Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/10/2026

A carta “O Enforcado” sugere que você precisará exercitar a paciência diante de situações que parecem não sair do lugar, compreendendo que insistir nem sempre é a melhor solução. No amor, talvez seja necessário abrir mão de uma expectativa ou perceber que a outra pessoa tem um ritmo diferente do seu, sem interpretar isso automaticamente como falta de interesse. Na carreira, uma negociação exigirá mais tempo ou uma mudança de estratégia, mas essa espera também poderá revelar detalhes importantes. Será essencial cuidar da saúde, evitando sobrecargas e respeitando o descanso. Por fim, uma conversa com amigos irá oferecer uma perspectiva que você ainda não havia considerado.