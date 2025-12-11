Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 14:24
Um novo ano se aproxima e, com ele, surgem novas possibilidades, expectativas e desejos de renovação. As orações podem desempenhar um papel importante nesse processo. Elas ajudam a abrir caminhos para 2026, oferecendo direção, serenidade e esperança, além de fortalecer a conexão com a fé. Por meio delas, é possível refletir sobre o que passou, visualizar o que se deseja alcançar e criar um espaço interno de equilíbrio para receber o novo ciclo com mais confiança e propósito.
Abaixo, confira 3 orações poderosas para abrir caminhos em 2026!
Maria, passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem teus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção.
Maria, passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Vai, Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações, vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições.
Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações, vai tirando seus filhos das perdições. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes , cuida, ajuda e protege a todos os seus filhos. Maria tu és a Mãe também porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti.
Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, depois de a ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu Filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Nossa Senhora, faço esta oração pedindo a sua proteção, rezando um Pai-Nosso e três Ave-Marias. Amém.
Glorificado sejas, Senhor Jesus Cristo, Tu que nos abriste caminho para o Reino dos Céus pela Tua crucificação. Tu que és o Filho de Deus e Aquele que tudo pode fazer, hoje nos prostramos a Teus pés, pedimos-Te que nos ajudes.
Ó! Glorioso Pai Todo-Poderoso, Tu que podes ver, ouvir e sentir tudo, nas Tuas mãos. Rogo pelo meu bem-estar financeiro e pela Tua ajuda para ir em frente com saúde, Tu que és misericordioso. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, São Jorge, a abrir caminhos .
Não há folha que caia sem que Você saiba, não há pensamento que Você não escute e não há dificuldades e pedido que Você não compareça. Então eu lhe imploro, Senhor, Você que me viu no bem e no mal, Você que sabe que minhas intenções são puras e nobres.
Bendito sejas Deus, que me ajudes para que os meus caminhos financeiros sejam cada vez mais prósperos. Com a finalidade e respeitando sempre o que é justo e correto, seguindo os Teus mandamentos para que cada um dos meus atos seja do Teu agrado.
Pai Todo-Poderoso, Tu que podes ver, ouvir e sentir tudo, eu ( diga o seu nome completo ) peço a Tua ajuda nesta situação, para abrir caminhos, meus caminhos.
Senhor, ouve nossas orações agora. Amém!
Glorioso apóstolo São Pedro, com suas sete chaves de ferro, abriu as portas dos meus caminhos, que se fecharam diante de mim, atrás de mim, à minha direita e à minha esquerda.
Abra para mim os caminhos da felicidade , os caminhos financeiros, os caminhos profissionais, com as suas sete chaves de ferro e me dê a graça de poder viver sem os obstáculos.
Glorioso São Pedro, tu que sabes de todos os segredos do céu e da terra, ouve a minha oração e atende a prece que vos dirijo. Amém.
