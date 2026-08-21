Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/08/2026

A carta “Rainha de Copas” indica sensibilidade, empatia e uma conexão maior com os próprios sentimentos. No amor, o carinho e a compreensão favorecerão relações mais profundas. Na carreira, sua capacidade de perceber as necessidades dos outros poderá ajudar em negociações e parcerias. Sua saúde pedirá atenção ao emocional e momentos de acolhimento. Entre amigos, você poderá ser procurado(a) para ouvir ou aconselhar alguém próximo, mas lembre-se de preservar sua própria energia.