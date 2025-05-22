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Astrologia

Veja a combinação amorosa de Gêmeos com os 12 signos

Astróloga explica como os geminianos se relacionam com cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 22 de Maio de 2025 às 17:06

Gêmeos gosta de se relacionar com quem entende a necessidade que ele tem de se sentir livre (Imagem: Photography FC | Shutterstock)
Gêmeos gosta de se relacionar com quem entende a necessidade que ele tem de se sentir livre Crédito: Imagem: Photography FC | Shutterstock
Gêmeos é um signo marcado pela dualidade. Por isso, suas emoções e características podem alternar com muita frequência. Um dos desafios dos geminianos nas relações amorosas é a dificuldade em lidar com as próprias emoções. Isso porque tendem a racionalizar demais os sentimentos e as situações, podendo não ser muito bem compreendidos por outras pessoas.
Segundo a astróloga Thaís Mariano, Gêmeos gosta de se relacionar com quem entende a necessidade que ele tem de se sentir leve e livre para ser o que deseja, “porque precisa se expressar e compartilhar o máximo de informação que conseguir”.
A seguir, Thaís Mariano explica a combinação amorosa de Gêmeos com os 12 signos do zodíaco. Confira!

Gêmeos e Áries

A relação entre Áries e Gêmeos pode gerar longas conversas e momentos divertidos (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)
A relação entre Áries e Gêmeos pode gerar longas conversas e momentos divertidos Crédito: Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock
No início, pode existir uma grande identificação, bem como entusiasmo , longas conversas e momentos divertidos. Afinal, esses nativos são ativos e movidos por novidades. Porém, assim como essa chama surge, ela tende a se apagar rapidamente. Contudo, se houver amor e comprometimento, poderão construir uma boa relação.

Gêmeos e Touro

Embora muito diferentes, Gêmeos e Touro podem desfrutar de comidas e lugares interessantes (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)
Embora muito diferentes, Gêmeos e Touro podem desfrutar de comidas e lugares interessantes Crédito: Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock
Esta é uma combinação de seres muito diferentes. Touro não costuma gostar de novidades e movimentos. Por isso, pode rapidamente se cansar de Gêmeos, que é sempre inquieto. Por sua vez, o geminiano pode se incomodar com a lentidão, a teimosia e o apego do taurino. No entanto, apesar das diferenças, podem ter longas conversas e desfrutar de comidas e lugares interessantes.

Gêmeos e Gêmeos

A relação entre Gêmeos e Gêmeos é regada de diversão e aventuras (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)
A relação entre Gêmeos e Gêmeos é regada de diversão e aventuras Crédito: Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock
De início, há muita compatibilidade. Afinal, são semelhantes , e as conversas tendem a durar horas. Também podem se divertir juntos em eventos sociais, em viagens ou em qualquer aventura. Entretanto, ao longo do tempo, a dificuldade em se aprofundar no relacionamento poderá fazer com que se afastem. Costumam funcionar muito bem para relações de amizade.

Gêmeos e Câncer

Câncer busca segurança e cuidado, enquanto Gêmeos está sempre em movimento, podendo gerar desequilíbrios na relação (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)
Câncer busca segurança e cuidado, enquanto Gêmeos está sempre em movimento, podendo gerar desequilíbrios na relação Crédito: Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock
São dois signos muito diferentes. O canceriano busca segurança emocional, gosta de cuidar das pessoas e é muito emotivo. Por sua vez, o geminiano é independente, racional e está sempre em movimento. Existe também a tendência de que Câncer queira cuidar de Gêmeos como quem cuida de uma criança, o que, para uma relação, não é muito saudável.

Gêmeos e Leão

A combinação entre Gêmeos e Leão tende a ser divertida e estimulante (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)
A combinação entre Gêmeos e Leão tende a ser divertida e estimulante Crédito: Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock
Esta tende a ser uma combinação divertida e estimulante. Afinal, ambos são animados e gostam da vida social. O adaptável geminiano trará leveza ao relacionamento. Além disso, ele não irá se incomodar com o ar mandão do leonino , mas também não fará as suas vontades. Se respeitarem as particularidades de cada um, poderão funcionar muito bem em todos os tipos de relação.

Gêmeos e Virgem

O jeito intelectual de Virgem traz mais comprometimento a Gêmeos (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)
O jeito intelectual de Virgem traz mais comprometimento a Gêmeos Crédito: Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock
Dois signos regidos por Mercúrio, mas com aspectos diferentes. O jeito intelectual do virginiano rende boas conversas e traz mais comprometimento ao geminiano. Porém, Virgem costuma ser muito responsável, prático e objetivo, o que pode entrar em conflito com o comportamento mais leve e mutável de Gêmeos.

Gêmeos e Libra

Libra e Gêmeos têm uma grande sintonia e compatibilidade (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)
Libra e Gêmeos têm uma grande sintonia e compatibilidade Crédito: Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock
Intelectuais, sempre buscam novas culturas e conhecimentos. Tendem a funcionar muito bem juntos, com grande sintonia e compatibilidade. Contudo, enquanto o libriano é mais romântico e busca demonstrações de afeto, o geminiano é mais livre e independente. Caso exista diálogo, o relacionamento poderá fluir bem.

Gêmeos e Escorpião

A intensidade de Escorpião pode entrar em conflito com a leveza de Gêmeos (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)
A intensidade de Escorpião pode entrar em conflito com a leveza de Gêmeos Crédito: Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock
Esta é uma combinação de naturezas distintas e que raramente costuma dar certo. Escorpião é intenso, profundo, apaixonado e apegado. Por sua vez, Gêmeos é totalmente oposto. Ao longo do tempo, o geminiano poderá se espantar e se irritar com a intensidade amorosa e as crises reflexivas do escorpiano.

Gêmeos e Sagitário

Gêmeos e Sagitário podem construir uma relação que valoriza a parceria e respeita a individualidade (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)
Gêmeos e Sagitário podem construir uma relação que valoriza a parceria e respeita a individualidade Crédito: Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock
São signos opostos complementares. A tendência é que a relação seja baseada na atração e no aprendizado. Ambos buscam o conhecimento, prezam a liberdade e gostam de aventuras, viagens e festas. Com essas características em comum, poderão construir um relacionamento que valoriza a parceria, mas respeita a individualidade.

Gêmeos e Capricórnio

Capricórnio consegue materializar as ótimas ideias de Gêmeos (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)
Capricórnio consegue materializar as ótimas ideias de Gêmeos Crédito: Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock
A natureza responsável, crítica e exigente do capricorniano não costuma ser um atrativo para o geminiano. Capricórnio geralmente não se interessa pela inquietude, imediatismo e pela dispersão de Gêmeos. Contudo, a relação poderá funcionar muito bem no setor profissional. Isso porque o capricorniano consegue materializar as ótimas ideias do geminiano.

Gêmeos e Aquário

Gêmeos e Aquário, com objetivos em comum, podem ir longe nas relações pessoais e profissionais (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)
Gêmeos e Aquário, com objetivos em comum, podem ir longe nas relações pessoais e profissionais Crédito: Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock
São dois signos de Ar e que representam um potencial positivo. Afinal, ambos gostam de cultura, viagens, liberdade e são ótimos comunicadores. Se tiverem objetivos em comum, poderão ir longe nas relações profissionais e pessoais. A rotina não será um problema, já que sempre estarão em busca de novidades.

Gêmeos e Peixes

O jeito leve de Peixes costuma despertar a curiosidade de Gêmeos (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)
O jeito leve de Peixes costuma despertar a curiosidade de Gêmeos Crédito: Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock
Apesar da natureza distinta, não é raro que haja atração entre esses dois signos mutáveis. A leveza aparente do pisciano, como se vivesse em outro planeta, costuma despertar a curiosidade do geminiano. Porém, ao longo do tempo, as diferenças virão à tona. Isso porque Peixes mostrará o seu lado mais carente e suas emoções mais profundas.

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