Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/03/2026

Publicado em 13 de março de 2026 às 08:56
A sexta-feira terá uma energia intensa de mudanças, revelações e encerramentos importantes. Algumas cartas do tarot falam de conclusões e transformações profundas, enquanto outras alertam para conflitos emocionais ou para a necessidade de mais clareza nas atitudes. O dia pedirá maturidade para lidar com situações que poderão exigir decisões firmes.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
O dia promete movimento e novidades, segundo a carta “8 de Paus”. Mensagens, notícias ou mudanças de planos poderão surgir rapidamente. Você poderá aproveitar essa energia dinâmica para resolver pendências e avançar em projetos .
Transformações profundas entrarão em cena. Um ciclo poderá se encerrar para que outro comece. Apesar de parecer intenso, a carta “A Morte” mostra que essa mudança abrirá espaço para algo mais alinhado com a sua evolução.
Conclusão e realização marcarão o dia. Algo importante poderá chegar ao fim com a sensação de dever cumprido. A carta “O Mundo” indica crescimento, reconhecimento e expansão .
Alguma decepção ou lembrança dolorosa poderá surgir. A carta “3 de Espadas” pede cuidado com as emoções mais sensíveis. Será importante permitir-se sentir, mas evitar prender-se ao passado.
Decisões importantes poderão surgir. A carta “A Justiça” indica a necessidade de equilíbrio e responsabilidade nas escolhas. Tudo o que for decidido neste dia poderá trazer consequências duradouras.
Será importante evitar focar apenas no que deu errado. Mesmo diante de frustrações, ainda existirão possibilidades à sua frente. A carta “5 de Copas” indica a necessidade de mudar a perspectiva.
Um ciclo chegará ao fim. Poderá ser um dia emocionalmente intenso , mas também libertador. A carta “10 de Espadas” indica que algo que já vinha se desgastando precisará ser encerrado.
Haverá curiosidade e atenção às informações ao seu redor, alerta a carta “Pajem de Espadas”. Algo poderá ser revelado ou descoberto. O mais indicado será observar com cautela antes de agir.
Impulsividade e decisões rápidas poderão marcar o dia. A carta “Cavaleiro de Espadas” sugere agir com estratégia para evitar conflitos desnecessários.
Será necessário ter atenção com situações pouco claras. A carta “7 de Espadas” indica a necessidade de cautela e observação. Nem tudo precisará ser confrontado imediatamente.
Parcerias e colaboração poderão trazer bons resultados, revela a carta “3 de Ouros”. O dia favorecerá a troca de ideias e o reconhecimento pelo trabalho realizado.
Mudanças inesperadas poderão acontecer. Algo que parecia estável poderá se transformar rapidamente. Apesar do impacto inicial, a carta “A Torre” indica a libertação de estruturas que já não funcionam.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta