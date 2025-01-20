3 livros nacionais sobre alienígenas

Há 29 anos, na tarde de 20 de janeiro, um incidente no interior de Minas Gerais mobilizou o país. Entre relatos de moradores da cidade de Varginha sobre uma suposta nave espacial e as histórias de jovens que viram um extraterrestre, o caso ganhou repercussão mundial e até hoje é lembrado como um dos maiores eventos ufológicos do país.
O tema de extraterrestres e aparições de objetos voadores não identificados (OVNIs) sempre desperta o interesse de muitas pessoas ao redor do mundo. Esse fascínio pode ser explicado pela curiosidade natural do ser humano em relação ao desconhecido e à possibilidade de existir vida além do nosso planeta.
Por isso, esta lista reúne 3 sugestões de livros nacionais sobre alienígenas para celebrar o aniversário de aparição do ET de Varginha. Confira!
1. O Retorno dos deuses
Quando um empresário, um caminhoneiro e um garoto são sugados por um portal para uma realidade paralela, eles enfrentam perigos sobrenaturais e começam a questionar suas existências. Na obra de Léo de Andrade, os personagens descobrem que suas vidas estão conectadas a Atlântida, uma antiga cidade alienígena onde duas entidades travaram conflitos sobre o destino da humanidade. Diante de um novo mundo, os protagonistas precisam lutar pela sobrevivência da espécie humana.
2. O Primeiro Vampiro
Spin-off da saga “Vampiros de Nocturna”, este livro conta a história de Averyn, um alienígena que cai da nave espacial em um mundo desconhecido e transmite um vírus que dá origem aos primeiros predadores noturnos. O autor Walli Silva, com mais de 60 mil e-books vendidos, aprofunda a relação entre o extraterrestre e o príncipe Kai Vanthorn, em uma trama cheia de representatividade LGBTQIAPN+ e debates sobre temas como identidade, preconceito e aceitação.
3. Exoconsciência
Nesta obra, Juliano Pozati aborda como o despertar das nossas habilidades psíquicas de sensopercepção espiritual tem um propósito específico e cocriativo neste momento histórico: tornar-nos seres humanos exoconscientes – ou seja, com a consciência orientada para além dos limites da realidade em que nos contemos –, protagonistas e empreendedores de uma Nova Terra.
Por Clara Menezes