Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/07/2026

Os nativos terão um dia favorável para confiar no próprio caminho e fortalecer relações verdadeiras Crédito: Imagem: ro9drigo | Shutterstock

A terça-feira trará uma energia de renovação, amadurecimento e colheita. As cartas do tarot mostram que alguns signos viverão mudanças importantes, enquanto outros sentirão a estabilidade e a prosperidade ganhando mais espaço em suas vidas. Será um dia favorável para confiar no próprio caminho, fortalecer relações verdadeiras e deixar para trás o que não combina mais com seus sonhos.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Louco

O ariano deverá confiar mais no futuro e se abrir para novas experiências Crédito: Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock

A carta “O Louco” indica que o dia o(a) convidará a se permitir novas experiências e confiar mais no futuro. No amor, uma atitude espontânea poderá renovar a relação ou aproximar alguém especial. Na carreira, sua coragem para experimentar algo diferente poderá abrir portas inesperadas. Sua saúde melhorará quando você diminuir as cobranças e trouxer mais leveza para a rotina. Entre amigos, convites e encontros inesperados prometem momentos divertidos e inspiradores.

Touro — 8 de Copas

O taurino deverá deixar para trás o que não alimenta mais o coração e seguir novos caminhos Crédito: Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock

A carta “8 de Copas” mostra que será dia de se afastar daquilo que não alimenta mais seu coração. No amor, deixar para trás velhas mágoas poderá abrir espaço para relações mais saudáveis e sinceras. Na carreira, buscar um novo caminho ou mudar sua forma de encarar o trabalho trará mais realização. Sua saúde melhorará quando você cuidar das emoções e respeitar seus limites. Entre amigos, algumas conexões se transformarão para que outras mais verdadeiras possam florescer.

Gêmeos — A Estrela

O geminiano viverá um dia de renovação e voltará a acreditar nos próprios projetos Crédito: Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock

A carta “A Estrela” anuncia esperança, cura e renovação. No amor, os sentimentos ficarão mais leves e sinceros, favorecendo reconciliações ou novos encontros cheios de afinidade. Na carreira, sua criatividade e confiança poderão abrir oportunidades importantes, fazendo-o(a) acreditar novamente em um projeto. Sua saúde melhorará quando você alimentar pensamentos positivos e cuidar do bem-estar emocional. Entre amigos, boas conversas e apoio mútuo renovarão sua energia.

Câncer — Pajem de Espadas

O canceriano precisará agir com mais cautela e valorizar o diálogo para evitar conflitos Crédito: Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock

Segundo a carta “Pajem de Espadas”, o dia pedirá atenção aos detalhes e cuidado com conclusões precipitadas. No amor, conversar com sinceridade evitará mal-entendidos e fortalecerá a confiança. Na carreira, sua curiosidade e vontade de aprender poderão trazer novas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você desacelerar a mente e evitar o excesso de preocupações. Entre amigos, ouvir mais e reagir menos será a melhor forma de preservar a harmonia.

Leão — A Roda da Fortuna

O leonino poderá viver mudanças positivas que abrirão espaço para novas oportunidades Crédito: Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock

A carta “A Roda da Fortuna” indica mudanças positivas e acontecimentos inesperados que poderão transformar seu caminho. No amor, uma nova fase poderá começar, trazendo mais movimento e oportunidades, principalmente se estiver solteiro(a) ou desejar renovar a relação. Na carreira, o destino poderá colocar uma chance importante diante de você; por isso, esteja atento aos sinais . Sua saúde melhorará quando você aceitar as mudanças sem tentar controlar tudo. Entre amigos, reencontros e novidades tornarão o dia mais animado.

Virgem — O Imperador

O virginiano encontrará mais segurança para tomar decisões importantes e assumir a liderança Crédito: Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock

A carta “O Imperador” favorece a organização, a liderança e a segurança nas decisões. No amor, você tenderá a buscar estabilidade e relações que transmitam confiança. Na carreira, sua disciplina e competência poderão render reconhecimento. Sua saúde melhorará quando você mantiver uma rotina equilibrada e respeitar seus limites. Entre amigos, sua postura firme fará com que muitas pessoas procurem seus conselhos e apoio.

Libra — 10 de Ouros

O libriano verá a prosperidade ganhar força e os resultados dos esforços começarem a aparecer Crédito: Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock

A carta “10 de Ouros” traz prosperidade, estabilidade e sensação de realização. No amor, a relação ganhará mais segurança e poderá caminhar para planos importantes no futuro. Na carreira, seus esforços começarão a gerar frutos concretos e reconhecimento . Sua saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre trabalho, família e momentos de descanso. Entre amigos, vínculos antigos e verdadeiros se fortalecerão ainda mais.

Escorpião — 10 de Paus

O escorpiano poderá aliviar a sobrecarga ao dividir responsabilidades e aceitar apoio Crédito: Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock

Conforme a carta “10 de Paus”, o dia poderá trazer uma sensação de sobrecarga e muitas responsabilidades. No amor, dividir sentimentos e tarefas evitará desgastes e fortalecerá a parceria. Na carreira, será importante organizar prioridades para não carregar tudo sozinho(a). Sua saúde pedirá descanso e atenção ao cansaço físico e emocional. Entre amigos, aceite a ajuda de quem demonstra estar ao seu lado de forma sincera.

Sagitário — Rei de Ouros

O sagitariano viverá um dia de crescimento e conquistará mais estabilidade Crédito: Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock

A carta “Rei de Ouros” anuncia maturidade, estabilidade e crescimento material. No amor, você buscará relações sólidas e confiáveis; caso esteja em um relacionamento, poderá viver uma fase de maior segurança emocional. Na carreira, sua experiência e determinação favorecerão conquistas financeiras e reconhecimento profissional. Sua saúde melhorará quando você mantiver hábitos equilibrados e evitar exageros. Entre amigos, sua generosidade e firmeza inspirarão respeito e admiração.

Capricórnio — 10 de Copas

O capricorniano desfrutará de momentos de harmonia e fortalecerá os laços com quem ama Crédito: Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock

A carta “10 de Copas” favorece a felicidade, a harmonia e o fortalecimento dos laços afetivos. No amor, haverá espaço para momentos de cumplicidade, carinho e realização. Na carreira, o apoio das pessoas ao seu redor poderá ajudá-lo(a) a alcançar objetivos importantes. Sua saúde melhorará quando você se permitir viver mais momentos de alegria e tranquilidade. Entre amigos, encontros especiais aquecerão o coração e renovarão sua energia.

Aquário — O Julgamento

O aquariano terá a oportunidade de recomeçar e enxergará o futuro com mais clareza Crédito: Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock

A carta “10 de Copas” fala de despertar, renovação e decisões importantes. No amor, situações do passado poderão voltar para serem resolvidas com mais maturidade . Na carreira, você perceberá com clareza qual caminho realmente deseja seguir. Sua saúde melhorará quando você abandonar culpas antigas e se permitir recomeçar. Entre amigos, conversas sinceras poderão trazer reconciliações e novos entendimentos.

Peixes — 9 de Copas

O pisciano viverá um dia de realização e verá a autoestima e a confiança crescerem Crédito: Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock