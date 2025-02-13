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Muita atenção!

4 dicas para não cair em golpes na compra de ingressos online

Veja como evitar possíveis fraudes financeiras no pagamento em ambiente digital
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 14:30

Alguns cuidados são importantes para não cair em golpes com ingressos (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)
Alguns cuidados são importantes para não cair em golpes com ingressos Crédito: Imagem: Siberian Art | Shutterstock
As vendas online têm se consolidado a cada dia que passa. Mais de 55% dos brasileiros realizam compras no ambiente digital ao menos uma vez por mês, conforme a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). No primeiro semestre de 2024, mais de R$ 460 bilhões em pedidos online foram pagos com cartão, segundo a Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços).
Nesse cenário, a venda de ingressos no ambiente digital também se populariza. Segundo dados da Mordor Intelligence, o mercado global de ingressos online deve atingir US$ 101,94 milhões até 2029. No entanto, junto desse crescimento, é frequente a aplicação de golpes nessas transações. 
“A utilização de métodos seguros de pagamento, bem como a aquisição em sites oficiais e plataformas confiáveis, são fatores essenciais para que os consumidores não caiam em possíveis fraudes financeiras”, pontua Paulo Damas, CTO e sócio-fundador da Bilheteria Express, plataforma digital que oferece soluções automatizadas para a compra e gestão de ingressos.
Pensando nisso, Paulo Damas lista quatro pontos de atenção para não cair em golpes durante as compras de ingressos online. Veja!

1. Pesquise a reputação da plataforma

Antes de efetuar qualquer pagamento online, é essencial que as pessoas analisem aspectos como avaliações e depoimentos de outros compradores dentro do site ou plataforma. Além disso, é fundamental consultar a procedência daquela empresa em sites como o Reclame Aqui e o Procon para averiguar possíveis reclamações.

2.Tenha cuidado com ofertas muito atraentes

Uma maneira popular da aplicação de golpes é por meio de ofertas muito chamativas. Deste modo, se o preço for muito abaixo do valor oficial, é provável que aquele anúncio seja um golpe . Além disso, em negociações com vendedores, evite adquirir de desconhecidos que alegam ter ingressos “restantes” ou “exclusivos”.
Ainda, é importante desconfiar de mensagens e anúncios não solicitados, uma vez que golpistas costumam abordar os compradores por e-mail, WhatsApp e nas redes sociais. Assim, não clique em links suspeitos ou forneça dados pessoais sem confirmar a autenticidade.
Fazer o pagamento do ingresso com o cartão de crédito pode facilitar possíveis reembolsos em casos de fraude (Imagem: Lyubov Levitskaya | Shutterstock)
Fazer o pagamento do ingresso com o cartão de crédito pode facilitar possíveis reembolsos em casos de fraude Crédito: Imagem: Lyubov Levitskaya | Shutterstock

3. Utilize métodos de pagamento seguros

Na hora do pagamento do ingresso, evite realizar transferências bancárias diretas ou pagamentos instantâneos, como o Pix para pessoas físicas. Pagar com o cartão de crédito facilita possíveis reembolsos em caso de fraude. Além disso, certifique-se de que a plataforma realiza esse tipo de ação. Com os ingressos disponíveis em mãos, analise se as informações estão corretas, como nome do evento, data, local e setor, a fim de evitar falsificações.

4. Atente-se a golpes de ingressos “nominais”

Alguns eventos exigem que o bilhete esteja no nome do comprador, então, antes de adquirir de terceiros, verifique se há possibilidade de troca de titularidade. No mais, após a compra , confirme a autenticidade dessa transação. Se possível, entre em contato com a organização para validá-lo e verifique se o ticket tem QR code ou código de barras legítimo.
Por Ketheleen Oliveira

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