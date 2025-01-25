Veja as previsões do baralho cigano para os 12 signos em fevereiro

As cartas do baralho cigano indicam que fevereiro trará novas possibilidades para os nativos Crédito: Imagem: Bigc Studio | Shutterstock

O mês de fevereiro chegará trazendo as energias vibrantes do baralho cigano, que revela mensagens importantes para cada signo do zodíaco. A bruxa e astróloga Tânia Gori utilizou sua conexão mágica e o conhecimento profundo das cartas para trazer previsões detalhadas, que ajudarão você a se preparar para os desafios e as oportunidades deste período.

As cartas do baralho cigano não apenas orientam, mas também oferecem conselhos práticos para lidar com questões de trabalho, saúde, relacionamentos e vida espiritual. Este é um momento para ouvir a sabedoria das cartas, fortalecer suas intenções e abrir-se para novas possibilidades.

Descubra, abaixo, o que fevereiro reserva para o seu signo e como aproveitar ao máximo a energia do universo!

Áries

Fevereiro será um excelente mês para o ariano investir nos estudos, realizar cursos ou se aperfeiçoar em algo que traga crescimento Crédito: Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock

A carta do mês é “O Livro”, convidando você a mergulhar em novos aprendizados. Será um excelente momento para investir em estudos , realizar cursos ou se aperfeiçoar em algo que traga crescimento pessoal e profissional. A energia das cartas também indica uma tendência de sucesso em processos ou questões jurídicas pendentes. Então, mantenha-se firme e confiante. Além disso, as oportunidades poderão surgir de forma inesperada, desde que você esteja disposto(a) a buscar mais conhecimento. Não hesite em acreditar no poder do universo para abrir novos caminhos.

Touro

Fevereiro será um mês próspero para o taurino reforçar as conexões familiares e buscar harmonia no lar Crédito: Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock

Sua carta é “A Árvore”, que simboliza crescimento, estabilidade e realizações materiais. Fevereiro será um mês próspero para reforçar as conexões familiares e buscar harmonia no lar. Será um período favorável para resolver pendências emocionais e fortalecer os laços com aqueles que você ama. Sua saúde estará em um ótimo momento. Será uma boa fase para adotar hábitos que melhorem seu bem-estar físico e emocional. Aproveite essa estabilidade para planejar o futuro e consolidar projetos importantes.

Gêmeos

Neste mês, o geminiano deverá evitar compartilhar seus planos ou projetos com quem não confia plenamente Crédito: Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock

A carta “O Urso” traz um alerta: será importante ser mais cauteloso(a) com as pessoas ao seu redor. Algumas situações poderão exigir discrição e atenção redobrada. Evite compartilhar seus planos ou projetos com quem você não confia plenamente. Também será importante manter-se longe de fofocas e intrigas, pois isso poderá atrair energias negativas. Use esse período para focar em si, evitar conflitos e proteger suas ideias, garantindo que nada impeça seu progresso.

Câncer

Fevereiro será marcado por uma energia positiva que ajudará o canceriano a traçar novas metas e sonhos Crédito: Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock

Sua carta é “A Estrela”, que traz esperança, renovação e sorte. Este mês será marcado por uma energia positiva que ajudará você a traçar novas metas e sonhos. Será um ótimo momento para ampliar sua rede de contatos, conhecer pessoas e fortalecer amizades. Aproveite essa fase para se abrir ao novo e se permitir explorar caminhos que antes pareciam distantes. Além disso, a sorte estará do seu lado; por isso, confie em sua intuição e nos sinais do universo para alcançar seus objetivos.

Leão

Neste mês, o leonino deverá desenvolver a sensibilidade, acreditar em suas percepções e permitir que sua intuição o guie em decisões importantes Crédito: Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock

A carta “A Lua” reforça a importância de confiar na sua intuição. Você está passando por um momento de grande conexão espiritual e emocional, mas será preciso silenciar a mente racional para ouvir os sinais que vêm de dentro. Seus insights têm grande valor, e ignorá-los pode ser um erro. Este será um período para desenvolver sua sensibilidade, acreditar em suas percepções e permitir que sua intuição o(a) guie em decisões importantes. Confie mais no seu sexto sentido, e menos na opinião alheia.

Virgem

Em fevereiro, homens sinceros e confiáveis estarão presentes para ajudar o virginiano em seus projetos e desafios Crédito: Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock

A lâmina “O Cavaleiro” (O Cigano) destaca a importância das parcerias e do apoio de figuras masculinas. Este mês, homens sinceros e confiáveis estarão presentes para ajudar você em seus projetos e desafios. Não hesite em aceitar conselhos e colaborações, pois eles podem ser decisivos para o sucesso de seus empreendimentos. Além disso, esta carta sugere movimento e progresso, indicando que será hora de agir com determinação e coragem para alcançar seus objetivos.

Libra

O universo convidará o libriano a explorar novos lugares e abrir-se a experiências que trazem renovação Crédito: Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock

A carta do mês é “O Mensageiro”, que simboliza boas notícias e novas oportunidades. Este será um período em que mensagens positivas de longe chegarão até você, seja uma visita especial, um reencontro marcante ou até uma herança inesperada. Além disso, o universo convidará você a explorar novos lugares e abrir-se a experiências que trazem renovação. Viagens e deslocamentos poderão ser especialmente benéficos, ajudando você a recarregar as energias e expandir seus horizontes.

Escorpião

Fevereiro será o mês ideal para o escorpiano investir em seus sonhos e colocar em prática projetos Crédito: Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock

Sua carta é “Os Peixes”, que traz a promessa de prosperidade e realização. Será o momento ideal para investir em seus sonhos e colocar em prática projetos que estavam apenas no papel. A energia dos Peixes favorece tanto o setor financeiro quanto a saúde e os relacionamentos. Confie na sua capacidade de transformar ideias em ações concretas e acredite que o universo está conspirando a seu favor. Quanto mais você agir com determinação, mais resultados positivos colherá.

Sagitário

O sagitariano deverá cuidar melhor da saúde e buscar equilíbrio entre trabalho e vida pessoal Crédito: Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock

A carta “A Âncora” sugere que será hora de desacelerar e focar no que realmente importa. Apesar de sua natureza inquieta e aventureira, será um período para cuidar melhor da saúde e buscar equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Faça um check-up , dedique mais tempo às pessoas que ama e permita-se relaxar. Sua estabilidade financeira está garantida, então aproveite para priorizar experiências que tragam felicidade e bem-estar. Reduza o ritmo e desfrute da vida com mais leveza.

Capricórnio

Neste mês, o capricorniano deverá dedicar mais tempo à sua família e fortalecer vínculos emocionais Crédito: Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock

A carta “A Casa” enfatiza a importância de olhar para o seu lar e para as pessoas que fazem parte dele. Neste mês, dedique tempo à sua família, ouça aqueles que precisam de você e fortaleça os vínculos emocionais. Sua saúde e relacionamentos estarão em um momento estável, permitindo que você se conecte profundamente com quem ama. Além disso, organize seu espaço físico e emocional, pois isso trará uma sensação de conforto e segurança.

Aquário

Fevereiro será um ótimo mês para o aquariano realizar desejos antigos, explorar novos lugares e celebrar a vida Crédito: Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock

Sua carta é “Os Pássaros”, que traz liberdade, leveza e alegria . Será um excelente período para realizar desejos antigos, explorar novos lugares e celebrar a vida. Viagens, encontros sociais e momentos de descontração estarão em destaque. Sua saúde estará em equilíbrio, e seus relacionamentos se fortalecerão com essa energia vibrante. Aproveite ao máximo as oportunidades que surgirem e permita-se voar livremente em direção aos seus sonhos.

Peixes

Tudo o que o pisciano iniciar em fevereiro terá grandes chances de sucesso Crédito: Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock

“A Chave” é a carta que simboliza abertura de caminhos e oportunidades. Será um momento mágico em que o universo está ao seu lado para ajudá-lo(a) a conquistar seus objetivos. Tudo o que você iniciar agora terá grandes chances de sucesso. Permita-se explorar novas possibilidades e confie na energia positiva que está guiando você. Abrace as mudanças e aceite de coração aberto as bênçãos que chegam à sua vida.

Por Tânia Gori

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