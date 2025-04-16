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Astrologia

Veja a sinastria amorosa de Touro com os 12 signos

Astróloga explica como os taurinos se relacionam com cada nativo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 16 de Abril de 2025 às 12:04

Os taurinos adoram um romance (Imagem: Fer Gregory | Shutterstock)
Os taurinos adoram um romance Crédito: Imagem: Fer Gregory | Shutterstock
Por serem regidos por Vênus, a Deusa do Amor, os taurinos também adoram um romance. Além disso, são sensuais, adeptos aos prazeres físicos e estão sempre prontos para proteger, dar conforto e afeto àqueles que amam. “Nunca esquecem o apoio que tiveram também. São leais e fazem questão de demonstrar a importância das pessoas que importam em suas vidas”, conta a astróloga Thaís Mariano.
Além disso, as pessoas de Touro buscam estabilidade emocional, relações sólidas e estáveis. “Analisam tudo com o seu senso de realidade antes de se comprometerem e são muito responsáveis com os acordos que fizerem. Podem até ficar em um relacionamento que já perdeu o brilho para preservar a estabilidade e manter a palavra”, afirma.
A seguir, a astróloga Thaís Mariano explica como Touro se relaciona com os demais signos do zodíaco. Veja!

Touro e Áries

A relação de Áries e Touro pode fluir, desde que ambos estejam dispostos a encontrar o equilíbrio (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
A relação de Áries e Touro pode fluir, desde que ambos estejam dispostos a encontrar o equilíbrio Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
No início, a relação poderá não fluir com facilidade. Áries tem muita energia e gosta de liberdade. Touro, por outro lado, é ciumento, apegado e funciona em um ritmo mais lento. Esse descompasso, por sua vez, gera incômodos entre ambos. Contudo, quando dispostos a encontrar o equilíbrio, podem salvar o relacionamento. O ariano inspira emotiva, enquanto o taurino ensina a valorizar a calma e a paciência.

Touro e Touro

A relação de Touro e Touro é regada de romantismo (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
A relação de Touro e Touro é regada de romantismo Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Esta é uma boa combinação entre duas pessoas que almejam segurança, estabilidade, parceria e amor. Com valores bem alinhados, o relacionamento tende a durar. No entanto, há também a possibilidade de acabarem caindo em uma falsa sensação de segurança e esquecerem de experimentar a vida. De modo geral, a relação funciona, pois é regada a romantismo.

Touro e Gêmeos

A agilidade mental do geminiano desperta a curiosidade do taurino (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
A agilidade mental do geminiano desperta a curiosidade do taurino Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Toda a agilidade mental do geminiano desperta curiosidade em Touro, que, por outro lado, enfrenta dificuldade para lidar com os excessos de Gêmeos. O charme do taurino também atraio nativo de Ar, mas o interesse não costuma durar muito. Porém, é possível que tenham conversas agradáveis. A flexibilidade geminiana pode ensinar sobre a importância de ser menos teimoso. Por sua vez, a segurança taurina oferece um pouco mais de tranquilidade para a relação.

Touro e Câncer

Touro e Câncer buscam o casamento e apreciam as demonstrações de afeto (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
Touro e Câncer buscam o casamento e apreciam as demonstrações de afeto Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Combinação regada a muito romantismo. São dois signos que buscam o casamento para se sentirem seguros. Além disso, ambos apreciam as demonstrações de afeto, carinho e tudo aquilo que pode nutrir a alma. O único desafio é equilibrara teimosia e a praticidade taurina com o excesso de sensibilidade e a instabilidade do canceriano.

Touro e Leão

Leão e Touro precisam de longas conversas para equilibrar as suas diferenças (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
Leão e Touro precisam de longas conversas para equilibrar as suas diferenças Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
No início, costuma haver uma atração mútua entre os dois. Afinal, ambos gostam de desfrutar dos prazeres da vida, são românticos e carinhosos. Porém, o taurino procura estabilidade e é mais reservado, enquanto o leonino, conquistador, gosta de ser o centro das atenções. Essas diferenças podem levar a conflitos na relação. Para que consigam encontrar o equilíbrio, longas conversas são necessárias.

Touro e Virgem

Virgem e Touro podem se entender muito bem, pois são práticos, trabalhadores, caseiros e realistas (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
Virgem e Touro podem se entender muito bem, pois são práticos, trabalhadores, caseiros e realistas Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Práticos, trabalhadores, caseiros, realistas e focados em realizar o que querem, estes signos podem se entender muito bem. Um proporciona segurança ao outro. No entanto, a exigência de Virgem é capaz de aborrecer o taurino. Por sua vez, a teimosia de Touro pode incomodar o virginiano. Nessa relação, devem alinhar os valores em comum para que possam encontrar o equilíbrio.

Touro e Libra

Amantes do belo, Libra e Touro gostam da sedução e de apreciar tudo aquilo que oferece prazer (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
Amantes do belo, Libra e Touro gostam da sedução e de apreciar tudo aquilo que oferece prazer Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Dois signos regidos pelo planeta Vênus e que formam uma ótima combinação. Amantes do belo, gostam da sedução e de apreciar tudo aquilo que oferece prazer. Inclusive, a inflexibilidade de Touro pode ser amenizada pela natureza tolerante do libriano. Por outro lado, a falta de segurança e firmeza de Libra é aliviada com a praticidade do taurino. Com harmonia e equilíbrio, a relação costuma dar bons frutos.

Touro e Escorpião

O taurino encontra no escorpiano seus maiores desafios (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
O taurino encontra no escorpiano seus maiores desafios Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Touro encontra em Escorpião seus maiores desafios, mas também uma fonte de atração. Ambos têm em comum a possessividade, o ciúme, a determinação, a teimosia e uma grande conexão emocional. Os maiores incômodos e os aprendizados que o taurino pode ter com o escorpiano são relacionados ao desapego e à necessidade de sair da zona de conforto.

Touro e Sagitário

Apesar dos desafios, com equilíbrio, o sagitariano e o taurino podem trabalhar bem juntos (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
Apesar dos desafios, com equilíbrio, o sagitariano e o taurino podem trabalhar bem juntos Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Pode haver grande atração no início, mas logo o taurino fica inseguro com a necessidade de liberdade e a inconstância do sagitariano. Por sua vez, Sagitário se incomoda com Touro, que não é muito aberto a mudanças. Apesar dos desafios, com equilíbrio, podem trabalhar bem juntos. Sagitário costuma auxiliar Touro a sair da zona de conforto. Já o taurino é capaz de ajudar o sagitariano a manter os pés no chão e a encontrar um caminho para o crescimento.

Touro e Capricórnio

Focados no trabalho e na realização material, Capricórnio e Touro têm a chance de construir um relacionamento tranquilo e duradouro (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
Focados no trabalho e na realização material, Capricórnio e Touro têm a chance de construir um relacionamento tranquilo e duradouro Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Além de focados no trabalho e na realização material, são ótimos para parcerias profissionais. Com essas características em comum, têm a chance de construir um relacionamento tranquilo e duradouro. Todavia, o taurino, romântico, precisa de carinho e muito contato físico. Enquanto isso, o capricorniano é mais seco, tímido e sério. Por sua vez, com maturidade das duas partes, as diferenças podem ser superadas.

Touro e Aquário

Quando há valores em comum, o aquariano e o taurino são capazes encontrar caminhos de parcerias (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
Quando há valores em comum, o aquariano e o taurino são capazes encontrar caminhos de parcerias Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Dois signos fixos, mas de naturezas distintas. O aquariano é livre, inovador e ama a independência, o que pode entrar em conflito com o modo conservador, apegado e caseiro do taurino. Entretanto, quando há valores em comum entre eles, são capazes de encontrar caminhos de parcerias. Touro pode mostrar a Aquário a beleza de criar raízes. Já o aquariano revela ao taurino a força que existe na inovação e na busca por horizontes maiores.

Touro e Peixes

Peixes e Touro são dois signos sensíveis e românticos, o que costuma levar a uma atração imediata (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
Peixes e Touro são dois signos sensíveis e românticos, o que costuma levar a uma atração imediata Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
São dois signos sensíveis e românticos, o que costuma levar a uma atração imediata. Por outro lado, os desafios começam a surgir quando aprofundam o relacionamento. O taurino percebe a falta de senso de realidade e a inconstância do escorregadio pisciano. Por sua vez, Peixes se depara com a necessidade de segurança e a teimosia de Touro. Porém, com maturidade e disposição, podem construir uma relação leve e equilibrada.

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