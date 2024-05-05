Os termos do espiritismo e seus significados

Para os espíritas, a vida não se limita apenas ao plano material Crédito: Teo Tarras | Shutterstock

O espiritismo é uma doutrina que se baseia na existência de uma alma imortal e na comunicação entre os vivos e os espíritos desencarnados. Fundamentado nos ensinamentos do Codificador Allan Kardec, a prática procura compreender a natureza, a origem e o destino dos espíritos, assim como as leis que regem o universo, por meio da mediunidade e da prática da caridade. É baseado em três pilares: ciência, filosofia e religião.

Para conhecer mais sobre o espiritismo, confira o significado de termos comuns na doutrina!

Passes

O passe é um auxílio magnético espiritual que visa à renovação fluídica do paciente e à correção de seus desequilíbrios. Tomar um passe significa submeter nossa energia à de outrem encarnado, de modo a recompor o equilíbrio, promovendo a cura.

Umbral

Locais sombrios ou trevosos de clima e ar pesado e sufocante . Para onde costumam ir os espíritos atormentados.

Água fluidificada

Água em que os espíritos benfeitores depositaram fluidos, vertidos do plano espiritual, para o auxílio da pessoa, desde que tenha merecimento e necessidade deste auxílio.

Colônias socorristas

Local para onde o espírito será levado para sua recuperação até encontrar o equilíbrio. As colônias estão situadas bem próximas de nós, só que em outra dimensão.

Carma

Carma vem do sânscrito, que tem a ideia de que, se a situação é ruim, nada pode mudar, aceita-se e pronto. Na doutrina espírita, este termo não existe, embora muitos o usem. Para o espiritismo, a roda da vida é a reencarnação, sempre com a possibilidade de mudar um mal em bem.

Desencarnar

A pessoa desencarna quando o espírito abandona o corpo e volta ao plano espiritual, ou seja, quando morre.

Fluidos são o veículo do pensamento dos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados Crédito: Prostock-studio | Shutterstock

Palestras espíritas

São esclarecimentos acerca da conduta terrena e do mundo espiritual .

Fluidos

Os fluidos são o veículo do pensamento dos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Quando nos referimos aos fluidos, referimo-nos à matéria.

Obsessão

Ação persistente e perniciosa de um ser (encarnado ou desencarnado) sobre outro ser (encarnado ou desencarnado).

Desobsessão

Também chamada orientação aos espíritos, é uma reunião com tarefeiros capacitados, desejosos de ajudar o próximo, conhecedor da doutrina espírita, que dialoga com espíritos desencarnado s e que muitas vezes perseguem ou desejam o mal para alguém, prestando-lhes orientações, esclarecimentos, enfim ajudando-os a deixar este comportamento tão infeliz e nefasto.

Expiação

Imposição realizada por espíritos superiores para que se possa dar um passo de volta ao bem. Por mais que se faça, a situação sempre se apresenta.

O pensamento materializado que se exterioriza em imagens é conhecido como ideoplastia Crédito: Pheelings media | Shutterstock

Ideoplastia

Materialização de pensamentos que se exteriorizam em imagens de longa ou curta duração.

Prova

Escolhas realizadas pelo ser, ainda no mundo espiritual , para conquistar a evolução, ou para vencer uma dificuldade. Poderá ser aliviada pelo cumprimento do bem.

Reencarnação