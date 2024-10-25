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Leitura atualizada

5 livros para entender o mundo como ele é hoje

Essas obras contextualizam conflitos e transformações mundiais que afetam o cotidiano das pessoas atualmente
Portal Edicase

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Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 18:36

Veja livros que contextualizam cenários de conflitos globais que influenciam nosso cotidiano (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock)
Veja livros que contextualizam cenários de conflitos globais que influenciam nosso cotidiano  Crédito: ViDI Studio | Shutterstock
Em meio a avalanche de informações que chegam para nós por diferentes meios, compreender todos os fatores que moldam a sociedade torna-se um desafio, especialmente em uma realidade tomada por acontecimentos locais e até conflitos internacionais.
A verdade é que o que acontece no Brasil e no mundo depende de uma união complexa de fatores políticos, econômicos, históricos e culturais. Para te ajudar a navegar melhor esse cenário, sugerimos 5 livros que oferecem análises profundas sobre questões como a polarização política, os contextos por trás das guerras entre Rússia e Ucrânia e Israel e Hamas e as nuances da economia globalizada.
Ao explorar esses textos, você terá uma visão mais clara das forças que definem o presente e o futuro do cenário global.

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1. Mundo fraturado

O livro ‘Mundo fraturado’ traz análises sobre os eventos políticos que moldaram o mundo como conhecemos hoje (Imagem: Reprodução digital | Matrix Editora)
O livro ‘Mundo fraturado’ traz análises sobre os eventos políticos que moldaram o mundo como conhecemos hoje Crédito: Reprodução digital | Matrix Editora
Em um mundo cada vez mais volátil e imprevisível, entender os fenômenos internacionais se tornou essencial. Este livro, de Diogo Coelho, oferece uma análise abrangente dos principais eventos que moldam nosso tempo . A ascensão de líderes autocratas e populistas, o crescimento de movimentos nacionalistas, os desafios à globalização, o conflito entre Rússia e Ucrânia, as disputas no Oriente Médio, o legado do Brexit, a rivalidade entre Estados Unidos e China, entre outros assuntos, são explorados em profundidade.  

2. Entre a luz e as trevas: por que o conflito entre Israel e Hamas importa para você e para todo o mundo

A obra ‘Entre a luz e as trevas: por que o conflito entre Israel e Hamas importa para você e para todo o mundo’ traz um olhar profundo sobre a invasão do Hamas em Israel (Imagem: Reprodução digital | Citadel Editora)
‘Entre a luz e as trevas: por que o conflito entre Israel e Hamas importa para você e para todo o mundo’ traz um olhar profundo sobre a invasão do Hamas em Israel  Crédito: Reprodução digital | Citadel Editora

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Ao invadir Israel no dia 7 de outubro de 2023, o Hamas expôs ao mundo o estopim de um conflito que já dura décadas. Nesta obra esclarecedora, Claudio Lottenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil e ex-presidente do Hospital Albert Einstein, busca informar sobre as verdadeiras causas e prováveis consequências do que ocorre no Oriente Médio, suas raízes históricas e as possíveis soluções para uma paz duradoura. Afinal, uma compreensão aprofundada é fundamental para a construção de um futuro melhor.

3. Ao vivo da Ucrânia

Em ‘Ao vivo da Ucrânia’, o jornalista João Alencar traz relatos de quem vive a guerra na pele (Imagem: Reprodução digital | Matrix Editora)
Em ‘Ao vivo da Ucrânia’, o jornalista João Alencar traz relatos de quem vive a guerra na pele Crédito: Reprodução digital | Matrix Editora
Este livro mostra os horrores da guerra na Ucrânia, contados pelo jornalista brasileiro João Alencar, que foi testemunha dos momentos-chaves do conflito: o início da Revolução Maidan, em 2013, a anexação da Crimeia, em 2014, até a invasão russa, em 2022.
Em meio à carnificina, a obra traz testemunhos em primeira mão. São histórias reais de mulheres, homens e crianças com quem o autor conversou nos diversos momentos em que esteve no país. Relatos do cotidiano daqueles que vivem a guerra na pele, muitas vezes esquecidos nas grandes linhas dos eventos históricos.

4. Contrabandistas de sonhos e traficantes de vidas

O livro ‘Contrabandistas de sonhos e traficantes de vidas’ retrata o papel dos países desenvolvidos na manutenção da pobreza e de conflitos (Imagem: Reprodução digital | Editora Telha)
O livro ‘Contrabandistas de sonhos e traficantes de vidas’ retrata o papel dos países desenvolvidos na manutenção da pobreza e de conflitos  Crédito: Reprodução digital | Editora Telha
Nas vastas areias do Sahel, refugiados e migrantes que almejam chegar à Europa, em busca de melhores condições de vida, enfrentam a violência de milicianos e traficantes. Essa luta por sobrevivência é abordada no novo romance do escritor e professor gaúcho Marcos Emílio Frizzo. Por meio de uma escrita sensível e poética, o autor retrata o contexto histórico do colonialismo e o papel dos países desenvolvidos na manutenção da pobreza e dos conflitos na África na atualidade.

5. A nova China

No livro ‘A nova China’, a economista Keyu Jin apresenta os mecanismos de um sistema único de governo (Imagem: Reprodução digital | Editora Edipro)
No livro ‘A nova China’, a economista Keyu Jin apresenta os mecanismos de um sistema único de governo Crédito: Reprodução digital | Editora Edipro
Embora a economia chinesa seja uma das maiores do mundo, a visão ocidental geralmente se baseia em suposições e informações incompletas para descrevê-la. A expansão do país asiático está associada a uma mudança geopolítica do século XXI que representa o fim do domínio político e econômico exclusivo do Ocidente.
Nesta obra, com base em dados e de forma clara, a economista chinesa Keyu Jin se aprofunda nos mecanismos de um sistema único, expõe a ascensão dos empreendedores e o relacionamento complexo que estes possuem com o governo chinês.
Por Misael Freitas

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