Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/02/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 07:49

O tarot indica oportunidades de crescimento para a quarta-feira Crédito: Imagem: T.Den_Team | Shutterstock

A quarta-feira chegará com uma energia de novos começos, libertações importantes e brilho pessoal. As cartas do tarot mostram movimentos ousados, cortes necessários e oportunidades de crescimento. Será um dia para confiar na própria intuição e não ter medo de virar páginas.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Louco

Os nativos de Áries precisarão confiar no próprio instinto e evitar imprudências Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Um novo ciclo começará. A carta do tarot “O Louco” fala sobre coragem para arriscar e seguir um caminho diferente. Confie no seu instinto, mas evite imprudências.

Touro — Pajem de Paus

Os nativos de Touro receberão ideias ou convites que animarão o dia Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Novidades e entusiasmo irão ao seu encontro, segundo a carta “Pajem de Paus”. Uma ideia nova ou convite inesperado poderá animar seu dia. Explore as oportunidades com curiosidade.

Gêmeos — 7 de Copas

Os nativos de Gêmeos deverão escolher com clareza e evitar promessas vazias Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Será preciso cuidado com ilusões, alerta a carta “7 de Copas”. Muitas opções poderão surgir, mas nem todas serão reais. Escolha com clareza o que deseja e evite promessas vazias.

Câncer — 10 de Paus

Os nativos de Câncer deverão cuidar melhor da própria energia Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Sobrecarga e cansaço marcarão seu dia, alerta a carta “10 de Paus”. Talvez você esteja assumindo responsabilidades em excesso. Reavalie prioridades e cuide da sua energia .

Leão — A Morte

Os nativos de Leão passarão por transformação que trará renovação Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Haverá transformação profunda neste dia, revela a carta “A Morte”. Um ciclo chegará ao fim para dar espaço ao novo. Não tema as mudanças, pois elas trarão renovação.

Virgem — Rei de Paus

Os nativos de Virgem deverão assumir o protagonismo de suas vidas Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Autoconfiança e liderança marcarão o seu dia, Virgem . Conforme a carta “Rei de Paus”, o período favorecerá decisões firmes e iniciativa. Assuma o protagonismo da sua vida.

Libra — Rainha de Ouros

Os nativos de Libra viverão um dia favorável para fortalecer a segurança emocional Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

O dia pedirá estabilidade e cuidado com o bem-estar, revela a carta “Rainha de Ouros”. A quarta-feira será favorável para organizar finanças e fortalecer sua segurança emocional.

Escorpião — Cavaleiro de Espadas

Os nativos de Escorpião deverão controlar a impulsividade Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

A impulsividade poderá marcar o dia; atenção às palavras e atitudes precipitadas, pede a carta “Cavaleiro de Espadas”. Agilidade será positiva, mas busque pensar antes de agir.

Sagitário — 9 de Ouros

Os nativos de Sagitário colherão resultados do próprio esforço Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Haverá independência e satisfação pessoal, mostra a carta “9 de Ouros”. Você poderá colher resultados do seu esforço e sentir orgulho da própria autonomia.

Capricórnio — O Sol

Os nativos de Capricórnio poderão avançar com clareza e confiança Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Brilho e sucesso marcarão seu dia, assim como clareza, alegria e reconhecimento, revela a carta “O Sol”. Será um excelente dia para avançar com confiança.

Aquário — Rei de Espadas

Os nativos de Aquário poderão tomar decisões com objetividade Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Racionalidade e estratégia se destacarão, mostra a carta “Rei de Espadas”. Decisões importantes poderão exigir frieza e objetividade. Use sua inteligência como aliada.

Peixes — Rainha de Paus

Os nativos de Peixes demonstrarão magnetismo e criatividade Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Magnetismo e criatividade estarão em alta, revela a carta “Rainha de Paus”. Você poderá se sentir mais confiante e pronto(a) para iniciar algo novo. Confie na sua força.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.