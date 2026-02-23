Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/02/2026

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 08:53
A última segunda-feira de fevereiro chegará com uma energia de movimento mental, sobrecargas emocionais e transformações profundas. Algumas cartas do tarot indicam excesso de responsabilidades, outras falam de novidades e encerramentos necessários. Será um dia de ajustes internos importantes para todos os signos.
Confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
A carta “Pajem de Espadas” pede atenção redobrada. Isso porque notícias inesperadas poderão surgir, e segredos profundos, vir à tona. Observe mais antes de tirar conclusões precipitadas.
Conforme a carta “O Enforcado”, o dia será de pausa e mudança de perspectiva . Será preciso aceitar o tempo das coisas e enxergar a situação por outro ângulo.
Sobrecarga e cansaço marcarão o seu dia, conforme a carta “10 de Paus”. Afinal, você poderá assumir muitas responsabilidades. O ideal será avaliar o que realmente é seu e aprender a delegar.
Segundo a carta “Cavaleiro de Espadas”, impulsividade e decisões rápidas marcarão a segunda-feira. O dia poderá trazer debates ou a necessidade de agir com rapidez. Apenas tome cuidado para não falar algo no calor do momento .
Novidades práticas surgirão no seu caminho, de acordo com a carta “Pajem de Ouros”. Poderá ser uma proposta ou oportunidade de aprendizado. Portanto, abra-se para o crescimento.
Harmonia e felicidade marcarão o seu dia, segundo a carta “10 de Copas”. A segunda-feira favorecerá momentos em família e a sensação de plenitude. Aproveite para fortalecer os laços.
A carta “7 de Copas” indica que muitas opções e pouca clareza te deixarão em dúvida. Portanto, evite se deixar levar por ilusões ou promessas vazias, realizando escolhas de modo consciente.
Uma transformação profunda marcará a segunda-feira. De acordo com a carta “A Morte”, um ciclo se encerrará para outro começar. Não resista às mudanças , pois elas trarão renovação.
A carta “8 de Paus” sugere movimentos e novidades rápidas. Mensagens e oportunidades poderão surgir de forma inesperada ao longo desta segunda-feira. Será essencial aproveitar essa energia dinâmica.
Insatisfação ou desinteresse poderão marcar o seu dia. A carta “4 de Copas” pede que não ignore novas oportunidades por estar focado(a) em algo do passado.
Intuição e sensibilidade estarão em alta nesta segunda-feira. Segundo a carta “Rainha de Copas”, o dia favorecerá a empatia e conexões emocionais profundas. No processo, será importante confiar na sua percepção.
Estabilidade e cuidado com o bem-estar marcarão o seu dia, conforme a carta “Rainha de Ouros”. A segunda-feira será favorável para organizar as finanças e valorizar a autonomia.
