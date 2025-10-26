Editorias do Site
Tarot semanal: previsão para os signos de 27 de outubro a 02 de novembro de 2025

Confira o que as cartas revelam para cada nativo sobre os próximos dias

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 07:38

As cartas do tarot indicam uma semana de renovação, prosperidade e amadurecimento emocional (Imagem: Salomi art | Shutterstock)
A semana trará renovação, clareza e crescimento interior. As cartas do tarot indicam um momento de recomeço e lucidez para os signos, ideal para tomar decisões conscientes e deixar o passado para trás. Haverá boas oportunidades materiais e criativas, recompensando quem agir com foco e dedicação.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – O Sol

O ariano poderá celebrar conquistas e espalhar boas energias (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)
A semana trará brilho, alegria e vitalidade. A carta do “O Sol” ilumina os caminhos e oferece clareza para decisões que antes pareciam confusas. Será o momento ideal para celebrar conquistas e espalhar boas energias.

Touro – O Julgamento

Será uma nova fase de consciência e propósito para o taurino (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)
Um renascimento estará à vista. A carta “O Julgamento” pede que você escute o chamado da sua alma e deixe o passado para trás. Será uma nova fase de consciência e propósito.

Gêmeos – Seis de Paus

O geminiano poderá colher os frutos do que construiu (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)
A vitória será merecida! A carta “Seis de Paus” fala sobre reconhecimento e autoconfiança. Nesta semana, você poderá colher os frutos do que construiu e de se orgulhar da sua trajetória.

Câncer – O Mago

O canceriano deverá usar os seus dons com foco e fé no próprio talento (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)
O poder estará em suas mãos. A carta “O Mago” indica criatividade, iniciativa e capacidade de transformar ideias em realidade. Nesta semana, tente usar os seus dons com foco e fé no próprio talento.

Leão – A Força

O leonino deverá demonstrar firmeza sem perder a doçura (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)
Você poderá dominar os impulsos e agir com coragem. A carta “A Força” representa poder interior e controle emocional. Será importante demonstrar firmeza sem perder a doçura — essa combinação o(a) destacará.

Virgem – Oito de Ouros

O virginiano poderá aprimorar suas habilidades e confiar no processo (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)
Trabalho e dedicação definirão a semana. A carta “Oito de Ouros” mostra progresso por meio do esforço constante. Você poderá aprimorar suas habilidades e confiar no processo.

Libra – Nove de Copas

O libriano deverá se permitir viver momentos de alegria e gratidão (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)
Desejos se realizarão. A carta “Nove de Copas” simboliza satisfação e prazer emocional. Nesta semana, tente se permitir viver momentos de alegria e gratidão — você merece esse bem-estar.

Escorpião – A Morte

O escorpiano deverá abrir espaço para que o novo floresça com poder e verdade (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)
Uma transformação profunda acontecerá. A carta “A Morte” não fala de fim, mas de renovação. Tente deixar o que não serve mais e abrir espaço para que o novo floresça com poder e verdade.

Sagitário – O Enforcado

O sagitariano viverá uma semana de pausa e mudança de perspectiva (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)
Será um tempo de pausa e mudança de perspectiva. A carta “O Enforcado” pede calma e paciência. Ao enxergar as situações por outro ângulo, você encontrará soluções inesperadas .

Capricórnio – Ás de Ouros

O capricorniano poderá plantar suas sementes com fé (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)
Novas oportunidades materiais e profissionais surgirão. A carta “Ás de Ouros” anuncia prosperidade e recomeços estáveis. Você poderá plantar suas sementes com fé — e elas crescerão.

Aquário – Sete de Copas

O aquariano necessitará de cuidado com ilusões e escolhas confusas (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)
Haverá necessidade de cuidado com ilusões e escolhas confusas. A carta “O Sete de Copas” pede foco e discernimento. Nem tudo o que brilhar será ouro — tente ouvir a sua intuição antes de decidir.

Peixes – Rainha de Copas

O pisciano poderá usar a intuição para cuidar de si (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)
Sensibilidade e empatia aflorarão. A carta “Rainha de Copas” conecta às emoções mais profundas. Tente usar a sua intuição para cuidar de si e acolher quem precisar do seu carinho.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.

