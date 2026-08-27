Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 27/08/2026

A carta “O Mundo” representa a conclusão, a realização e a abertura para uma nova etapa. No amor, uma relação poderá alcançar maior maturidade ou um ciclo poderá ser encerrado para dar espaço ao novo. Na carreira, uma conquista importante tenderá a trazer reconhecimento. Na saúde, você poderá sentir satisfação ao perceber avanços que vêm sendo construídos há algum tempo. Entre amigos, comemorações e encontros poderão marcar o fechamento de uma fase significativa.