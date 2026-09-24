3 orações para o Dia de Nossa Senhora das Mercês

Nossa Senhora das Mercês, nossa Padroeira e Mãe da libertação. Livra-me das correntes que amarram e bloqueiam minha vida, minha família, minha saúde e meus negócios. Peça por mim a Jesus que envie seus anjos para me libertar de tantos males e de tantas escravidões do mundo moderno: desemprego, droga, álcool e demais vícios, mágoas, ressentimentos, inveja e dificuldades na família e no trabalho, doenças físicas, espirituais e psicológicas. Ó Mãe querida das Mercês, interceda junto a Deus para que eu obtenha as luzes do Espírito Santo, para viver na paz, na alegria, na saúde e na prosperidade. Ensina-me a ter um coração confiante em Deus. Amém!