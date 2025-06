Cultura

5 lançamentos imperdíveis do Disney+ em julho de 2025

Confira as novidades da plataforma de streaming para maratonar

Publicado em 27 de junho de 2025 às 18:04

A plataforma reúne, para julho, propostas criativas, temas urgentes e produções que dialogam com diferentes idades e vivências Crédito: Imagem: eafaru | Shutterstock

Julho chega com grandes estreias no Disney+, oferecendo histórias que transitam entre fantasia sobrenatural, crítica social, música visual e o retorno de queridas franquias. A plataforma reúne propostas criativas, temas urgentes e produções que dialogam com diferentes idades e vivências. De zumbis e vampiros a inventores excêntricos e álbuns cinematográficos, as tramas misturam aventura, emoção e representatividade. A seguir, descubra 5 lançamentos imperdíveis do Disney+ em julho de 2025! >

1. Jogo Cruzado – 09/07

Em “Jogo Cruzado”, um jogador polêmico e uma comentarista crítica começam a trabalhar juntos no mesmo programa Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney+

“Jogo Cruzado” é a nova série nacional do Disney+ que mistura futebol, rivalidade e representatividade. A trama acompanha Matheus (José Loreto), um ex-jogador forçado a abandonar os campos após um problema de saúde, e Elisa (Carol Castro), uma jornalista esportiva que enfrenta o machismo do meio e carrega o estigma do nepotismo. >

Agora colegas de bancada no programa “Jogo Cruzado”, os dois precisam lidar com conflitos do passado enquanto disputam espaço e relevância na televisão esportiva . Com drama, crítica social e toques de humor, a série destaca bastidores da imprensa, dilemas pessoais e a força das mulheres no jornalismo esportivo. >

2. Zombies 4: A Era dos Vampiros – 11/07

“Zombies 4: A Era dos Vampiros” traz uma nova ameaça ao universo de Seabrook, quando um grupo misterioso de vampiros desafia o equilíbrio entre os clãs do bem Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney+

“Zombies 4: A Era dos Vampiros” marca o retorno de Zed e Addison em mais uma missão para promover a união entre monstros. Quando a dupla assume a função de monitores em um acampamento de verão, acaba envolvida em um conflito entre Daywalkers e Vampiros, facções sobrenaturais rivais. >

>

Com a cidade de Seabrook ameaçada por uma força misteriosa, eles precisam encontrar uma forma de fazer os inimigos Nova e Victor deixarem as diferenças de lado. A produção aposta mais uma vez na mistura de aventura, música , diversidade e efeitos especiais, expandindo o universo da franquia com novos personagens e reviravoltas surpreendentes. >

3. A Casa do Mickey Mouse+ – 22/07

“A Casa do Mickey Mouse+” é a nova fase da clássica série infantil, com personagens antigos, novos amigos e espaços inéditos para diversão na Clubhouse Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney+

A nova série “A Casa do Mickey Mouse+” estreia trazendo 10 episódios inéditos em sua primeira leva. A produção é uma continuação direta da clássica série do Disney Jr. e resgata elementos icônicos da versão original, como os famosos “Mickey-objetos”. Entre as novidades, estão a chegada de personagens como Duffy, o urso da Disney, e Little Helper, além da expansão da Clubhouse com espaços como o Laughing Loft e o Wacky Tube . A animação mantém parte da equipe criativa original e aposta em um clima ainda mais divertido e interativo para o público pré-escolar. >

4. Washington Black – 23/07

“Washington Black” acompanha a jornada épica de um menino escravizado em busca de liberdade e conhecimento, viajando pelo mundo ao lado de um inventor excêntrico Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney+

Baseada no best-seller de Esi Edugyan, “Washington Black” é uma minissérie dramática do Disney+ que mistura aventura épica, drama histórico e temas como identidade, liberdade e pertencimento. A história acompanha Wash, um garoto escravizado em Barbados que foge após um evento traumático e embarca em uma jornada transformadora ao lado do inventor excêntrico Titch Wilde. >

A série percorre paisagens do Caribe ao Ártico e destaca não apenas a fuga física, mas a busca interna de Wash por quem ele realmente é fora das correntes da escravidão . Com atuações intensas de Ernest Kingsley Jr., Tom Ellis e Sterling K. Brown, “Washington Black” entrega uma narrativa envolvente, visualmente marcante e emocionalmente poderosa sobre superação, reconstrução e liberdade. >

5. Something Beautiful – 30/07

“Something Beautiful” combina música e fantasia, apresentando 13 faixas inéditas em um formato de ópera pop cinematográfica Crédito: Imagem: Reprodução digital | Trafalgar Releasing

“Something Beautiful” é o novo filme visual de Miley Cyrus que chega ao Disney+ como uma proposta ousada e sensorial. A produção acompanha o lançamento do nono álbum de estúdio da cantora e reúne 13 faixas inéditas, com colaborações e elementos narrativos que se entrelaçam às imagens. Inspirado em obras como “The Wall”, do Pink Floyd, o filme propõe uma imersão emocional e estética, tratando temas como vulnerabilidade, fim de ciclos, relacionamentos e a busca por sentido em meio ao caos contemporâneo. >

A direção musical é assinada por Alan Meyerson, conhecido por seu trabalho em filmes como “Duna” e “Batman: O Cavaleiro das Trevas”, o que garante uma experiência sonora cinematográfica. Com figurinos marcantes, coreografias conceituais e cenas que transitam entre o real e o simbólico, Miley entrega um projeto que combina maturidade artística e ousadia pop. >