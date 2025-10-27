Astrologia

Veja as previsões da numerologia para 27 a 31 de outubro de 2025

Os dias pedirão limpeza emocional, coragem para decidir e disposição para agir

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 12:38

Os últimos dias de outubro serão marcados por encerramentos e recomeços Crédito: Imagem: Tatevosian Yana | Shutterstock

A última semana de outubro será marcada por decisões, encerramentos e recomeços, conforme a numerologia cabalística. Segundo a mentora espiritual Renata Estrela, o período trará uma combinação poderosa de vibrações: enquanto o número 9, que rege 2025, fala sobre fim de ciclo e libertação, o número 1, que representa o mês de outubro, está ligado a inícios, atitude e força de vontade.

Essa junção criará um campo energético de transição poderoso ! Será um momento em que o universo parecerá impulsionar a deixar para trás o que já cumpriu seu propósito e a abrir espaço para o novo. A semana, portanto, pedirá limpeza emocional, coragem para decidir e disposição para agir.

Conforme Renata Estrela, o período funcionará como uma ponte entre términos e começos. “Será uma fase de equilíbrio entre o fechamento de capítulos e a preparação para novos caminhos. Quem souber encerrar com consciência vai entrar em novembro mais leve e fortalecido”, explica.

Abaixo, confira as previsões de 27 a 31 de outubro, segundo a leitura da numerologia cabalística!

Segunda-feira (27/10): Hora de agir

A segunda-feira começará com força e vitalidade. A energia do dia irá potencializar atitudes práticas e novos projetos. Será o momento perfeito para dar o primeiro passo, tomar decisões e sair da inércia. A recomendação é evitar a indecisão e confiar na própria capacidade. “Será um dia que inspirará coragem. Tire projetos do papel. Quem se movimentar hoje poderá abrir portas importantes para o restante da semana”, afirma Renata Estrela.

Terça-feira (28/10): Busque equilíbrio nas relações

O clima da terça-feira será de cooperação. O dia favorecerá acordos, assinatura de contratos, parcerias, conversas e reconciliações. Será importante escutar o outro, ter empatia e resolver desentendimentos com calma. No trabalho, parcerias poderão render bons frutos. Evite atitudes impulsivas e preserve a harmonia ao redor.

Na quarta-feira, o dia será propício para quem precisar se expressar Crédito: Imagem: Liubovart | Shutterstock

Quarta-feira (29/10): Comunicação em destaque

A quarta-feira virá com uma energia expansiva. A comunicação estará favorecida, e o dia será propício para quem precisar se expressar, divulgar projetos ou conversar sobre ideias. A criatividade também ganhará força, e boas oportunidades poderão surgir a partir de contatos e trocas.

Quinta-feira (30/10): Organização e foco

A quinta-feira pedirá praticidade e atenção aos detalhes. Será um bom momento para planejar , revisar tarefas e organizar as finanças. A energia do dia ajudará a colocar ordem no que estava desajustado. “Tudo o que for feito com disciplina e constância tenderá a prosperar agora”, explica Renata Estrela.

Sexta-feira (31/10): Abertura de caminhos

O mês terminará com uma energia de movimento e transformação. A sexta-feira prometerá mudanças e oportunidades inesperadas. Será o momento de dizer sim ao novo e aceitar convites que trarão expansão. Situações antes travadas poderão finalmente se resolver.

Uma semana para conclusão

Com a soma das vibrações do ano 9 (2+0+2+5) e do mês 1 (1+0), o período representará um ponto de virada coletiva. Segundo Renata Estrela, o recado da numerologia cabalística é claro: será hora de concluir o que ficou para trás e abrir o coração para o que está por vir. “Essa última semana será um divisor de águas. Feche o que precisa ser encerrado, agradeça pelas lições e prepare-se para um novo ciclo que começa em novembro”, finaliza.

Por Renata Estrela

Mentora espiritual, profeta e escritora best-seller , com mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais, em que compartilha palavras proféticas, decretos espirituais e ensinamentos de fé. Autora de mais de 10 livros digitais, é a mente por trás do sucesso “O Quarto de Guerra”, que tem inspirado milhares de pessoas a buscarem transformação espiritual e emocional.