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Cultura

5 dicas para reformar roupas antigas e arrasar no fim de ano

Redecore seu guarda-roupa para as festas com ideias criativas e sustentáveis
Portal Edicase

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Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 12:44

Personalizar roupas antigas é uma escolha que valoriza tanto a originalidade quanto a sustentabilidade no seu guarda-roupa (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)
Personalizar roupas antigas é uma escolha que valoriza tanto a originalidade quanto a sustentabilidade no seu guarda-roupa Crédito: Imagem: LightField Studios | Shutterstock
No Brasil, cerca de 170 mil toneladas de roupas são feitas por ano. Todavia, apenas 20% das peças são recicladas ou reaproveitadas, segundo uma pesquisa do Sebrae. O restante é descartado, muitas vezes em aterros sanitários ou queimados, agravando os impactos ambientais da indústria da moda.
Conforme o relatório publicado pela consultoria empresarial americana McKinsey & Company e pela Global Fashion Agenda , o setor de têxtil e moda foi responsável por emitir cerca de 2,1 bilhões de toneladas métricas de gases de efeito estufa (GEEs) em 2018, cerca de 4% do total global de emissões.
O final do ano, marcado por celebrações e novas resoluções, pode começar com uma mudança simples: renovar o guarda-roupa sem recorrer ao consumo excessivo. Por isso, confira algumas dicas de Evandro Macedo, empreendedor da “Tem jeito”, rede especializada em costura e customização, para arrasar no Ano-Novo usando criatividade e consciência, mas sem perder o estilo.

1. Reinvente peças antigas

As roupas de réveillons anteriores podem ganhar um novo toque com pequenos ajustes ou personalizações. Que tal adicionar bordados, brilhos ou um detalhe em renda? Reformar peças é uma forma de dar nova vida ao que você já tem, com estilo e exclusividade.

2. Aposte nos brechós

Os brechós são verdadeiros tesouros para quem busca peças únicas e sustentáveis. Além de economizar, você apoia a moda circular, reduzindo o impacto ambiental e promovendo o reaproveitamento de materiais. Além disso, é possível encontrar peças de grifes e até mesmo raras, que podem ser ajustadas e reaproveitas.

3. Personalize

Recorra a uma boa costureira, para transformar as roupas antigas. Um corte moderno, toques ou até aplicações simples podem fazer toda a diferença. Existem muitas dicas de customizações na internet para inspirar suas criações.
É possível reaproveitar tecidos antigos com a técnica de
É possível reaproveitar tecidos antigos com a técnica de Crédito:

4. Recicle

O conceito de upcycling – reaproveitar tecidos ou peças sem perder qualidade – é uma alternativa criativa. Você pode usar retalhos de roupas antigas para criar acessórios ou mesmo combiná-las em uma peça totalmente nova.

5. Adote o minimalismo festivo

Lembre-se de que menos é mais. Ao investir em peças de boa qualidade, clássicas e versáteis, você constrói um guarda-roupa atemporal que atende a vários benefícios sem necessidade de novos gastos frequentes.
Repensar o consumo, especialmente em épocas festivas, é uma forma de criar impacto positivo para o planeta. Além de expressar estilo e criatividade, você reforça o compromisso com um futuro mais sustentável. Em vez de comprar, transforme; em vez de descartar, reutilizar. Afinal, o brilho do Ano-Novo começa com escolhas conscientes.
Por Michelly Soares

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