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Cultura

3 livros nacionais sobre alienígenas

Confira obras incríveis que dialogam sobre vida extraterrestre
Portal Edicase

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Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 14:31

Casos de ufologia viraram parte da cultura pop brasileira e inspiram livros (Imagem: gerador de IA | Shutterstock)
Casos de ufologia viraram parte da cultura pop brasileira e inspiram livros Crédito: Imagem: gerador de IA | Shutterstock
Há 29 anos, na tarde de 20 de janeiro, um incidente no interior de Minas Gerais mobilizou o país. Entre relatos de moradores da cidade de Varginha sobre uma suposta nave espacial e as histórias de jovens que viram um extraterrestre, o caso ganhou repercussão mundial e até hoje é lembrado como um dos maiores eventos ufológicos do país.
O tema de extraterrestres e aparições de objetos voadores não identificados (OVNIs) sempre desperta o interesse de muitas pessoas ao redor do mundo. Esse fascínio pode ser explicado pela curiosidade natural do ser humano em relação ao desconhecido e à possibilidade de existir vida além do nosso planeta.
Por isso, esta lista reúne 3 sugestões de livros nacionais sobre alienígenas para celebrar o aniversário de aparição do ET de Varginha. Confira!

1. O Retorno dos deuses

&#8220;O Retorno dos Deuses&#8221; narra a história de três pessoas que são sugadas para uma realidade paralela e lutam pela sobrevivência da espécie humana (Imagem: Divulgação | Editora Viseu)
“O Retorno dos Deuses” narra a história de três pessoas que são sugadas para uma realidade paralela e lutam pela sobrevivência da espécie humana Crédito: Imagem: Divulgação | Editora Viseu
Quando um empresário, um caminhoneiro e um garoto são sugados por um portal para uma realidade paralela, eles enfrentam perigos sobrenaturais e começam a questionar suas existências. Na obra de Léo de Andrade, os personagens descobrem que suas vidas estão conectadas a Atlântida, uma antiga cidade alienígena onde duas entidades travaram conflitos sobre o destino da humanidade. Diante de um novo mundo, os protagonistas precisam lutar pela sobrevivência da espécie humana.

2. O Primeiro Vampiro

&#8220;O Primeiro Vampiro&#8221; conta a história de um alienígena que cai da nave espacial em um mundo desconhecido e transmite um vírus que dá origem aos primeiros predadores noturnos (Imagem: Divulgação | Walli Silva)
“O Primeiro Vampiro” conta a história de um alienígena que cai da nave espacial em um mundo desconhecido e transmite um vírus que dá origem aos primeiros predadores noturnos (Imagem: Divulgação | Walli Silva) Crédito:
Spin-off da saga “Vampiros de Nocturna”, este livro conta a história de Averyn, um alienígena que cai da nave espacial em um mundo desconhecido e transmite um vírus que dá origem aos primeiros predadores noturnos. O autor Walli Silva, com mais de 60 mil e-books vendidos, aprofunda a relação entre o extraterrestre e o príncipe Kai Vanthorn, em uma trama cheia de representatividade LGBTQIAPN+ e debates sobre temas como identidade, preconceito e aceitação.

3. Exoconsciência

&#8220;Exoconsciência&#8221; aborda como o despertar das nossas habilidades psíquicas de sensopercepção espiritual tem um propósito específico (Imagem: Divulgação | Editora Citadel)
“Exoconsciência” aborda como o despertar das nossas habilidades psíquicas de sensopercepção espiritual tem um propósito específico Crédito: Imagem: Divulgação | Editora Citadel
Nesta obra, Juliano Pozati aborda como o despertar das nossas habilidades psíquicas de sensopercepção espiritual tem um propósito específico e cocriativo neste momento histórico: tornar-nos seres humanos exoconscientes – ou seja, com a consciência orientada para além dos limites da realidade em que nos contemos –, protagonistas e empreendedores de uma Nova Terra.
Por Clara Menezes

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