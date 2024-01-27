Urano retrógrado acabou: o que muda para todos os signos Crédito: Personare

As demoras que podem ter ocorrido durante a retrogradação refletem a relutância em abraçar revoluções. No entanto, à medida que Urano volta a avançar, começamos a ver as situações, relacionamentos e crenças sob uma nova perspectiva.

Mas apesar dos desafios inesperados que os trânsitos de Urano podem trazer, é crucial manter a flexibilidade e a adaptabilidade ao enfrentar essas questões. Os contratempos são inerentes ao processo de mudança e não devem desencorajar a busca de objetivos finais.

Fim de Urano retrógrado e o que muda para cada signo

Mas cada signo vai viver o trânsito de Urano de maneira diferente. E não estamos falando do seu signo solar. Para saber o que muda para você e qual área da vida pode ser beneficiada, veja a seguir o que diz seu signo Ascendente.

Ascendente em Áries:

Mudanças significativas te aguardam! O movimento direto de Urano pode impulsionar mudanças em sua abordagem em relação ao tempo e dinheiro. Por isso, suas percepções de valor estão em transformação, sugerindo menos impulsividade nos gastos. Confie nessa evolução e aproveite as oportunidades em vez de se concentrar apenas em bens materiais!

Ascendente em Touro:

Você tem enfrentado pressões consideráveis neste período. Com Urano passando pelo seu signo, dificulta muito sua tendência ao autocontrole. No entanto, a mudança é essencial à medida que Urano avança. Portanto, tenha coragem e abandone o que não contribui mais para seu crescimento!

Ascendente em Gêmeos:

No universo imprevisível de Urano, as reviravoltas se intensificam quando o planeta está em movimento direta. Notícias surpreendentes podem chegar para você, desafiando sua adaptabilidade. Por isso, preste atenção aos hábitos que necessitam de reinvenção e mantenha abertura a mudanças inovadoras em sua vida.

Ascendente em Câncer:

Você tem experimentado crescimento ao lado de amigos importantes, para o bem ou para o mal. No entanto, é hora de questionar se as pessoas ao seu redor estão exercendo muito controle sobre sua vida. Identifique quem realmente merece seu tempo e considere como pode aproveitar melhor sua liberdade.

Ascendente em Leão:

Urano direto destaca a importância de examinar sua carreira e a estabilidade que ela proporciona a você. Por isso, avalie se seu caminho profissional é verdadeiramente gratificante ou se você optou pelo caminho mais prático. Procure equilibrar suas ambições com a viabilidade prática.

Ascendente em Virgem:

A novidade pode interromper suas rotinas meticulosamente planejadas. Contudo, com Urano em Touro, você encontra apoio para facilitar as mudanças em sua vida diária. Este trânsito pode apresentar novas pessoas ou grupos. Aproveite para reavaliar seu senso de valor e estabilidade, buscando formas de incorporar mudanças positivas.

Ascendente em Libra:

É natural priorizar as parcerias, mas Urano direto em Touro destaca a importância de buscar liberdade em vez de se prender a obrigações. Este trânsito é sobre a reinvenção e a busca por relações que tragam crescimento e autenticidade.

Ascendente em Escorpião:

Como Urano está no signo oposto a Escorpião, você compreende os desafios desse trânsito. O trânsito direto do planeta deve trazer conclusões e encerramentos, mesmo nas coisas boas. Mas mantenha a positividade e a sua força interior brilhando, mesmo diante das mudanças inevitáveis.

Ascendente em Sagitário:

Reinventar-se nunca é um problema para Sagitário. Entretanto, quando Urano pede atualizações em suas rotinas, pode surgir resistência. Não se afaste da espontaneidade que está dentro de você. Abra-se para as mudanças, abraçando a oportunidade de evoluir e crescer.

Ascendente em Capricórnio:

A energia revolucionária de Urano pode parecer estranha para o estável Capricórnio. No entanto, este trânsito exige que você adapte seu senso de diversão, prazer e romance. Questione se é necessário manter a seriedade e se permita explorar seu lado mais aventureiro. Este é o momento de reinventar sua relação com a diversão.

Ascendente em Aquário:

À medida que Urano avança, desapegar-se torna-se um desafio para o fixo signo de Aquário. Confie na sua identidade, mas se permita momentos vulneráveis. Não controle excessivamente as emoções. Ao invés disso, explore-as como parte do seu crescimento.

Ascendente em Peixes: