Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/02/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 07:53

Encerramentos, revelações e posicionamentos firmes marcarão o dia dos nativos Crédito: Imagem: T.Den_Team | Shutterstock

A Quarta-feira de Cinzas chega com uma energia intensa de encerramentos, revelações e posicionamentos firmes. Algumas cartas falam de conclusões importantes, enquanto outras alertam para ilusões, excessos emocionais e necessidade de maturidade. Será um dia de lucidez, mesmo que algumas verdades se mostrem desconfortáveis.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Mundo

O ariano poderá finalizar um ciclo com sensação de dever cumprido Crédito: Imagem: sabda.fariz | Shutterstock

A carta “O Mundo” mostra que conclusão e conquista marcarão o seu dia. Você poderá finalizar um ciclo com sensação de dever cumprido. O tarot indica expansão, reconhecimento e maturidade. Celebre suas vitórias: lembre-se que você chegou até aqui com esforço.

Touro — 5 de Copas

O taurino deverá tomar cuidado para não perder oportunidades por ficar preso ao passado Crédito: Imagem: sabda.fariz | Shutterstock

A carta “5 de Copas” indica que será preciso cuidado para não focar apenas no que tem dado errado. O dia poderá trazer frustrações ou nostalgia, mas ainda haverá algo positivo ao seu redor. Não perca oportunidades por permanecer preso(a) ao passado.

Gêmeos — 7 de Copas

O geminiano deverá fazer escolhas com base na realidade, e não apenas no desejo Crédito: Imagem: sabda.fariz | Shutterstock

A carta “7 de Copas” indica que haverá muitas opções, mas pouca clareza. Evite se perder em fantasias ou promessas ilusórias. Faça escolhas com base na realidade, e não apenas no desejo.

Câncer — A Lua

A sensibilidade do canceriano estará elevada Crédito: Imagem: sabda.fariz | Shutterstock

A sensibilidade estará elevada, e emoções confusas poderão surgir, conforme a carta “A Lua”. O tarot indica intuição forte, mas também possíveis ilusões. Confie no seu sexto sentido, porém confirme os fatos antes de agir.

Leão — O Imperador

O dia exigirá postura firme, liderança, organização e decisões práticas do leonino Crédito: Imagem: sabda.fariz | Shutterstock

A carta “O Imperador” indica que o dia exigirá postura firme, liderança, organização e decisões práticas. Você poderá assumir o controle de uma situação importante — a segurança será sua maior força.

Virgem — 10 de Espadas

O virginiano poderá passar por uma fase de libertação após um período difícil Crédito: Imagem: sabda.fariz | Shutterstock

Um ciclo chegará ao fim. Poderá haver sensação de desgaste ou término inevitável, mas a carta “10 de Espadas” indica libertação após um período difícil. O pior já passou — agora começará a reconstrução.

Libra — 4 de Ouros

O libriano poderá passar por uma fase de apego e necessidade de segurança Crédito: Imagem: sabda.fariz | Shutterstock

A carta “4 de Ouros” indica que haverá apego e necessidade de segurança. Você pode estar se prendendo a algo por medo de perder. Avalie se essa postura está protegendo ou limitando seu crescimento.

Escorpião — Cavaleiro de Espadas

A impulsividade marcará o dia do escorpiano Crédito: Imagem: sabda.fariz | Shutterstock

A carta “Cavaleiro de Espadas” indica que a impulsividade poderá marcar o dia, trazendo decisões rápidas. Será preciso cuidado com palavras ditas no calor do momento. A energia favorecerá a ação, mas exigirá responsabilidade na comunicação.

Sagitário — A Justiça

Novas colheitas chegarão à vida do sagitariano Crédito: Imagem: sabda.fariz | Shutterstock

Equilíbrio e responsabilidade orientarão o dia. A carta “A Justiça” indica que colheitas estão chegando — boas ou desafiadoras, todas serão resultado de escolhas passadas. Seja honesto(a) consigo.

Capricórnio — Pajem de Espadas

O capricorniano poderá descobrir algo importante Crédito: Imagem: sabda.fariz | Shutterstock

A carta “Pajem de Espadas” indica que haverá curiosidade e atenção às informações. Notícias poderão surgir, ou você poderá descobrir algo importante. Observe mais antes de agir.

Aquário — O Eremita

O dia favorecerá o silêncio, a reflexão e o autoconhecimento do aquariano Crédito: Imagem: sabda.fariz | Shutterstock

A carta “O Eremita” indica que o dia será de introspecção. A quarta-feira favorecerá o silêncio, a reflexão e o autoconhecimento. Nem sempre a resposta está fora — busque dentro.

Peixes — Rainha de Paus

O pisciano poderá se sentir mais seguro para se posicionar ou iniciar algo novo Crédito: Imagem: sabda.fariz | Shutterstock

A autoconfiança e o magnetismo estarão em alta, conforme a carta “Rainha de Paus”. Você poderá se sentir mais seguro(a) para se posicionar ou iniciar algo novo. O dia favorecerá a criatividade e a liderança feminina.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.