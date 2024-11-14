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Cultura

5 filmes para celebrar o Dia Nacional da Alfabetização

Essas produções inspiram e destacam a importância da educação na vida das pessoas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 16:44

Filmes ajudam a refletir sobre a importância da educação (Imagem: Reprodução digital | YouTube)
Filmes ajudam a refletir sobre a importância da educação Crédito: Imagem: Reprodução digital | YouTube
Celebrar o Dia Nacional da Alfabetização, em 14 de novembro, com filmes é uma forma inspiradora de refletir sobre a importância da educação e da leitura na transformação de vidas. Produções destacam histórias reais e fictícias de superação, em que personagens enfrentam desafios sociais, emocionais ou físicos para alcançar o aprendizado e descobrir seu potencial.
Além disso, essas narrativas também ilustram o impacto profundo que professores dedicados e uma educação inclusiva podem ter, motivando pessoas de diferentes idades a buscarem o conhecimento como um caminho para a autoestima e a liberdade. 
Abaixo, confira 5 filmes para celebrar o Dia Nacional da Alfabetização!

1. Como estrelas na Terra (2007)

No filme ‘Como estrelas na Terra’, o professor Nikumbh busca formas criativas para ensinar seu aluno Ishaan, que tem dislexia (Imagem: Reprodução digital | YouTube)
No filme ‘Como estrelas na Terra’, o professor Nikumbh busca formas criativas para ensinar seu aluno Ishaan, que tem dislexia Crédito: Imagem: Reprodução digital | YouTube
O filme indiano conta a história de Ishaan (Darsheel Safary), um menino de oito anos com dislexia, que é constantemente reprovado e incompreendido tanto pelos professores quanto pelos pais. Enviado para um internato, ele conhece Ram Shankar Nikumbh (Aamir Khan), um professor de artes sensível, que reconhece o potencial artístico do garoto e o ajuda a desenvolver sua autoestima e confiança.
O filme, dirigido e estrelado por Aamir Khan, aborda a importância da inclusão na educação e o impacto positivo de um ensino compassivo e personalizado, mostrando como a criatividade pode ser tão valiosa quanto o aprendizado tradicional.
Onde assistir: YouTube

2. O Contador de histórias (2009)

‘O contador de histórias’ mostra a trajetória de vida de Roberto Carlos Ramos (Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.)
‘O contador de histórias’ mostra a trajetória de vida de Roberto Carlos Ramos Crédito: Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.
O drama brasileiro é baseado na vida de Roberto Carlos Ramos (vivido pelos atores Marco Antonio, Paulo Henrique e Clayton dos Santos da Silva), um dos maiores contadores de histórias do Brasil. Aos seis anos, ele é levado para uma instituição em Belo Horizonte, onde enfrenta dificuldades e rebeldia, sendo considerado “irrecuperável”. 
Sua vida muda quando conhece Margherit Duvas (Maria de Medeiros), uma pedagoga francesa que percebe seu potencial e, com paciência e carinho, o ajuda a descobrir o poder da contação de histórias como forma de transformação pessoal. O filme aborda temas como resiliência, educação compassiva e o impacto positivo de um mentor.
Onde assistir: Prime Video

3. Mãos talentosas: A história de Ben Carson (2009)

O filme ‘Mãos talentosas: A história de Ben Carson’ narra a jornada da vida do médico Ben Carson, que superou diversos obstáculos para se formar (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures)
O filme ‘Mãos talentosas: A história de Ben Carson’ narra a jornada da vida do médico Ben Carson, que superou diversos obstáculos para se formar Crédito: Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures
O drama biográfico é baseado na vida de Ben Carson, um neurocirurgião renomado, e conta sua infância difícil em Detroit, onde cresceu em uma família pobre com uma mãe solteira analfabeta que acreditava no poder da educação. Apesar das dificuldades acadêmicas, bullying e baixa autoestima, ele foi incentivado por ela a estudar , superando suas limitações. 
O filme mostra sua trajetória até se tornar um neurocirurgião de destaque, realizando a primeira separação bem-sucedida de gêmeos siameses unidos pela cabeça. A história é uma homenagem ao poder da educação, perseverança e ao apoio familiar.
Onde assistir: Prime Video

4. Preciosa – Uma história de esperança (2009)

O filme ‘Preciosa &#8211; Uma história de esperança’ conta a história de superação da adolescente Claireece Precious Jones (Imagem: Reprodução digital | PLAYARTE PICTURES)
O filme ‘Preciosa – Uma história de esperança’ conta a história de superação da adolescente Claireece Precious Jones Crédito: Imagem: Reprodução digital | PLAYARTE PICTURES
O filme narra a vida de Claireece Precious Jones (Gabourey Sidibe), uma adolescente de 16 anos que, após sofrer abusos físicos e emocionais do pai (Rodney Jackson) e de sua mãe (Mo’Nique), está grávida de seu segundo filho, consequência do abuso paterno. Sem saber ler nem escrever, ela é transferida para uma escola alternativa, onde conhece a professora Srta. Rain (Paula Patton).
A professora ensina Claireece a escrever e assim compartilhar sobre suas experiências, oferecendo-lhe um novo sentido de valor e esperança, além de uma oportunidade de mudar sua vida. O filme aborda a educação como uma poderosa arma para transformar realidades. O longa venceu o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado em 2010 e garantiu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante para Mo’Nique.
Onde assistir: Prime Video

5. Temple Grandin (2010)

O longa ‘Temple Grandin’ mostra a vida de uma das mais respeitadas especialistas em comportamento animal (Imagem: Reprodução digital | HBO Films)
O longa ‘Temple Grandin’ mostra a vida de uma das mais respeitadas especialistas em comportamento animal Crédito: Imagem: Reprodução digital | HBO Films
O longa narra a história real de Temple Grandin ( Claire Danes). Autista, ela é inicialmente incompreendida e considerada limitada, mas sua mãe e uma professora acreditam em seu potencial e a apoiam em seu desenvolvimento. Com sua mente única, ela encontra uma maneira de entender o comportamento dos animais, tornando-se uma das mais respeitadas especialistas em comportamento animal, especialmente no manejo de gado.
O filme aborda sua experiência na universidade, onde enfrentou preconceitos, e sua contribuição inovadora para a indústria de manejo de gado, sendo reconhecida por desenvolver métodos mais humanos e eficientes. Além disso, destaca a importância da educação inclusiva e do apoio familiar, que permitiu a Temple superar barreiras e alcançar seu potencial. A produção chamou a atenção dos críticos e Claire Danes ganhou um Globo de Ouro pelo papel principal.
Onde assistir: Max

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