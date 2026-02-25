Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/02/2026

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 07:49
A quarta-feira chegará com uma energia de novos começos, libertações importantes e brilho pessoal. As cartas do tarot mostram movimentos ousados, cortes necessários e oportunidades de crescimento. Será um dia para confiar na própria intuição e não ter medo de virar páginas.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Um novo ciclo começará. A carta do tarot “O Louco” fala sobre coragem para arriscar e seguir um caminho diferente. Confie no seu instinto, mas evite imprudências.
Novidades e entusiasmo irão ao seu encontro, segundo a carta “Pajem de Paus”. Uma ideia nova ou convite inesperado poderá animar seu dia. Explore as oportunidades com curiosidade.
Será preciso cuidado com ilusões, alerta a carta “7 de Copas”. Muitas opções poderão surgir, mas nem todas serão reais. Escolha com clareza o que deseja e evite promessas vazias.
Sobrecarga e cansaço marcarão seu dia, alerta a carta “10 de Paus”. Talvez você esteja assumindo responsabilidades em excesso. Reavalie prioridades e cuide da sua energia .
Haverá transformação profunda neste dia, revela a carta “A Morte”. Um ciclo chegará ao fim para dar espaço ao novo. Não tema as mudanças, pois elas trarão renovação.
Autoconfiança e liderança marcarão o seu dia, Virgem . Conforme a carta “Rei de Paus”, o período favorecerá decisões firmes e iniciativa. Assuma o protagonismo da sua vida.
O dia pedirá estabilidade e cuidado com o bem-estar, revela a carta “Rainha de Ouros”. A quarta-feira será favorável para organizar finanças e fortalecer sua segurança emocional.
A impulsividade poderá marcar o dia; atenção às palavras e atitudes precipitadas, pede a carta “Cavaleiro de Espadas”. Agilidade será positiva, mas busque pensar antes de agir.
Haverá independência e satisfação pessoal, mostra a carta “9 de Ouros”. Você poderá colher resultados do seu esforço e sentir orgulho da própria autonomia.
Brilho e sucesso marcarão seu dia, assim como clareza, alegria e reconhecimento, revela a carta “O Sol”. Será um excelente dia para avançar com confiança.
Racionalidade e estratégia se destacarão, mostra a carta “Rei de Espadas”. Decisões importantes poderão exigir frieza e objetividade. Use sua inteligência como aliada.
Magnetismo e criatividade estarão em alta, revela a carta “Rainha de Paus”. Você poderá se sentir mais confiante e pronto(a) para iniciar algo novo. Confie na sua força.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta