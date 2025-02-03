Veja como cada signo enfrenta o calor no verão

Signos do zodíaco reagem de diferentes formas ao calor do verão Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

A astrologia pode explicar sobre como as pessoas reagem ao calor com base nas características de sua personalidade e a energia de cada signo. Por exemplo, alguns nativos tendem a se sentir mais agitados e enérgicos com o aumento das temperaturas, buscando atividades intensas e aventuras ao ar livre. Outros podem se sentir mais desconfortáveis e preferir ambientes frescos e tranquilos, em que possam relaxar.

Abaixo, Victor Valentim, astrólogo, tarólogo e sensitivo, conta como cada signo enfrenta o calor no verão. Confira!

Áries

O ariano até gosta do calor, mas investe em aparelhos para garantir seu bem-estar nas altas temperaturas Crédito: Imagem: Silver Place | Shutterstock

Áries é um signo do elemento Fogo e o seu nativo até gosta do calor, mas não tem paciência: fica bravo, reclama e briga com o ventilador, que faz barulho. Investe em 10 aparelhos, pois não é uma pessoa que fica comprando ar-condicionado. Pega um ventilador mais simples, que tem há muito tempo, e dorme com ele ligado.

Touro

O nativo de Touro gosta de aproveitar o calor com alternativas econômicas para se refrescar Crédito: Imagem: Silver Place | Shutterstock

O nativo de Touro é econômico; não gasta dinheiro com ar-condicionado nem liga o aparelho, pois a conta vai sair mais cara, e ele dá valor ao dinheiro. Outro ponto é que o taurino também não gosta muito do barulho do eletrodoméstico, pois fica estressado e irritado. O que importa mesmo para ele é pegar uma cerveja gelada, ficar de boa em casa e curtir o seu programa favorito.

Gêmeos

O geminiano se vê indeciso sobre como amenizar o calor para se refrescar Crédito: Imagem: Silver Place | Shutterstock

O geminiano sofre no calor e não sabe como resolver o problema. Essa irritação o torna uma pessoa inconstante, pois não sabe se fica em casa, se sai para rua, se pega um ventilador ou se liga o ar-condicionado. Assim, o nativo pode entrar em uma oscilação de energia e não saber o que fazer da vida ou como diminuir o calor. Ele é muito confuso, pensa muito rápido e está sempre buscando soluções para não sofrer.

Câncer

O canceriano prefere aproveitar o conforto do lar durante os dias mais quentes Crédito: Imagem: Silver Place | Shutterstock

Câncer é manhoso e gosta de ficar em casa. Por isso, o nativo deste signo preza o conforto de seu lar e faz de tudo para não sair no calor. Além disso, por estar muito conectado ao ar e ao lar, o canceriano prefere ficar com um ventinho fresquinho na cara, dormir com a janela aberta e sem lençol, pois isso faz com que se sinta mais calmo.

Leão

Leão adora o calor para esbanjar a sua luz natural Crédito: Imagem: Silver Place | Shutterstock

Leão é um signo que usufrui muito bem do calor, porque é muito imponente. Por isso, o verão é o momento em que este nativo deseja curtir o clima, visto que pode mostrar quem comanda a energia solar. Desta maneira, ele não tende a reclamar, porque gosta da energia do período.

Virgem

O virginiano se incomoda com o calor e não gosta do período Crédito: Imagem: Silver Place | Shutterstock

O nativo de Virgem se incomoda com o calor e não gosta do período, porque sua roupa pode marcar e ficar suada. E, por ter uma preocupação forte com isso, leva um kit para os lugares para higienizar a mão, para retocar o desodorante ou o perfume e para limpar o rosto. O virginiano também gosta de ficar embaixo do ar-condicionado e até evita, às vezes, ir a lugares muito quentes, pois não quer passar perrengue.

Libra

O libriano gosta de sair e curtir com os amigos no verão Crédito: Imagem: Silver Place | Shutterstock

O libriano fica confuso no calor e, por ter um gosto estético para moda, se confunde com tantas opções de roupas e não sabe o que usar. Por outro lado, ele gosta de curtir o calor em um barzinho com os amigos, tomando uns drinks, aproveitando a vida e fofocando.

Escorpião

Os escorpianos aproveitam o verão para explorar o seu lado sensual Crédito: Imagem: Silver Place | Shutterstock

O verão é um período ótimo para o escorpiano, que aproveita a oportunidade para mostrar a sua pele, colocar uma roupa mais fresca e trabalhar toda a sua sensualidade, poder envolvente e magnético que só ele tem. Nesse período, esse nativo tende a usufruir do suor corporal da melhor forma possível.

Sagitário

O sagitariano não se incomoda com o calor e aproveita o verão com muita festa Crédito: Imagem: Silver Place | Shutterstock

Para o nativo de Sagitário, não tem tempo ruim. Ele liga quatro ventiladores em casa e continua a festa tomando uma cerveja, fazendo churrasco e sendo feliz. Afinal, para ele, não tem problema: se está calor, frio, chovendo ou nevando, a festa não para, pois o sagitariano quer viver e curtir.

Capricórnio

O capricorniano, muito ligado ao trabalho, gosta de aproveitar o ar-condicionado da empresa Crédito: Imagem: Silver Place | Shutterstock

O nativo de Capricórnio não passa muito calor,porque vive dentro da empresa, que tem ar-condicionado. Então, o clima não muda muita coisa para ele, que está sempre com o uniforme da empresa ou uma roupa social. No entanto, em casa, o capricorniano tende a sentir muito calor e dorme com ventilador ou ar-condicionado na cara, pois precisa descansar para trabalhar no dia seguinte.

Aquário

Os nativos de Aquário exploram o seu lado criativo durante o verão Crédito: Imagem: Silver Place | Shutterstock

O aquariano aproveita o clima para inventar alguma técnica e se refrescar em casa, pois é de seu feitio assistir a vídeos da internet que ensinam a fazer engenhocas para espantar o calor. Isso porque, apesar de econômico, é muito criativo e inovador. Além disso, ele também pode comprar um ventilador novo que solta vapor com gelo ou um miniventilador para computador, já que adora essas coisas.

Peixes

O pisciano não tende a gostar muito do calor, pois prefere dormir em lugares quentinhos Crédito: Imagem: Silver Place | Shutterstock

O nativo de Peixe manda mensagem para todo mundo reclamando que está calor, pois é muito melindroso. E, por gostar de dormir em um lugar quentinho e de cobertor, não demonstra muita felicidade, já que fica sem o seu conforto. Assim, ele pode muitas vezes dormir com o ar-condicionado ligado no máximo e de cobertor, já que prefere o frio e o chocolate quente ao calor e ao sorvete.

Victor Valentim

Crédito: