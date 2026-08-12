3 orações para o Dia de Nossa Senhora da Cabeça

Esta jaculatória, repetida milhares de vezes em todo o universo, sobe ao trono da glória em que estás sentada e volta à terra, trazendo aos pobres pecadores torrentes de luzes e de graças. Socorrei-me, pois, ó dulcíssima Senhora da Cabeça. Eu vos suplico com filial confiança, pelos merecimentos das dores que sentistes ao ver Vosso Divino Filho com a cabeça coroada de espinhos, que me livreis e a todos os meus de qualquer enfermidade da cabeça.