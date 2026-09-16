Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/09/2026

A carta “Cavaleiro de Espadas” traz rapidez, iniciativa e uma vontade intensa de resolver tudo de uma vez. No amor, será preciso ter cuidado com respostas impulsivas ou discussões que poderiam ser evitadas com um pouco mais de calma. Na carreira, você estará disposto(a) a correr atrás dos seus objetivos e poderá avançar rapidamente em uma questão que estava parada. Na saúde, desacelere quando perceber que a ansiedade está tomando conta do corpo. Entre amigos, pense antes de falar para que sua sinceridade não seja confundida com agressividade.