Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 13 de março de 2026 às 08:56

O dia pedirá maturidade para lidar com situações que poderão exigir decisões firmes Crédito: Imagem: Mehaniq | Shutterstock

A sexta-feira terá uma energia intensa de mudanças, revelações e encerramentos importantes. Algumas cartas do tarot falam de conclusões e transformações profundas, enquanto outras alertam para conflitos emocionais ou para a necessidade de mais clareza nas atitudes. O dia pedirá maturidade para lidar com situações que poderão exigir decisões firmes.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 8 de Paus

O ariano poderá aproveitar a energia dinâmica para resolver pendências e avançar em projetos Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

O dia promete movimento e novidades, segundo a carta “8 de Paus”. Mensagens, notícias ou mudanças de planos poderão surgir rapidamente. Você poderá aproveitar essa energia dinâmica para resolver pendências e avançar em projetos .

Touro — A Morte

Uma mudança abrirá espaço para algo mais alinhado com a evolução do taurino Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

Transformações profundas entrarão em cena. Um ciclo poderá se encerrar para que outro comece. Apesar de parecer intenso, a carta “A Morte” mostra que essa mudança abrirá espaço para algo mais alinhado com a sua evolução.

Gêmeos — O Mundo

Para o geminiano, algo importante poderá chegar ao fim com a sensação de dever cumprido Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

Conclusão e realização marcarão o dia. Algo importante poderá chegar ao fim com a sensação de dever cumprido. A carta “O Mundo” indica crescimento, reconhecimento e expansão .

Câncer — 3 de Espadas

O canceriano poderá se permitir sentir, mas evitar se prender ao passado Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

Alguma decepção ou lembrança dolorosa poderá surgir. A carta “3 de Espadas” pede cuidado com as emoções mais sensíveis. Será importante permitir-se sentir, mas evitar prender-se ao passado.

Leão — A Justiça

Tudo o que for decidido neste dia poderá trazer consequências duradouras ao leonino Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

Decisões importantes poderão surgir. A carta “A Justiça” indica a necessidade de equilíbrio e responsabilidade nas escolhas. Tudo o que for decidido neste dia poderá trazer consequências duradouras.

Virgem — 5 de Copas

Mesmo diante de frustrações, ainda existirão possibilidades à frente do virginiano Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

Será importante evitar focar apenas no que deu errado. Mesmo diante de frustrações, ainda existirão possibilidades à sua frente. A carta “5 de Copas” indica a necessidade de mudar a perspectiva.

Libra — 10 de Espadas

Poderá ser um dia emocionalmente intenso, mas também libertador para o libriano Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

Um ciclo chegará ao fim. Poderá ser um dia emocionalmente intenso , mas também libertador. A carta “10 de Espadas” indica que algo que já vinha se desgastando precisará ser encerrado.

Escorpião — Pajem de Espadas

O escorpiano deverá observar com cautela antes de agir Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

Haverá curiosidade e atenção às informações ao seu redor, alerta a carta “Pajem de Espadas”. Algo poderá ser revelado ou descoberto. O mais indicado será observar com cautela antes de agir.

Sagitário — Cavaleiro de Espadas

O sagitariano deverá agir com estratégia para evitar conflitos desnecessários Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

Impulsividade e decisões rápidas poderão marcar o dia. A carta “Cavaleiro de Espadas” sugere agir com estratégia para evitar conflitos desnecessários.

Capricórnio — 7 de Espadas

O capricorniano deverá ter atenção com situações pouco claras Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

Será necessário ter atenção com situações pouco claras. A carta “7 de Espadas” indica a necessidade de cautela e observação. Nem tudo precisará ser confrontado imediatamente.

Aquário — 3 de Ouros

O dia do aquariano favorecerá a troca de ideias e o reconhecimento pelo trabalho realizado Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

Parcerias e colaboração poderão trazer bons resultados, revela a carta “3 de Ouros”. O dia favorecerá a troca de ideias e o reconhecimento pelo trabalho realizado.

Peixes — A Torre

Mudanças inesperadas poderão acontecer para o pisciano Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

Mudanças inesperadas poderão acontecer. Algo que parecia estável poderá se transformar rapidamente. Apesar do impacto inicial, a carta “A Torre” indica a libertação de estruturas que já não funcionam.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.