Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/03/2026

Publicado em 26 de março de 2026 às 07:55
A quinta-feira trará uma energia de ação, decisões importantes e mudanças de perspectiva. Algumas cartas do tarot indicam movimento e iniciativa, enquanto outras pedem cautela, reflexão e encerramentos necessários. Será um dia de contrastes: entre agir e pausar, falar e observar.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
A carta “Cavaleiro de Paus” mostra que a energia , impulso e vontade de agir estarão em alta. O dia favorecerá iniciativas e mudanças rápidas, mas pedirá atenção para não agir por impulso.
Confiança e liderança estarão presentes. Você poderá assumir o controle de uma situação importante. A carta “Rei de Paus” indica coragem e visão para agir.
A carta “O Mago” mostra que o poder de realização estará em alta. Você terá tudo o que precisa para fazer acontecer. O dia favorecerá novos projetos e iniciativas.
Será importante ter cuidado com a sensação de insegurança ou carência. A carta “5 de Ouros” pede atenção para que você não se isole. Busque apoio, se necessário.
Decisões importantes no campo afetivo poderão surgir. A carta “Os Enamorados” indica que as escolhas precisarão estar alinhadas com os seus sentimentos.
A carta “4 de Espadas” indica que será um dia de pausa e descanso. A quinta-feira pedirá recuperação emocional e mental antes de agir.
Clareza e verdade marcarão o seu dia. A carta “Ás de Espadas” indica decisões importantes e conversas que poderão trazer entendimento e libertação.
Novidades e entusiasmo estarão em destaque, conforme a carta “Pajem de Paus”. Algo novo poderá surgir e trazer uma energia diferente para o seu dia. A quinta-feira será ideal para explorar possibilidades.
Haverá o encerramento de um ciclo. Algo chegará ao fim, e apesar do desconforto, a carta “10 de Espadas” indica libertação e recomeço.
Será preciso atenção com situações pouco claras. A carta “7 de Espadas” pede estratégia e discrição. Nem tudo precisará ser revelado.
A carta “A Imperatriz” indica que o crescimento, a autoestima e a abundância estarão em evidência. O dia favorecerá o cuidado consigo e a valorização do que você construiu.
Uma mudança de perspectiva poderá acontecer, conforme a carta “O Enforcado”. O dia pedirá pausa e reflexão. Nem tudo se resolverá na pressa — será melhor observar antes de agir.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
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