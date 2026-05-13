Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/05/2026

Os nativos deverão confiar mais na própria intuição e aceitar os movimentos da vida Crédito: Imagem: T.Den_Team | Shutterstock

A quarta-feira trará uma energia de mudanças, amadurecimento emocional e oportunidades de renovação. Algumas cartas do tarot indicam expansão, alegria e crescimento, enquanto outras pedem mais equilíbrio emocional e cuidado com pensamentos negativos. Será um dia importante para confiar mais na própria intuição e aceitar os movimentos da vida.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — A Roda da Fortuna

O ariano viverá mudanças inesperadas que poderão abrir novos caminhos na vida pessoal e profissional Crédito: Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock

Segundo a carta “A Roda da Fortuna”, será um dia de movimentações inesperadas e mudanças positivas, principalmente em assuntos ligados à carreira e à vida pessoal. No amor , situações que pareciam travadas poderão voltar a fluir de maneira surpreendente. A saúde tenderá a melhorar quando você aceitar que nem tudo pode ser controlado o tempo todo. Entre amigos e família, reencontros ou notícias inesperadas poderão movimentar o dia. O tarot mostra sorte, viradas e oportunidades chegando.

Touro — O Louco

O taurino encontrará coragem para sair da rotina e se abrir para novas experiências Crédito: Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock

A carta “O Louco” mostra que você poderá sentir uma vontade maior de romper padrões e viver algo diferente, especialmente no amor e na vida pessoal. Na carreira, o momento será favorável para novas experiências, mas será importante agir com consciência antes de tomar decisões impulsivas. A saúde melhorará quando você se permitir sair um pouco da rotina e aliviar pressões internas. Entre amigos, convites inesperados poderão trazer mais leveza. O tarot pede coragem para confiar mais no desconhecido.

Gêmeos — 7 de Copas

O geminiano precisará manter o foco para não desperdiçar energia em projetos demais Crédito: Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock

Segundo a carta “7 de Copas”, o dia poderá trazer muitas dúvidas, expectativas e pensamentos sobre diferentes caminhos possíveis, principalmente no amor e na vida profissional. Você poderá se sentir dividido(a) entre várias opções ou até criar idealizações que dificultarão enxergar a realidade com clareza. Na carreira, será importante manter o foco para não desperdiçar energia em projetos demais ao mesmo tempo. A saúde emocional pedirá atenção ao excesso de ansiedade e pensamentos acelerados. Entre amigos e relações pessoais, ouça mais sua intuição antes de tomar decisões impulsivas.

Câncer — A Sacerdotisa

O canceriano estará com a intuição extremamente forte Crédito: Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock

A carta “A Sacerdotisa” mostra que a sua intuição estará extremamente forte e poderá ajudar em decisões importantes no amor e na vida profissional. O dia será favorável para observação, silêncio estratégico e menos exposição emocional. Na carreira, será importante analisar bem antes de compartilhar planos ou opiniões. A saúde emocional melhorará quando você respeitar seus momentos de recolhimento. Entre amigos, alguém poderá buscar seus conselhos ou apoio emocional.

Leão — Ás de Ouros

O leonino poderá receber oportunidades promissoras e ganhar mais estabilidade emocional Crédito: Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock

Segundo a carta “Ás de Ouros”, será um dia favorável para novas oportunidades financeiras, profissionais e até emocionais. No amor, relações poderão ganhar mais estabilidade e segurança emocional. Na carreira, propostas, contatos ou ideias promissoras poderão surgir de forma inesperada. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre produtividade e descanso. Entre amigos, alguém poderá trazer uma oportunidade importante ou um conselho valioso.

Virgem — 2 de Paus

O virginiano refletirá sobre o futuro e buscará novos horizontes pessoais Crédito: Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock

A carta “2 de Paus” mostra que você tenderá a pensar mais no futuro e avaliar mudanças importantes na vida pessoal e profissional. No amor, será um bom dia para refletir sobre o que realmente deseja em uma relação. Na carreira, oportunidades poderão surgir, mas exigirão coragem para sair da zona de conforto. A saúde emocional melhorará quando você parar de tentar prever tudo. Entre amigos, conversas sobre sonhos e projetos poderão trazer inspiração.

Libra — 5 de Copas

O libriano estará mais sensível e reflexivo sobre situações mal resolvidas Crédito: Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock

Conforme a carta “5 de Copas”, o dia poderá trazer uma sensibilidade maior e reflexões sobre situações mal resolvidas no amor ou na vida pessoal. Na carreira , será importante evitar focar apenas o que deu errado e tentar enxergar novas possibilidades ao redor. A saúde emocional pedirá mais acolhimento e menos autocobrança. Entre amigos, alguém poderá oferecer apoio importante, mesmo que você esteja mais fechado(a). O tarot mostra que há caminhos positivos se abrindo.

Escorpião — 4 de Paus

O escorpiano viverá momentos de acolhimento, leveza e conexão com pessoas próximas Crédito: Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock

Segundo a carta “4 de Paus”, o dia será favorável para estabilidade emocional, encontros especiais e sensação de acolhimento. No amor, haverá espaço para momentos leves e conexão mais profunda. Na carreira, projetos poderão ganhar mais segurança e reconhecimento gradual. A saúde melhorará quando você se permitir viver momentos de prazer e descanso. Entre amigos e família, o clima será de proximidade e celebração.

Sagitário — Rei de Espadas

O sagitariano deverá agir com mais racionalidade e estratégia Crédito: Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock

Segundo a carta “Rei de Espadas”, sua mente estará mais racional e estratégica, favorecendo decisões importantes na carreira e na vida financeira. No amor, será essencial encontrar equilíbrio entre sinceridade e sensibilidade emocional. A saúde melhorará quando você evitar o excesso de tensão mental e cobrança interna. Entre amigos, conversas importantes poderão trazer clareza sobre situações pendentes. O tarot mostra maturidade e a necessidade de agir com objetividade.

Capricórnio — Rainha de Ouros

O capricorniano buscará relações mais maduras e acolhedoras Crédito: Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock

A carta “Rainha de Ouros” indica que o dia será favorável para estabilidade, segurança financeira e fortalecimento da autoestima. No amor, você buscará relações mais maduras e acolhedoras. Na carreira, a quarta-feira será positiva para organização, planejamento e crescimento gradual. A saúde melhorará quando você cuidar mais do corpo e respeitar seus limites físicos. Entre amigos e família, sua presença transmitirá segurança e apoio.

Aquário — O Sol

O aquariano viverá um dia de alegria e renovação emocional Crédito: Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock

A carta “O Sol” indica que o dia trará leveza, boas notícias e sensação de renovação emocional. No amor, haverá espaço para felicidade, aproximação e momentos mais espontâneos. Na carreira, reconhecimento e oportunidades poderão surgir, trazendo mais confiança. A saúde ganhará mais vitalidade e energia positiva. Entre amigos e família, o clima será alegre e harmonioso. O tarot mostra um momento extremamente favorável para você.

Peixes — 9 de Espadas

O pisciano precisará cuidar mais da saúde emocional e evitar alimentar preocupações excessivas Crédito: Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock