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5 filmes imperdíveis baseados nas obras de William Shakespeare

Com obras além de seu tempo, o escritor segue inspirando produções cinematográficas
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Publicado em 09 de Novembro de 2024 às 11:44

Filmes inspirados nas obras de Shakespeare abordam temas como amor, vingança e tragédia e são sucesso entre o público (Imagem: Reprodução digital | Forthcoming Productions e Bobker/Kruger)
Filmes inspirados nas obras de Shakespeare abordam temas como amor, vingança e tragédia e são sucesso entre o público (Imagem: Reprodução digital | Forthcoming Productions e Bobker/Kruger) Crédito:
William Shakespeare foi um dos maiores dramaturgos e poetas da história da literatura mundial, tanto é que suas obras continuam a inspirar cineastas até hoje. Ao explorar temas universais como amor, vingança, ambição e tragédia, o escritor se destacou ao longo da história por sua habilidade em criar personagens complexos e narrativas atemporais. Isso resultou em inúmeras adaptações para o cinema, sendo “Romeu e Julieta” a mais famosa delas.
No entanto, se você ainda não explorou as diversas interpretações cinematográficas de suas obras, ou deseja relembrá-las, aqui estão 5 filmes imperdíveis. Confira!

1. A Megera Domada (2022)

&#8216;A Megera Domada&#8217; conta a história de uma mulher que se apaixona por um homem, contratado por seus irmãos, para fazê-la mudar de ideia e vender o negócio da família (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
‘A Megera Domada’ conta a história de uma mulher que se apaixona por um homem, contratado por seus irmãos, para fazê-la mudar de ideia e vender o negócio da família (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Crédito:
Uma adaptação cinematográfica moderna da clássica comédia de William Shakespeare, ‘A Megera Domada’ segue a história de Kaska (Magdalena Lamparska), uma mulher que larga o namorado infiel e volta para a sua cidade natal para começar tudo de novo.
O retorno repentino, no entanto, atrapalha os planos do irmão de vender o negócio da família. Para facilitar o processo, os interessados na venda decidem contratar Patryk Nawrot (Mikołaj Roznerski) para seduzir Kaska e fazer com que ela mude de ideia. O plano parecia perfeito, até Patryk começar a se apaixonar pela moça e cogitar romper o acordo.
Onde assistir: Netflix.

2. A Tragédia de Macbeth (2021)

&#8216;A Tragédia de Macbeth&#8217; conta a trágica história de um escocês que, impulsionado pela ambição, comete uma série de assassinatos para conquistar poder (Imagem: Reprodução digital | Apple TV+ e A24 Films)
‘A Tragédia de Macbeth’ conta a trágica história de um escocês que, impulsionado pela ambição, comete uma série de assassinatos para conquistar poder (Imagem: Reprodução digital | Apple TV+ e A24 Films) Crédito:
Dirigido por Joel Coen, ‘Macbeth’é uma das mais sombrias e impactantes adaptações cinematográficas da famosa tragédia de Shakespeare. A obra segue Macbeth (Denzel Washington), um nobre escocês e, inicialmente, leal ao rei. Após receber uma profecia de três bruxas, ele se vê seduzido pela ideia de assumir o trono da Escócia. Impulsionado pela ambição e pela influência de sua esposa, Lady Macbeth (Frances McDormand), ele comete assassinatos para conquistar o poder, mas logo se vê consumido pela culpa.
Onde assistir: Apple TV.

3. Ophelia (2018)

&#8216;Ophelia&#8217; acompanha a história de uma jovem que se apaixona por Hamlet e se vê dividida entre o amor e a própria vida (Imagem: Reprodução digital | Forthcoming Productions e Bobker/Kruger)
‘Ophelia’ acompanha a história de uma jovem que se apaixona por Hamlet e se vê dividida entre o amor e a própria vida (Imagem: Reprodução digital | Forthcoming Productions e Bobker/Kruger) Crédito:
Dirigido por Claire McCarthy, ‘Ophelia’ é uma reinterpretação de ‘Hamlet’ sob os olhos de sua trágica personagem feminina. Na trama, Ophelia (Daisy Ridley) é uma dama de companhia da rainha Gertrude (Naomi Watts) no castelo de Elsinore. Lá, ela desperta a atenção do príncipe Hamlet (George MacKay), e os dois começam um romance proibido. À medida que a jovem se envolve com o príncipe, uma guerra surge no horizonte. Então, ela precisa lidar com um tumulto de emoções enquanto se vê dividida entre o homem que ama e a própria vida.
Onde assistir: Google Play Filmes e TV, Prime Video e Apple TV.

4. Ela é o Cara (2006)

&#8216;Ela é o Cara&#8217; conta a história de uma jovem que se disfarça de seu irmão gêmeo para mostrar o seu talento no futebol (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures e DreamWorks)
‘Ela é o Cara’ conta a história de uma jovem que se disfarça de seu irmão gêmeo para mostrar o seu talento no futebol (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures e DreamWorks) Crédito:
Baseado na peça ‘Noite de Reis’ de William Shakespeare, ‘Ela é o Cara’ é mais uma adaptação das obras do dramaturgo inglês para o cinema. Dirigido por Andy Fickman, o filme segue Viola (Amanda Bynes), uma jovem que, após ser impedida de jogar futebol com os garotos de sua escola, decide aproveitar a viagem de seu irmão gêmeo, Sebastian (James Kirk), para se disfarçar e se passar por ele em sua nova escola, entrando no time masculino.
O plano parecia perfeito, até que Viola se apaixona por Duke (Channing Tatum), seu colega de quarto, que acredita que ela é um garoto. Então, ela precisa manter o disfarce enquanto luta para mostrar o seu talento em apenas duas semanas.
Onde assistir: Prime Video.

5. Hamlet (1996)

&#8216;Hamlet&#8217; conta a história do príncipe Hamlet, que se vê dividido entre o desejo de vingança pela morte de seu pai e dúvidas existenciais (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Releasing)
‘Hamlet’ conta a história do príncipe Hamlet, que se vê dividido entre o desejo de vingança pela morte de seu pai e dúvidas existenciais (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Releasing) Crédito:
Dirigido e estrelado por Kenneth Branagh, esta é uma das versões mais completas da obra de Shakespeare. O filme segue o príncipe dinamarquês Hamlet (Kenneth Branagh), que, após a morte misteriosa de seu pai, o rei, descobre que sua mãe, Gertrude (Julie Christie), se casou com o tio Claudius (Derek Jacobi), agora monarca. Devastado pelo luto e pela suspeita de assassinato, Hamlet se vê dividido entre o desejo de vingança e dúvidas existenciais, mergulhando em uma jornada de conflito interno, traição e tragédia.
Onde assistir: Prime Video.

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