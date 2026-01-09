Astrologia

Capricórnio: 4 mitos e verdades sobre o signo mais disciplinado do zodíaco

Astróloga esclarece as principais dúvidas sobre a personalidade, os comportamentos e as características dos capricornianos

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 17:50

Os nativos de Capricórnio são sérios e têm uma aura misteriosa Crédito: Imagem: Photoenthusiast82 | Shutterstock

Disciplinados, determinados e muitas vezes mal compreendidos, os capricornianos carregam uma reputação de frieza que nem sempre reflete quem realmente são. Por trás da postura séria e metódica, típica do signo de Terra, existe um coração leal, acolhedor e profundamente comprometido com quem ama.

A seguir, a astróloga Thaís Mariano esclarece os mitos e as verdades sobre os comportamentos relacionados ao signo de Capricórnio. Confira!

1. Capricornianos são frios

Mito: sendo Capricórnio um signo de Terra , é possível que os nativos aparentem uma certa seriedade. Contudo, eles costumam ser acolhedores e amorosos com quem se importam.

2. Capricornianos são muito trabalhadores

Verdade : os capricornianos se realizam ao encontrar o seu lugar no mundo . No caso, costumam fazer isso por meio de muito trabalho e dedicação.

Os capricornianos têm um senso de realidade aguçado Crédito: Imagem: vectorfusionart | Shutterstock

3. Capricornianos são pessimistas

Verdade : os nativos de Capricórnio costumam ter um senso de realidade e praticidade mais aguçado do que a maioria. Com isso, podem, muitas vezes, ficar presos somente no que é possível, não conseguindo olhar por outros ângulos.

4. Capricornianos são muito críticos e exigentes

Verdade: os capricornianos são mais exigentes e críticos com eles mesmos. Contudo, isso acaba se estendendo para aqueles que estão em volta. Logo, a tendência é que essa situação se torne um grande desafio para os nativos.