Tarot semanal: previsão para os signos de 15 a 21 de junho de 2026

Os nativos encontrarão oportunidades de crescimento nos próximos dias Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

A semana será marcada por avanços em diferentes áreas da vida, mas também exigirá maturidade para lidar com o tempo de cada processo. De acordo com o tarot, alguns nativos encontrarão oportunidades de crescimento, reconhecimento e novas conquistas, enquanto outros serão convidados a fortalecer a confiança na própria intuição, exercitar a paciência e valorizar as relações afetivas.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

Áries – O Carro

O ariano viverá uma fase de avanços e conquistas Crédito: Imagem: MiSO Studio | Shutterstock

Segundo a carta “O Carro”, a semana trará movimento, conquistas e sensação de avanço . Depois de um período de ajustes, você tenderá a sentir que as coisas finalmente começarão a andar na direção desejada. Mantenha o foco no destino.

Touro – Rainha de Copas

O taurino estará com a sensibilidade aflorada Crédito: Imagem: MiSO Studio | Shutterstock

A carta “Rainha de Copas” indica que a sua sensibilidade estará mais aflorada. A semana favorecerá conexões emocionais, escuta, acolhimento e momentos de carinho. Confie mais naquilo que seu coração já sabe.

Gêmeos – 8 de Paus

Novidades chegarão rapidamente à vida do geminiano nos próximos dias Crédito: Imagem: MiSO Studio | Shutterstock

Conforme a carta “8 de Paus”, tudo tenderá a acontecer mais rápido do que você imagina. Mensagens, notícias, convites e oportunidades poderão surgir de forma inesperada. Prepare-se para acompanhar o ritmo.

Câncer – 4 de Paus

O canceriano celebrará conquistas e fortalecerá os laços com pessoas queridas Crédito: Imagem: MiSO Studio | Shutterstock

Segundo a carta “4 de Paus”, será momento de celebrar conquistas e valorizar as pessoas que caminham ao seu lado. A semana favorecerá encontros, comemorações e situações que trarão a sensação de pertencimento.

Leão – Rei de Ouros

O leonino viverá uma semana de resultados concretos Crédito: Imagem: MiSO Studio | Shutterstock

Sua energia estará voltada para resultados concretos. A carta “Rei de Ouros” favorece crescimento financeiro, estabilidade e decisões maduras. Pense a longo prazo.

Virgem – A Sacerdotisa

O virginiano deverá confiar mais na própria sabedoria Crédito: Imagem: MiSO Studio | Shutterstock

A carta “A Sacerdotisa” indica que nem todas as respostas precisarão ser encontradas nesta semana. O período pedirá observação, silêncio e confiança na própria sabedoria interior. Há mais acontecendo nos bastidores do que parece.

Libra – 3 de Copas

O libriano poderá aproveitar momentos especiais ao lado de boas companhias Crédito: Imagem: MiSO Studio | Shutterstock

A carta “3 de Copas” mostra que a energia da amizade, da alegria e das boas companhias ganhará destaque. Será uma semana favorável para encontros, parcerias e momentos leves que alimentarão a alma.

Escorpião – A Força

O escorpiano encontrará força no equilíbrio emocional e na autoconfiança Crédito: Imagem: MiSO Studio | Shutterstock

Você perceberá que sua maior vitória não virá da imposição, mas do autocontrole. A carta “A Força” mostra que a semana pedirá coragem, equilíbrio emocional e confiança em si.

Sagitário – Ás de Ouros

Uma oportunidade promissora poderá abrir novos caminhos para o sagitariano Crédito: Imagem: MiSO Studio | Shutterstock

Segundo a carta “Ás de Ouros”, uma nova oportunidade poderá surgir envolvendo trabalho, dinheiro ou crescimento pessoal. Será uma semana fértil para plantar sementes que renderão frutos no futuro.

Capricórnio – 7 de Ouros

O capricorniano deverá cultivar os seus objetivos sem ansiedade Crédito: Imagem: MiSO Studio | Shutterstock

A carta “7 de Ouros” mostra que a semana pedirá paciência. Nem tudo acontecerá no seu tempo, mas isso não significará que tudo estará parado. Continue cultivando seus objetivos sem ansiedade.

Aquário – Valete de Espadas

O aquariano estará com a mente rápida e curiosa Crédito: Imagem: MiSO Studio | Shutterstock

Sua mente estará rápida e curiosa. A carta “Valete de Espadas” favorece estudos, pesquisas, conversas importantes e descobertas . Apenas evite agir por impulso ou falar sem refletir.

Peixes – O Mundo

O pisciano encerrará um ciclo importante e reconhecerá a própria evolução Crédito: Imagem: MiSO Studio | Shutterstock

Segundo a carta “O Mundo”, uma etapa importante pode chegar à conclusão. A semana trará a sensação de realização, amadurecimento e reconhecimento. Você perceberá o quanto cresceu nos últimos tempos.

Por Victor Valentim