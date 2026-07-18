Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/07/2026

O sábado trará mudanças e amadurecimento para os nativos Crédito: Imagem: Cristian Blazquez | Shutterstock

Para o sábado, o tarot fala sobre escolhas, mudanças e amadurecimento. Algumas cartas mostram a necessidade de romper padrões que limitam o crescimento, enquanto outras favorecem encontros, estabilidade e novas oportunidades. A energia convidará a agir com consciência, respeitando o tempo de cada processo e confiando que toda transformação prepara um caminho mais alinhado com o seu propósito.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Diabo

O ariano precisará controlar os excessos e se afastar do que limita sua liberdade Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

A carta “O Diabo” pede atenção aos excessos, aos apegos e às situações que podem limitar sua liberdade. No amor, será importante identificar relações ou comportamentos que geram dependência emocional. Na carreira, será necessário evitar atitudes impulsivas ou movidas apenas pela ambição. Sua saúde pedirá equilíbrio e moderação para não sobrecarregar corpo e mente. Entre amigos, valorize quem incentiva seu crescimento e se afaste de influências negativas.

Touro — 2 de Copas

O taurino fortalecerá os vínculos e viverá momentos de maior sintonia nas relações Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Segundo a carta “2 de Copas”, o dia favorecerá a união, as parcerias e o fortalecimento dos vínculos afetivos. No amor, a sintonia aumentará e momentos de cumplicidade fortalecerão a relação; se estiver solteiro(a) poderá viver um encontro especial. Na carreira, boas parcerias e acordos tenderão a trazer resultados positivos. Sua saúde melhorará quando você compartilhar emoções e evitar guardar tudo para si. Entre amigos, a troca sincera reforçará laços importantes.

Gêmeos — O Louco

O geminiano deverá confiar mais na vida e se abrir para novas oportunidades Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

A carta “O Louco” o(a) convida a abrir espaço para novas experiências e a confiar mais na vida. No amor, uma atitude espontânea poderá aproximar alguém especial ou renovar a relação. Na carreira, caso tenha coragem de sair da zona de conforto, novas oportunidades surgirão. Sua saúde melhorará quando você diminuir a pressão sobre si e viver o presente. Entre amigos, convites inesperados prometem momentos leves e divertidos.

Câncer — A Temperança

O canceriano encontrará equilíbrio ao agir com paciência Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

A carta “A Temperança” traz equilíbrio, paciência e harmonia para o seu dia. No amor, o diálogo fortalecerá a confiança e ajudará a resolver diferenças com serenidade. Na carreira, sua postura conciliadora favorecerá bons resultados. Sua saúde ganhará estabilidade quando você respeitar seus limites e mantiver hábitos saudáveis. Entre amigos, sua capacidade de acolher e ouvir poderá melhorar vínculos importantes.

Leão — 4 de Paus

O leonino celebrará conquistas e viverá momentos de alegria ao lado de pessoas especiais Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

A carta “4 de Paus” anuncia um dia de celebração, segurança e alegria compartilhada. No amor, a relação tenderá a viver momentos felizes; se estiver solteiro(a), poderá conhecer alguém em encontros sociais. Na carreira , conquistas merecerão ser comemoradas e novas oportunidades surgirão a partir do reconhecimento do seu esforço. Sua saúde melhorará quando você encontrar tempo para lazer e para o descanso. Entre amigos, reencontros e comemorações fortalecerão a sensação de pertencimento.

Virgem — Cavaleiro de Copas

O virginiano receberá boas notícias e fortalecerá vínculos por meio do carinho e da sinceridade Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Segundo a carta “Cavaleiro de Copas”, o dia favorecerá a sensibilidade, o romantismo e as boas notícias. No amor, gestos de carinho e conversas sinceras aproximarão ainda mais quem faz parte da sua vida. Na carreira, sua diplomacia facilitará negociações e novos contatos. Sua saúde melhorará quando você encontrar momentos para relaxar e cuidar das emoções. Entre amigos, encontros agradáveis renovarão sua energia e trarão inspiração.

Libra — Cavaleiro de Ouros

O libriano conquistará resultados duradouros ao agir com constância e dedicação Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

A carta “Cavaleiro de Ouros” mostra que a constância é mais importante do que a pressa. No amor, atitudes consistentes fortalecerão a confiança, tornando a relação mais segura . Na carreira, seu comprometimento será reconhecido aos poucos, gerando resultados duradouros. Sua saúde melhorará quando você respeitar sua rotina e evitar exageros. Entre amigos, a lealdade e a presença constante irão consolidar vínculos verdadeiros.

Escorpião — A Roda da Fortuna

O escorpiano viverá mudanças positivas e poderá aproveitar novas oportunidades Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

A carta “A Roda da Fortuna” anuncia mudanças positivas e oportunidades inesperadas. No amor, uma nova fase poderá transformar a relação ou trazer alguém especial para sua vida. Na carreira, acontecimentos inesperados favorecerão seu crescimento profissional. Sua saúde melhorará quando você aceitar as mudanças com confiança e flexibilidade. Entre amigos, reencontros e novidades tornarão o dia mais leve e estimulante.

Sagitário — A Morte

O sagitariano poderá deixar o passado para trás e abrir espaço para um novo ciclo Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

A carta “A Morte” simboliza encerramentos necessários e grandes renovações. No amor, deixar o passado para trás permitirá viver relações mais saudáveis e verdadeiras. Na carreira, mudanças importantes poderão abrir portas para um novo ciclo profissional. Sua saúde melhorará quando você abandonar hábitos que não fazem bem. Entre amigos, algumas conexões chegarão ao fim para dar espaço a vínculos mais alinhados com sua realidade.

Capricórnio — 10 de Paus

O capricorniano deverá dividir as responsabilidades para encontrar mais equilíbrio Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

A carta “10 de Paus” mostra que você pode estar carregando responsabilidades além do necessário. No amor, dividir sentimentos e tarefas poderá fortalecer a relação e evitar desgastes. Na carreira, será importante estabelecer prioridades para não se sobrecarregar. Sua saúde pedirá descanso e atenção aos sinais de cansaço físico e emocional. Entre amigos, aceite ajuda sempre que perceber que não precisa enfrentar tudo sozinho(a).

Aquário — A Sacerdotisa

O aquariano deverá confiar na própria percepção para tomar decisões mais adequadas Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Segundo a carta “A Sacerdotisa”, o dia favorecerá a introspecção, a sabedoria e a escuta da intuição. No amor, observar mais e falar menos permitirá compreender melhor os sentimentos envolvidos. Na carreira, confiar na própria percepção ajudará a tomar decisões mais adequadas. Sua saúde melhorará quando você respeitar seu tempo de silêncio e descanso mental. Entre amigos, valorize as conversas profundas e as conexões que trazem paz.

Peixes — 5 de Espadas

O pisciano deverá agir com maturidade para evitar conflitos desnecessários Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock