Ó, Deus que abriu o Mar Vermelho, derrubou as muralhas e fez um morto de quatro dias ressuscitar, além dos paralíticos que voltaram a andar.

Tenho uma causa impossível e coloco-a em Tuas mãos e, pela minha fé , creio que esta causa está ganha! Em nome de Jesus Cristo! Que o mal que atrapalha saia! E que o bem que abençoa venha sobre mim em nome de Jesus Cristo! Amém.

4. Oração a Santo Expedito

Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, interceda por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero.

Intercedei por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo!

Meu Santo Expedito, vós que sois um Santo guerreiro,

Vós que sois o Santo dos aflitos, vós que sois o Santo dos desesperados.

Vós que sois o Santo das causas urgentes, protegei -me, ajudai-me, dai-me forças, coragem e serenidade.

Atendei ao meu pedido ( fazer o pedido ).

Meu Santo Expedito! Ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar, protegei a minha família, atendei ao meu pedido com urgência.

Devolvei-me a paz e a tranquilidade.

Meu Santo Expedito! Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé.

Muito obrigado.

( Rezar 1 Pai-Nosso, 1 Ave-Maria e fazer o Sinal da Cruz )

5. Oração a Santo Antônio de Jesus

Eu te saúdo, pai e protetor Santo Antônio ! Intercede por mim junto a Nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que ele me conceda a graça que desejo ( mencionar a graça ). Eu te peço, amado Santo Antônio, pela firme confiança que tenho em Deus a quem serviste fielmente. Eu te peço pelo amor do Menino Jesus que carregastes em teu braço. Eu te peço por todos os favores que Deus te concedeu neste mundo, pelos inúmeros prodígios que Ele operou e continua operando diariamente por tua intercessão. Amém!