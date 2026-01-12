Tarot semanal: previsão para os signos de 12 a 18 de janeiro de 2026

Astrologia

Confira o que as cartas revelam para cada nativo nos próximos dias

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 08:50

A semana será marcada por clareza, reorganização emocional e avanços conscientes Crédito: Imagem: Billion Photos | Shutterstock

A semana será marcada por clareza, reorganização emocional e avanços conscientes. De acordo com as cartas do tarot, os signos serão convidados a agir com mais lucidez, reconhecer conquistas e fortalecer vínculos importantes. Haverá um chamado para decisões mais alinhadas, equilíbrio nas relações e confiança nos próprios caminhos, preparando o terreno para escolhas mais maduras ao longo dos próximos dias.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – Ás de Espadas

A semana do ariano pedirá conversas francas e posicionamento Crédito: Imagem: Sunward Art | Shutterstock

A carta “Ás de Espadas” mostra clareza mental e decisões objetivas. A semana pedirá conversas francas, cortes necessários e posicionamento . Verdades virão à tona para organizar o caminho.

Touro – Nove de Ouros

O taurino terá uma semana favorável para cuidar da autoestima Crédito: Imagem: Sunward Art | Shutterstock

A carta “Nove de Ouros” revela autonomia e prazer pelo que você construiu. Será uma semana favorável para reconhecer seu próprio valor, cuidar da autoestima e aproveitar conquistas pessoais.

Gêmeos – O Mago

O geminiano terá uma semana ativa, em que a comunicação e a criatividade caminharão juntas Crédito: Imagem: Sunward Art | Shutterstock

A carta “O Mago” mostra um início de semana ativo e cheio de iniciativa. Você terá as ferramentas certas nas mãos para fazer acontecer. Comunicação, criatividade e ação caminharão juntas.

Câncer – Seis de Copas

O canceriano terá uma semana nostálgica Crédito: Imagem: Sunward Art | Shutterstock

A carta “Seis de Copas” revela que memórias, afetos e vínculos do passado retornarão. A semana trará nostalgia, reencontros ou a necessidade de acolher a criança interior.

Leão – Rei de Paus

O leonino terá uma semana importante para tomar decisões Crédito: Imagem: Sunward Art | Shutterstock

A carta “Rei de Paus” mostra liderança e entusiasmo. Você assumirá o comando com mais segurança e carisma. Será uma boa semana para inspirar, tomar decisões e avançar com confiança.

Virgem – Oito de Ouros

Os virginiano terá uma semana favorável para o trabalho e os estudos Crédito: Imagem: Sunward Art | Shutterstock

A carta “Oito de Ouros” mostra foco, disciplina e aprimoramento. A semana favorecerá o trabalho, o estudo e a dedicação contínua. O crescimento virá pelo esforço constante.

Libra – Dois de Copas

Parcerias e conexões verdadeiras estarão em destaque na semana do libriano Crédito: Imagem: Sunward Art | Shutterstock

A carta “Dois de Copas” mostra que parcerias e conexões verdadeiras ganharão destaque. Será uma semana ótima para acordos, reconciliações e fortalecimento de relações equilibradas.

Escorpião – A Justiça

A semana pedirá responsabilidade e escolhas conscientes do escorpiano Crédito: Imagem: Sunward Art | Shutterstock

A carta “A Justiça” mostra ajustes, consequências e alinhamento. A semana pedirá responsabilidade emocional e escolhas conscientes. Tudo tenderá a se equilibrar.

Sagitário – Seis de Paus

O sagitariano colherá os resultados do que vem fazendo Crédito: Imagem: Sunward Art | Shutterstock

A carta “Seis de Paus” revela reconhecimento e pequenas vitórias. A semana trará a sensação de avanço e validação. Você começará a colher os resultados do que vem fazendo.

Capricórnio – Três de Ouros

O capricorniano terá uma semana favorável para o crescimento profissional Crédito: Imagem: Sunward Art | Shutterstock

A carta “Três de Ouros” mostra construção em conjunto. A semana favorecerá a colaboração, o planejamento e o crescimento profissional com o apoio de outras pessoas.

Aquário – A Estrela

O aquariano estará com a esperança renovada Crédito: Imagem: Sunward Art | Shutterstock

A carta “A Estrela” revela esperança renovada. Depois de fases mais pesadas, a semana trará cura, fé e uma visão mais otimista do futuro. Confie no processo.

Peixes – Ás de Copas

O pisciano passará por um renascimento emocional Crédito: Imagem: Sunward Art | Shutterstock

A carta “Ás de Copas” revela renascimento emocional. A semana abrirá espaço para novos sentimentos, reconciliação interna e conexões mais sinceras com o que você sente.

