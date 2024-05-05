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Os termos do espiritismo e seus significados

Aprenda mais sobre a doutrina conhecendo algumas de suas palavras comuns, como passes e umbral
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 05 de Maio de 2024 às 09:00

Imagem Edicase Brasil
Para os espíritas, a vida não se limita apenas ao plano material Crédito: Teo Tarras | Shutterstock
O espiritismo é uma doutrina que se baseia na existência de uma alma imortal e na comunicação entre os vivos e os espíritos desencarnados. Fundamentado nos ensinamentos do Codificador Allan Kardec, a prática procura compreender a natureza, a origem e o destino dos espíritos, assim como as leis que regem o universo, por meio da mediunidade e da prática da caridade. É baseado em três pilares: ciência, filosofia e religião.
Para conhecer mais sobre o espiritismo, confira o significado de termos comuns na doutrina!

Passes

O passe é um auxílio magnético espiritual que visa à renovação fluídica do paciente e à correção de seus desequilíbrios. Tomar um passe significa submeter nossa energia à de outrem encarnado, de modo a recompor o equilíbrio, promovendo a cura.

Umbral

Locais sombrios ou trevosos de clima e ar pesado e sufocante . Para onde costumam ir os espíritos atormentados.

Água fluidificada

Água em que os espíritos benfeitores depositaram fluidos, vertidos do plano espiritual, para o auxílio da pessoa, desde que tenha merecimento e necessidade deste auxílio.

Colônias socorristas

Local para onde o espírito será levado para sua recuperação até encontrar o equilíbrio. As colônias estão situadas bem próximas de nós, só que em outra dimensão.

Carma

Carma vem do sânscrito, que tem a ideia de que, se a situação é ruim, nada pode mudar, aceita-se e pronto. Na doutrina espírita, este termo não existe, embora muitos o usem. Para o espiritismo, a roda da vida é a reencarnação, sempre com a possibilidade de mudar um mal em bem.

Desencarnar

A pessoa desencarna quando o espírito abandona o corpo e volta ao plano espiritual, ou seja, quando morre.
Imagem Edicase Brasil
Fluidos são o veículo do pensamento dos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados Crédito: Prostock-studio | Shutterstock

Palestras espíritas

São esclarecimentos acerca da conduta terrena e do mundo espiritual .

Fluidos

Os fluidos são o veículo do pensamento dos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Quando nos referimos aos fluidos, referimo-nos à matéria.

Obsessão

Ação persistente e perniciosa de um ser (encarnado ou desencarnado) sobre outro ser (encarnado ou desencarnado).

Desobsessão

Também chamada orientação aos espíritos, é uma reunião com tarefeiros capacitados, desejosos de ajudar o próximo, conhecedor da doutrina espírita, que dialoga com espíritos desencarnado s e que muitas vezes perseguem ou desejam o mal para alguém, prestando-lhes orientações, esclarecimentos, enfim ajudando-os a deixar este comportamento tão infeliz e nefasto.

Expiação

Imposição realizada por espíritos superiores para que se possa dar um passo de volta ao bem. Por mais que se faça, a situação sempre se apresenta.
Imagem Edicase Brasil
O pensamento materializado que se exterioriza em imagens é conhecido como ideoplastia Crédito: Pheelings media | Shutterstock

Ideoplastia

Materialização de pensamentos que se exteriorizam em imagens de longa ou curta duração.

Prova

Escolhas realizadas pelo ser, ainda no mundo espiritual , para conquistar a evolução, ou para vencer uma dificuldade. Poderá ser aliviada pelo cumprimento do bem.

Reencarnação

A reencarnação é o retorno à vida corpórea do espírito, quantas vezes for necessário, em um corpo diferente do que lhe serviu na vida anterior. Os espíritos superiores analisam as melhores possibilidades de evolução para aquele espírito e sugerem um programa especial de resgate cármico. A nova oportunidade de vivenciar experiências na Terra.

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