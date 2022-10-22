Temporada escorpiana vem aí: veja como cada signo pode aproveitar o período Crédito: Personare

Às 7h35min deste domingo, dia 23 de outubro de 2022, o Sol chega em Escorpião. E independentemente de qual seja o seu signo solar, a temporada escorpiana vai mexer com a sua vida. Possivelmente, trazendo à tona sentimentos, desejos e situações que precisam ser ressignificadas.

Nesse sentido, a temporada escorpiana nos convida a transformar algo na vida, especialmente se for em busca de renascer melhor e mais forte.

“O que preciso mudar?” é a pergunta-chave deste ciclo solar!

Aproveite a coragem e a audácia de Escorpião para fazer o que há tempos achava não ser possível.

O que a temporada escorpiana pede

Mas, vamos combinar, que não é fácil dar fim a qualquer coisa, especialmente quando estamos apegados a ela. Ainda que a gente saiba que existe um mundo de novas possibilidades à espera, é do ser humano sentir medo de perder.

A sorte é que temos Escorpião para nos ajudar a mergulhar fundo e a extrair forças de onde nem se sabia que existia para seguirmos em frente.

Por isso, geralmente, a temporada escorpiana é um período em que vivemos de extremos:

por um lado, pode nos levar ao radicalismo e à necessidade de controle;

por outro, é uma energia que aguça nossa perspicácia. Aumenta o instinto de sobrevivência e nos dá ânimo para ir até o fim em algo que em outros tempos nunca teríamos coragem nem de começar.

Um novo relacionamento, um trabalho mais alinhado aos nossos talentos, um hábito mais saudável. Sempre existe espaço para evolução. Mas antes de renascer, algo precisa “morrer”. Lembre-se disso!

A seguir, veremos como a temporada escorpiana, que vai até as 5h20min do dia 22 de novembro, vai agir na sua vida. Veja, ainda, dicas sobre como todos nós podemos aproveitar este período.

Como tirar o melhor desse período

Veja dicas gerais para as pessoas de todos os signos:

Faça uma faxina na vida! Comece a eliminar o que não serve pelo mais simples. Primeiro, jogue fora os papéis acumulados na carteira, tire as roupas que você não usa do armário e doe os objetos da sua casa que não combinam com você. Tem gente que se empolga e aproveita para também eliminar sentimentos, crenças, situações e pessoas que não fazem mais sentido. #ficadica





Comece a eliminar o que não serve pelo mais simples. Primeiro, jogue fora os papéis acumulados na carteira, tire as roupas que você não usa do armário e doe os objetos da sua casa que não combinam com você. Tem gente que se empolga e aproveita para também eliminar sentimentos, crenças, situações e pessoas que não fazem mais sentido. #ficadica Comece um diário de sonhos ou anotações matinais. Deixe um caderno ao lado da sua cama. Todo dia ao acordar, dedique pelo menos 5 minutos para escrever qualquer coisa que venha à sua cabeça. Pode ser o sonho da noite anterior, um sentimento que tenha despertado junto com você, uma palavra que veio à sua mente. A ideia é entrar em contato com conteúdos sutis enviados pelo inconsciente e treinar o “ouvido” para a intuição.





Deixe um caderno ao lado da sua cama. Todo dia ao acordar, dedique pelo menos 5 minutos para escrever qualquer coisa que venha à sua cabeça. Pode ser o sonho da noite anterior, um sentimento que tenha despertado junto com você, uma palavra que veio à sua mente. A ideia é entrar em contato com conteúdos sutis enviados pelo inconsciente e treinar o “ouvido” para a intuição. Mergulhe no autoconhecimento. É um ótimo período para começar uma terapia (veja uma lista para todos os gostos aqui) ou se aprofundar no autoconhecimento. O importante é identificar o que te impede de deixar crenças e situações do passado para trás e mergulhar em um processo de cura, que inclui o perdão (inclusive de si mesmo).





É um ótimo período para começar uma terapia (veja uma lista para todos os gostos aqui) ou se aprofundar no autoconhecimento. O importante é identificar o que te impede de deixar crenças e situações do passado para trás e mergulhar em um processo de cura, que inclui o perdão (inclusive de si mesmo). Se desafie! Se tem um signo que cresce no desafio é Escorpião. Duvide de um escorpiano para você ver se ele não te prova o contrário! Use essa energia ao seu favor para instigar em si mesmo o prazer de superar um obstáculo, mesmo que ele não seja tão difícil assim. Correr 1 km a mais, publicar um novo conteúdo nas redes sociais ou chamar o crush para sair. Você escolhe o desafio que mais lhe dará prazer em vencer.

Manifestação para a temporada escorpiana!

A seguir, veja uma atitude simples para manifestar a energia de desapego que a temporada escorpiana pede:

Nos próximos 30 dias, doe, jogue fora ou venda pelo menos um objeto por dia.Objetos que não usa mais, que lembram pessoas ou situações do passado ou que não combinam com o estilo de vida que quer viver daqui pra frente.Eles serão a chave para as questões mais profundas que você quer desapegar e, aí sim, renascer para o novo!

Bora?

Como cada signo pode aproveitar a temporada escorpiana

Mesmo que você não seja de Escorpião, o Sol sempre está iluminando uma parte da sua vida. Ou seja, ele destaca questões diferentes na vida de cada um de nós. Para você saber qual é a parte da sua vida que o Sol está iluminando agora, veja no passo a passo:

Acesse aqui o Horóscopo Peersonare (lembre-se de que é personalizado, ou seja, você tem uma previsão baseada na combinação do céu de hoje com o seu mapa. Por isso, ele não vale para todas as pessoas do mesmo signo, apenas para você!).



Veja os trânsitos que você tem ativos e encontre em que Casa está o Sol, como na imagem abaixo.



Perceba que no exemplo, a pessoa está vivendo um trânsito de Sol pela Casa 6. É para essa Casa que ela vai ler a seguir as previsões para a temporada escorpiana.

Trânsito de Sol na Casa 1

Aqui, o Sol ilumina os seus começos. Sendo assim, aproveite a força de Escorpião na sua Casa 1 para dar início a algo que seja muito importante para você. Assuma novas responsabilidades na vida pessoal e profissional.





Comunique ao mundo as decisões que já estava ensaiando tomar, mas que até agora não tinha tido coragem de abraçar.





Você, mais do que ninguém, precisa praticar o desapego de emoções, crenças, relações e situações que não lhe fazem bem . Do que é preciso se desprender do passado para que você dê início a um novo ciclo? Aqui está a chave para o seu renascimento.





. Do que é preciso se desprender do passado para que você dê início a um novo ciclo? Aqui está a chave para o seu renascimento. Com a vitalidade em alta, este é um dos melhores ciclos para dar início a tratamentos de saúde ou investir em uma mudança no visual.





Tudo o que depender de você para acontecer está mais favorecido, no entanto, cuidado com a tendência ao radicalismo e ao controle. Por maior que seja a sua vontade de viver uma nova realidade, procure respeitar o tempo das coisas e das pessoas que fazem parte da sua vida.

Sol passando pela Casa 2

Neste momento, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre dinheiro, tempo, valor pessoal, bens materiais, conforto e investimentos.





Por isso, este é um momento de maior lucidez, coragem e inteligência para encontrar caminhos, recursos e ferramentas que permitam você conquistar o que deseja ou o que tem valor em sua vida.





Aproveite para “correr atrás” de fazer mais dinheiro , ter mais prazer no seu trabalho ou pensar em soluções para ser mais produtivo.





, ter mais prazer no seu trabalho ou pensar em soluções para ser mais produtivo. Bom momento para rever o seu valor no mercado. A partir daí, investir em novas ferramentas ou conhecimento que agregue no seu serviço ou produto. É um ótimo período para fazer uma renda extra, ou então, investir em uma consultoria — seja de negócios, gestão do tempo ou planejamento de carreira.





Os investimentos e a organização financeira também estão favorecidos.

Trânsito de Sol na Casa 3

Neste momento o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre comunicação, expressão, aprendizado, irmãos, parentes, vizinhos, atividades cotidianas e pequenos deslocamentos. Por isso, este é o melhor momento para mergulhar fundo em assuntos e situações que lhe despertam interesse, além de estreitar relações com pessoas com as quais você tem afinidade.





Aproveite para se matricular em cursos rápidos, ler ou escrever mais sobre o que lhe interessa. Uma dica: o curso online de Astrologia do Personare (veja aqui).





Com a sociabilidade em alta, este é um dos melhores momentos para unir e reunir pessoas à sua volta. O que pode lhe render convites e oportunidades de propagar suas ideias — seja dando uma aula, palestra ou fazendo uma collab nas redes sociais.





O que pode lhe render convites e oportunidades de propagar suas ideias — seja dando uma aula, palestra ou fazendo uma collab nas redes sociais. Ótimo período para se dedicar à produção de conteúdo para internet e investir em publicidade, caso tenha um negócio próprio. De um jeito ou de outro, esta é a hora de mostrar às pessoas o que você vende (mesmo que o seu “produto” seja você mesmo).





Bom momento para acordos comerciais e assinatura de contratos.

Sol em trânsito pela Casa 4

Neste período, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre pais, família, intimidade, ambiente do lar, imóveis, terra natal, raízes psicológicas e ancestrais.





O que indica um período em que sua vida provavelmente vai girar em torno de assuntos relacionados a casa, vida doméstica ou familiar.





Mesmo que não seja muito confortável para você ter que lidar com sentimentos do passado e emoções relacionadas à família e entes queridos , aproveite a energia e poder de Escorpião para curar feridas do passado e tomar decisões importantes relacionadas a essa área da vida.





Se houver algum desejo de mudança ou a necessidade de reparos em casa, o tema fica em evidência. Por isso, pode ser um bom momento para dar início a uma obra definitiva — a goteira do banheiro ou o vazamento do gás podem ser resolvidos de uma vez por todas.





Você, mais do que ninguém, deve se concentrar em desapegar de louças lascadas, utensílios que não funcionam ou objetos que não fazem mais sentido na sua vida. Veja aqui como fazer uma limpeza energética com Feng Shui.

Trânsito de Sol na Casa 5

Neste período, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre auto expressão, criatividade, talentos, filhos, gravidez, lazer, namoro, prazer e criança interior. É super indicado, para você, fazer aqui o seu Mapa Sexual (faça a versão gratuita aqui!).





Tudo indica que este é o melhor momento do ano para você olhar para o que te torna único e especial. Não importa se ninguém mais acredita – o que quer que faça sentido para você é motivo mais do que justificado para correr atrás do que te faz feliz.





Não importa se ninguém mais acredita – o que quer que faça sentido para você é motivo mais do que justificado para correr atrás do que te faz feliz. Durante as próximas semanas, busque mergulhar em tudo aquilo que desperta sua paixão, aguça a criatividade e que tenha a sua assinatura. É através do prazer que sua identidade ganha corpo e se desenvolve.





Se liberte de crenças, pessoas e situações que enfraquecem o seu poder pessoal e escolha como quer interagir com o mundo, através dos seus talentos e sensibilidade.





A fertilidade deste momento vale para tudo, o que significa também que você deve ter atenção redobrada com métodos anticoncepcionais, caso um filho não esteja nos seus planos agora.





Ótimo momento para investir em uma relação que andava meio morna, mas cuidado com a tendência ao controle e possessividade.

Sol transitando na Casa 6

Neste período, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre trabalho, rotina e saúde. Por isso, escolha bem os hábitos e atividades aos quais você vai se dedicar neste período. A tendência é você mergulhar no trabalho ou fazer mais do que seu corpo aguenta.





Por falar no que o corpo aguenta, esse é um dos melhores ciclos do ano para ir ao médico, dentista, nutricionista, fisioterapeuta ou o que quer que esteja precisando para deixar a saúde tinindo!





Mais do que nunca, seu corpo precisa estar forte e na sua melhor versão para aguentar um período que tende a ser de maior movimento e trabalho.





Use este momento para colocar o foco em mudar hábitos nocivos à saúde e aos ladrões de produtividade. Pense no seu corpo como uma máquina e busque por eficiência. Veja aqui dicas de como aumentar sua produtividade no trabalho.





É aconselhado também usar esse período para desenvolver novas habilidades e competências, o que pode fazer renascer em você um novo sentido sobre seu valor pessoal e profissional.

Trânsito de Sol na Casa 7

Neste período, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre seus relacionamentos e parcerias (sejam elas pessoais ou de negócios), além de inimigos declarados. Que tal aproveitar o período para fazer uma Sinastria Amorosa? (veja a versão gratuita aqui!).





Tudo indica que este é o momento de olhar para as suas relações atuais e pensar em como você pode cuidar para que cada uma delas se fortaleça.





Pense em como você pode unir os seus desejos e necessidades com os desejos e necessidades de uma outra pessoa — sempre em busca de criar, em dupla, algo que seja mais valioso do que você poderia ter feito individualmente.





Situações que envolvam um casamento, uma sociedade ou uma relação de parceria que seja importante na sua existência ficam em evidência. Escorpião lhe relembra o quanto é importante para você ter uma pessoa leal e comprometida ao seu lado.





Até o fim deste ciclo, lembre-se que tudo o que você fizer em parceria tem maiores chances de vingar. É um bom momento para fazer acordos e assinar contratos.





Não subestime o poder dos seus inimigos e desafetos — calcule muito bem os seus próximos passos.

Sol passando pela Casa 8

Aqui, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre o valor do outro e valor compartilhado, crises, encerramentos, transformações, heranças, seguros, impostos, morte, sombra, sexualidade como um valor compartilhado, poder ou um assunto que considera tabu.





Este é um daqueles momentos do ano que fica estampado na nossa cara o que é preciso mudar na vida. Por mais que você tente fugir, aceite a necessidade de se desprender ou desapegar de algo que não pode continuar como está.





Pode ser desde a dor de dente que se não tratada vai virar uma cirurgia de canal, até um trauma que você fez de tudo para esquecer, mas isso não vai permitir que a sua vida continue a fluir.





Bom período para aprofundar a intimidade de uma relação a dois, ou então, dar vazão à sexualidade. Atenção à tendência à manipulação, controle e ciúmes.





Esse período pode ser muito interessante para começar uma terapia ou se aprofundar em cursos e processos voltados para o seu autoconhecimento. O importante é identificar o que te impede de deixar crenças e situações do passado para trás e mergulhar em um processo de cura.





Bom ciclo para se dedicar aos investimentos financeiros, contratar seguro e negociar comissões.

Trânsito de Sol na Casa 9

Durante este período, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre ensino superior, sua verdade interna, filosofia de vida, justiça, ética, espiritualidade, religião e grandes viagens. Ou seja, todos os assuntos e experiências que agregam conhecimento e trazem crescimento.





Por isso, é hora de desapegar do que já foi e mergulhar em uma nova versão de ser e viver. Coloque sua energia em projetos que te levem mais longe — física, intelectual ou espiritualmente.





Este é o melhor momento para focar na realização de um grande sonho — uma viagem, especialização, um trabalho que lhe permita experimentar um novo estilo de vida ou uma pessoa que amplie o seu mundo.





Atenção à tendência a ser muito radical em suas ideias, ou então, deixar o orgulho crescer a ponto de não admitir mudar de opinião. Evite polemizar na internet ou grupos de whatsapp (especialmente no grupo do trabalho ou da família!).

Sol transitando na Casa 10

Aqui, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre legado, carreira, liderança, status social, reputação, hierarquia e vocação, mostrando que é hora de plantar ou focar nos seus projetos mais ambiciosos. Pelo que você quer ser realmente reconhecido? Para te ajudar nesse caminho, uma boa dica é fazer um Mapa Profissional (veja a versão gratuita aqui!).





Provavelmente, você irá perceber que falta alguma coisa, ou então, se sentirá com mais energia e coragem para iniciar projetos mais ousados, aceitar novas responsabilidades ou lutar para o crescimento da sua carreira.





Como a carreira é um dos principais assuntos desta casa, este talvez seja o momento de deixar um trabalho para trás e começar algo novo. Pode ser que você também receba uma proposta para mudar de posição, ou então, algo que possa fazer além do trabalho atual.





Pode ser que você também receba uma proposta para mudar de posição, ou então, algo que possa fazer além do trabalho atual. Cuidado para não desistir de um emprego ou descartar uma possibilidade que pode ter um significado importante em sua vida. Isso porque, por um lado negativo, Escorpião é dado a se autossabotar e acabar com situações antes da hora.

Trânsito de Sol na Casa 11

Neste momento, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre esperança, amizades, justiça social, grupos e persona sociais, planejamentos para o futuro e os frutos do seu propósito.





Use este momento para colocar sua energia em atividades sociais e projetos que estejam alinhados com o que quer para os próximos anos. Este é o melhor momento para dar início a projetos a longo prazo ou encerrar uma situação que você não enxerga mais futuro.





Este é o melhor momento para dar início a projetos a longo prazo ou encerrar uma situação que você não enxerga mais futuro. Dê maior atenção aos grupos dos quais faz parte (ou gostaria de fazer), e coloque sua energia naqueles que são importantes.

Olhe também para as pessoas que não compartilham dos mesmos valores ou grupos que você não vê interesse em permanecer — é hora de abrir espaço para trocas que façam sentido.





Apesar de Escorpião ser uma energia profunda e intensa (capaz de realizar qualquer coisa), também pode ser pessimista e controladora, por isso, atenção com a tendência a querer controlar os acontecimentos ou tentar antecipar muito as coisas. Vá dando um passo de cada vez sem focar tanto nos eventuais sacrifícios e dificuldades pelo caminho.





A boa notícia é que provavelmente você terá ao menos um amigo fiel com quem poderá contar em qualquer situação.

Sol passando na Casa 12

Aqui, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre inconsciente, sonhos, sacrifícios, isolamento, medos, empatia e inimigos ocultos (pessoas e situações que podem trazer alguma perda ou impor limite, mesmo que não intencional).





Por isso, se você está com a casa 12 ativada, chegou o momento de pensar no que vai fazer da vida quando o Sol chegar à sua Casa 1, no dia 22 de novembro de 2022. Não tenha dúvida de que você vai piscar e um novo ciclo vai começar.





Ao contrário do que você provavelmente está acostumado, este não é o momento de tentar buscar explicação para o que sente ou racionalizar a sua intuição.





Se dá bem aquele que usa o ciclo de casa 12 para silenciar, olhar para dentro e sentir sobre o que deseja viver daqui pra frente. A dica é se perguntar o que faz (ou não faz) sentido neste momento.





Não é hora de se expor ou abrir seus planos para qualquer pessoa. Se for falar com alguém, que seja uma pessoa com conhecimento, experiência ou condições de ajudar.





Até 21/11, o que você fizer nos bastidores tem maiores chances de vingar. Aproveite o momento para recarregar as baterias e se dedicar à gestação de um novo ciclo, que começa no mês que vem. Já conhece nossas terapias energéticas? Elas podem te ajudar muito neste período!