Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/02/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 07:49

O tarot mostra um dia de aprendizados internos e libertação de sobrecargas Crédito: Imagem: vimolsiri.s | Shutterstock

A terça-feira chegará com uma energia de equilíbrio, reconhecimento e ajustes importantes na vida prática e emocional. As cartas do tarot falam sobre trocas justas, aprendizados internos e a libertação de sobrecargas. Será um dia para agir com maturidade e consciência.

Confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 6 de Ouros

Os nativos de Áries deverão buscar equilíbrio nas trocas Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

Conforme a carta “6 de Ouros”, será um dia para ter equilíbrio nas trocas. Você poderá receber ajuda ou precisará oferecer apoio a alguém. A terça-feira favorecerá acordos justos e reciprocidade.

Touro — O Eremita

Os nativos de Touro passarão por um dia de introspecção Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

A carta “O Eremita” indica um dia de introspecção. O tarot pede silêncio e reflexão antes de decisões importantes. Você deverá buscar respostas dentro de si.

Gêmeos — 6 de Paus

Os nativos de Gêmeos deverão aproveitar o dia de destaque com humildade Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

Reconhecimento e vitória marcarão o seu dia, segundo a carta “6 de Paus”. Um esforço poderá finalmente ser valorizado. Você deverá aproveitar o momento de destaque com humildade .

Câncer — Rainha de Copas

Os nativos de Câncer estarão com a sensibilidade e a intuição em alta Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

A sensibilidade e a intuição estarão em alta, conforme a carta “Rainha de Copas”. Você poderá ser o apoio emocional de alguém ou precisará acolher os próprios sentimentos com mais carinho.

Leão — O Julgamento

Os nativos de Leão deverão assumir responsabilidades e virar a página Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

A carta “O Julgamento” indica um despertar para decisões definitivas. Algo poderá se esclarecer, trazendo libertação. Será dia de assumir responsabilidades e virar a página.

Virgem — Pajem de Paus

Os nativos de Virgem deverão se permitir experimentar algo diferente Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

Novidades e entusiasmo marcarão o dia, segundo a carta “Pajem de Paus”. Uma nova ideia poderá surgir ou um convite inesperado animará sua rotina. Você deverá se permitir experimentar algo diferente.

Libra — Ás de Ouros

Os nativos de Libra deverão valorizar as chances qe poderão aparecer Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

A carta “Ás de Ouros” indica uma nova oportunidade no campo financeiro ou profissional . Poderá ser o início de algo sólido e promissor. Será importante valorizar as chances que aparecerem.

Escorpião — 10 de Paus

Os nativos de Escorpião deverão analisar o que pode ser delegado e reorganizado Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

Haverá uma energia de sobrecarga e cansaço. Você poderá estar assumindo responsabilidades em excesso. Conforme a carta “10 de Paus”, será necessário avaliar o que poderá ser delegado ou reorganizado.

Sagitário — Rei de Espadas

Os nativos de Sagitário deverão cortar excessos e focar o essencial Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

Clareza mental e decisões estratégicas marcarão a terça-feira. Segundo a carta “Rei de Espadas”, o dia exigirá objetividade e comunicação direta. Será preciso cortar excessos e focar o essencial.

Capricórnio — 8 de Ouros

Os nativos de Capricórnio estarão focados no trabalho Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

A carta “8 de Ouros” indica dedicação e foco total no trabalho. Seu esforço construirá algo sólido. Será importante continuar firme, pois a disciplina trará resultados.

Aquário — Rainha de Espadas

Os nativos de Aquário estarão mais racionais e com o posicionamento firme Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

A carta “Rainha de Espadas” mostra racionalidade e posicionamento firme. Você poderá precisar dizer algo importante com clareza e elegância. A verdade será essencial.

Peixes — 5 de Ouros

Os nativos de Peixes deverão lembrar que o apoio está sempre disponível Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

A carta “5 de Ouros” indica possível sensação de insegurança ou carência. Será importante lembrar que o apoio está sempre disponível — você não deve enfrentar tudo sozinho(a).

Por Viviane Pettersen

null Crédito:

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.