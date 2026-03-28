Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco

Publicado em 28 de março de 2026 às 07:55

As energias deste sábado indicam encerramentos, mas também oportunidades de crescimento e renovação Crédito: Imagem: Melinda Nagy | Shutterstock

O sábado será marcado por ajustes emocionais, recomeços e a necessidade de equilíbrio interno. Algumas cartas do tarot indicam ansiedade e encerramentos, enquanto outras apontam oportunidades, crescimento e reconexão com o próprio poder. De modo geral, o dia pedirá calma para lidar com as emoções, além de clareza para agir.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 9 de Espadas

Os nativos de Áries deverão ter cuidado com a ansiedade e com os pensamentos excessivos Crédito: Imagem: Lyusaren | Shutterstock

Você deverá ter cuidado com a ansiedade e com os pensamentos excessivos. Isso porque a carta “9 de Espadas” indica que a preocupação poderá estar maior na sua mente do que na realidade. O ideal será manter a calma.

Touro — Rei de Ouros

Será um dia favorável para as finanças e para o trabalho dos nativos de Touro Crédito: Imagem: Lyusaren | Shutterstock

De acordo com a carta “Rei de Ouros”, haverá estabilidade e segurança material neste sábado. Será um dia favorável para decisões práticas, especialmente no trabalho e nas finanças. Portanto, confie na sua experiência.

Gêmeos — Pajem de Paus

Novidades e entusiasmo marcarão o sábado dos nativos de Gêmeos Crédito: Imagem: Lyusaren | Shutterstock

Novidades e entusiasmo marcarão o sábado. Segundo a carta “Pajem de Paus”, ideias ou convites poderão trazer boas energias. Logo, permita-se explorar novas possibilidades.

Câncer — O Mago

Será um bom dia para os nativos de Câncer se dedicarem a novos projetos Crédito: Imagem: Lyusaren | Shutterstock

O poder de realização estará em alta, conforme a carta “O Mago”. Você terá tudo nas mãos para fazer acontecer. Em resumo, o dia favorecerá iniciativas e novos projetos .

Leão — 10 de Espadas

Apesar dos desconfortos, haverá libertação e recomeços para os nativos de Leão Crédito: Imagem: Lyusaren | Shutterstock

A carta “10 de Espadas” indica o encerramento de ciclos. Nesse cenário, algo chegará ao fim, trazendo desconfortos. Contudo, também haverá libertação e recomeços.

Virgem — 2 de Ouros

Os nativos de Virgem precisarão equilibrar as responsabilidades neste sábado Crédito: Imagem: Lyusaren | Shutterstock

A carta “2 de Ouros” pede equilíbrio entre as responsabilidades. Será um dia importante para se organizar e lidar com várias demandas ao mesmo tempo.

Libra — A Temperança

Os nativos de Libra deverão ajustar as situações com calma e evitar os excessos Crédito: Imagem: Lyusaren | Shutterstock

Harmonia e paciência serão importantes neste sábado. A carta “A Temperança” sugere a necessidade de ajustar as situações com calma. Portanto, evite excessos.

Escorpião — Rainha de Ouros

O sábado dos nativos de Escorpião será marcado por estabilidade e bem-estar Crédito: Imagem: Lyusaren | Shutterstock

Estabilidade e bem-estar marcarão o dia. A carta “Rainha de Ouros” favorece a segurança, o conforto e a valorização do que você construiu .

Sagitário — O Enforcado

Ao longo do dia, os nativos de Sagitário mudarão algumas de suas perspectivas Crédito: Imagem: Lyusaren | Shutterstock

Segundo a carta “O Enforcado”, mudanças de perspectivas ocorrerão neste sábado. No processo, lembre-se de que nem tudo pode ser resolvido rapidamente. Portanto, o melhor será refletir antes de agir.

Capricórnio — 8 de Ouros

O sábado pedirá foco e dedicação aos nativos de Capricórnio Crédito: Imagem: Lyusaren | Shutterstock

A carta “8 de Ouros” pede foco e dedicação . Isso porque o dia favorecerá o crescimento por meio do esforço e do aperfeiçoamento. Portanto, continue firme.

Aquário — A Imperatriz

Haverá crescimento, autoestima e abundância no sábado dos nativos de Aquário Crédito: Imagem: Lyusaren | Shutterstock

Conforme a carta “A Imperatriz”, haverá crescimento, autoestima e abundância. O sábado favorecerá o cuidado e a conexão com seu poder pessoal.

Peixes — A Lua

Ao longo deste sábado, os nativos de Peixes precisarão se atentar às ilusões e às inseguranças Crédito: Imagem: Lyusaren | Shutterstock

Emoções intensas e possíveis dúvidas surgirão neste sábado. Com isso, a carta “A Lua” pede atenção a ilusões e inseguranças. Ao longo do dia, será importante confiar na intuição , mas também buscar clareza.

Por Viviane Petterson

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Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.