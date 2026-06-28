Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/06/2026

O dia será marcado por mudanças internas, decisões e maior clareza sobre caminhos, relações e objetivos pessoais Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

O domingo trará uma energia de construção, escolhas e renovação emocional. Conforme as cartas do tarot, será um dia para olhar para o que está sendo cultivado, abandonar ilusões e fortalecer caminhos mais verdadeiros. O mês de junho se encerrará com reflexões importantes sobre relações, objetivos e equilíbrio pessoal.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Rainha de Ouros

Áries viverá um dia de estabilidade e autocuidado, com reconhecimento no trabalho Crédito: Imagem: Alyona Polieva Raven | Shutterstock

De acordo com a carta “Rainha de Ouros”, o dia favorecerá estabilidade, autocuidado e valorização do que você vem construindo. No amor, atitudes de carinho e segurança ganharão mais importância, fortalecendo relações que oferecem acolhimento. Na carreira, sua organização e dedicação poderão trazer reconhecimento e boas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você priorizar descanso e hábitos equilibrados. Entre amigos, você será visto(a) como alguém confiável e que transmite apoio.

Touro — 8 de Ouros

Touro entrará em uma fase de evolução pessoal e terá mais destaque na carreira Crédito: Imagem: Alyona Polieva Raven | Shutterstock

A carta “8 de Ouros” indica foco, dedicação e um dia de aperfeiçoamento pessoal. No amor, pequenos gestos e esforços ajudarão a fortalecer vínculos e criar mais proximidade. Na carreira, seu empenho poderá gerar crescimento e mostrar resultados importantes. Sua saúde melhorará quando você mantiver disciplina e cuidar da sua rotina. Entre amigos, sua dedicação às pessoas queridas será percebida e valorizada.

Gêmeos — 7 de Copas

Gêmeos precisará reduzir excessos mentais e escolher com calma onde colocar sua energia Crédito: Imagem: Alyona Polieva Raven | Shutterstock

Segundo a carta “7 de Copas”, o dia pedirá atenção às ilusões, dúvidas e muitas possibilidades ao mesmo tempo. No amor, cuidado para não idealizar situações ou pessoas sem observar a realidade da relação. Na carreira, novas ideias surgirão, mas será necessário escolher com calma onde colocar sua energia. Sua saúde melhorará quando você reduzir excessos mentais e buscar mais clareza. Entre amigos, evite promessas ou expectativas que podem gerar frustrações.

Câncer — O Hierofante

Para Câncer, o dia favorecerá conversas maduras e aprendizados importantes Crédito: Imagem: Alyona Polieva Raven | Shutterstock

A carta “O Hierofante” indica valores, aprendizados e busca por relações mais sólidas. No amor, o dia favorecerá compromissos, conversas maduras e vínculos baseados em confiança. Na carreira, seguir métodos, aprender com experiências e buscar orientação poderá trazer bons resultados. Sua saúde melhorará quando você criar uma rotina mais organizada. Entre amigos, conselhos e trocas profundas fortalecerão conexões.

Leão — 7 de Paus

Leão precisará proteger sua energia e estabelecer limites Crédito: Imagem: Alyona Polieva Raven | Shutterstock

Conforme a carta “7 de Paus”, haverá necessidade de defender seus objetivos e proteger sua energia. No amor, será importante manter seus limites sem transformar tudo em uma disputa. Na carreira, desafios poderão aparecer, mas sua determinação ajudará a superar obstáculos. Sua saúde melhorará quando você evitar se sobrecarregar e aprender a dizer não. Entre amigos, valorize quem respeita suas escolhas e apoia seus sonhos.

Virgem — 10 de Espadas

Para Virgem, o dia pedirá recuperação emocional e reorganização de planos Crédito: Imagem: Alyona Polieva Raven | Shutterstock

De acordo com a carta “10 de Espadas”, o dia será marcado por encerramentos e a necessidade de liberar situações que chegaram ao limite. No amor, uma fase desgastante poderá terminar, abrindo espaço para cura e novos começos. Na carreira, dificuldades antigas começarão a perder força e permitirão reorganizar seus planos. Sua saúde pedirá descanso, recuperação emocional e mais gentileza consigo. Entre amigos, reconheça quem permanece presente mesmo nos momentos difíceis.

Libra — 7 de Espadas

Libra deverá agir com estratégia, cautela e inteligência diante das situações Crédito: Imagem: Alyona Polieva Raven | Shutterstock

Segundo a carta “7 de Espadas”, o dia pedirá atenção, estratégia e cuidado com situações pouco claras. No amor , observe atitudes além das palavras e evite ignorar sinais importantes. Na carreira, agir com inteligência e planejamento será mais eficaz do que revelar todos os seus planos. Sua saúde melhorará quando você evitar guardar preocupações sozinho(a). Entre amigos, valorize relações transparentes e fique atento a mal-entendidos.

Escorpião — Ás de Copas

Escorpião estará mais sensível, criativo e aberto para novos sentimentos Crédito: Imagem: Alyona Polieva Raven | Shutterstock

A carta “Ás de Copas” indica renovação emocional, sentimentos novos e abertura do coração. No amor, uma fase de maior conexão poderá surgir, trazendo carinho e possibilidades de cura. Na carreira, criatividade e sensibilidade ajudarão a encontrar caminhos mais inspiradores. Sua saúde melhorará quando você acolher suas emoções e buscar atividades que tragam bem-estar. Entre amigos, encontros e conversas afetuosas fortalecerão vínculos.

Sagitário — 6 de Paus

Para Sagitário, o dia trará mais confiança e novas oportunidades na carreira Crédito: Imagem: Alyona Polieva Raven | Shutterstock

Conforme a carta “6 de Paus”, o dia favorecerá reconhecimento, vitórias e valorização pessoal. No amor, sua confiança aumentará e poderá trazer mais brilho para suas relações. Na carreira, esforços poderão ser recompensados e trazer elogios ou novas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você acreditar mais no próprio potencial e manter uma energia positiva. Entre amigos, você poderá receber apoio e admiração por suas conquistas.

Capricórnio — O Mago

Capricórnio terá mais facilidade para expressar sentimentos e transformar ideias em ação Crédito: Imagem: Alyona Polieva Raven | Shutterstock

A carta “O Mago” indica iniciativa, criatividade e capacidade de transformar planos em realidade. No amor, você terá mais facilidade para expressar sentimentos e criar novas possibilidades. Na carreira, talentos e habilidades poderão abrir portas importantes se você tomar a frente das situações. Sua saúde melhorará quando você direcionar sua energia para objetivos construtivos. Entre amigos, sua comunicação estará favorecida e aproximará pessoas.

Aquário — Rei de Copas

Para Aquário, o dia trará maturidade emocional e equilíbrio, com fortalecimento das relações Crédito: Imagem: Alyona Polieva Raven | Shutterstock

Segundo a carta “Rei de Copas”, o dia trará maturidade emocional, equilíbrio e inteligência para lidar com sentimentos. No amor, relações poderão se fortalecer com mais compreensão, carinho e estabilidade. Na carreira, sua capacidade de lidar com pessoas poderá trazer destaque e boas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você cuidar do emocional e evitar guardar tudo para si. Entre amigos, você será uma presença acolhedora e conselheira.

Peixes — 6 de Ouros

Peixes será guiado pelo equilíbrio e pela reciprocidade, com oportunidades de crescimento na vida profissional Crédito: Imagem: Alyona Polieva Raven | Shutterstock