Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/10/2026

A carta “5 de Copas” mostra que você pode estar concentrando energia em algo que não aconteceu conforme o esperado, deixando de perceber outras possibilidades ao redor. No amor, uma expectativa frustrada ou uma lembrança do passado poderá provocar tristeza. Porém, não permita que uma experiência determine o futuro de suas relações. Na carreira, resultados abaixo do esperado servirão como aprendizado para ajustar estratégias, sem desvalorizar tudo o que já foi conquistado. A saúde pedirá acolhimento emocional e momentos que ajudem a recuperar o ânimo. Entre amigos, a companhia de pessoas queridas poderá mostrar que ainda existem oportunidades de alegria e novas experiências.