Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/07/2026

A maturidade e o equilíbrio se mostrarão importantes aliados dos nativos neste domingo Crédito: Imagem: Photology1971 | Shutterstock

O equilíbrio entre razão e emoção será a chave para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades deste domingo. Algumas cartas do tarot falam sobre encerramentos necessários, enquanto outras indicam crescimento, estabilidade e fortalecimento das relações. A mensagem é clara: agir com maturidade e manter o coração aberto permitirá transformar experiências em aprendizados valiosos.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Pajem de Copas

Os arianos poderão se deparar com boas surpresas e demonstrações sinceras de carinho Crédito: Imagem: Ka_Li | Shutterstock

Segundo a carta “Pajem de Copas”, o domingo favorecerá boas surpresas e demonstrações sinceras de carinho. No amor, uma conversa delicada ou um convite inesperado poderá aproximá-lo(a) ainda mais de quem ama ou despertar um novo interesse. Na carreira, sua criatividade será um diferencial para encontrar soluções e conquistar espaço. A saúde melhorará quando você aprender a expressar melhor as suas emoções. Entre amigos, momentos leves e descontraídos renovarão a energia e fortalecerão os vínculos.

Touro — 10 de Copas

Felicidade e harmonia marcarão os relacionamentos dos taurinos Crédito: Imagem: Ka_Li | Shutterstock

A carta “10 de Copas” anuncia harmonia, felicidade e realização nas relações. No amor, o dia favorecerá união, cumplicidade e planos; se estiver solteiro(a), poderá viver encontros promissores. Na carreira, o apoio de colegas e um ambiente mais acolhedor contribuirão para bons resultados. A sua saúde se fortalecerá quando encontrar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Nas amizades, encontros e celebrações trarão alegria e reforçarão laços importantes.

Gêmeos — O Imperador

Disciplina e responsabilidade se mostrarão essenciais no domingo dos geminianos Crédito: Imagem: Ka_Li | Shutterstock

A carta “O Imperador” pede disciplina, responsabilidade e confiança nas próprias decisões. No amor , estabilidade e segurança fortalecerão a relação, caso exista espaço para o diálogo. Na carreira, sua capacidade de liderança e organização tenderá a render reconhecimento e novas responsabilidades. Sua saúde melhorará quando você mantiver uma rotina equilibrada e evitar excessos. Entre amigos, uma postura firme ajudará a conquistar respeito e transmitir segurança.

Câncer — 4 de Espadas

O ideal será que os cancerianos aproveitem o domingo para descansar e investir em conversas tranquilas Crédito: Imagem: Ka_Li | Shutterstock

De acordo com a carta “4 de Espadas”, seránecessário desacelerar e recuperar as energias antes de seguir adiante. No amor, respeitar seu tempo e o da pessoa amada evitará desgastes desnecessários. Na carreira, uma pausa estratégica ajudará a reorganizar prioridades e enxergar soluções com mais clareza. Em relação à saúde, o ideal será investir no descanso, em um sono de qualidade e em momentos de silêncio. Entre amigos, conversas tranquilas se mostrarão mais valiosas do que grandes movimentações.

Leão — 10 de Espadas

O domingo dos leoninos será marcado por encerramentos necessários Crédito: Imagem: Ka_Li | Shutterstock

A carta “10 de Espadas” marca o encerramento de um ciclo que não tinha mais espaço para crescer. No amor, antigas dores ou conflitos poderão finalmente ficar para trás, permitindo recomeços mais saudáveis. No setor profissional , um desafio importante chegará ao fim, abrindo caminho para novas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você liberar o peso emocional acumulado e respeitar seu processo de recuperação. Nas amizades, procure valorizar quem permaneceu ao seu lado durante os períodos difíceis.

Virgem — 5 de Espadas

Os virginianos precisarão escolher com cuidado quais batalhas enfrentar Crédito: Imagem: Ka_Li | Shutterstock

A carta “5 de Espadas” aconselha a escolher cuidadosamente quais batalhas enfrentar. No amor, evite disputas desnecessárias, preservando a harmonia e fortalecendo o relacionamento. Na carreira, ações diplomáticas serão mais produtivas do que conflitos ou disputas de ego. Sua saúde pedirá atenção ao estresse e à tensão mental provocados por cobranças excessivas. Entre amigos, o diálogo sincero ajudará a evitar mal-entendidos.

Libra — A Imperatriz

O domingo propiciará abundância e bem-estar para a vida dos librianos Crédito: Imagem: Ka_Li | Shutterstock

Conforme a carta “A Imperatriz”, o domingo favorecerá o crescimento, a abundância e o bem-estar. No amor, carinho, romantismo e cumplicidade fortalecerão os vínculos, criando momentos especiais. Na carreira, a criatividade e a dedicação poderão trazer reconhecimento e prosperidade. Sua saúde melhorará quando você cuidar de si com mais carinho e valorizar o autocuidado. Em relação às amizades, a sua generosidade aproximará pessoas sinceras e tornará os encontros mais prazerosos.

Escorpião — Rainha de Espadas

A inteligência e a boa comunicação dos escorpianos favorecerão diversas áreas da vida Crédito: Imagem: Ka_Li | Shutterstock

A carta “Rainha de Espadas” destaca lucidez, inteligência e comunicação objetiva. No amor, a sinceridade será essencial para resolver questões pendentes e fortalecer a confiança. Na carreira, sua capacidade de análise e tomada de decisão favorecerá avanços importantes. Sua saúde irá melhorar a partir do momento em que organizar os pensamentos e evitar alimentar preocupações desnecessárias. Entre amigos, seus conselhos se mostrarão valiosos para quem buscar orientação.

Sagitário — Cavaleiro de Ouros

A persistência será a maior aliada dos sagitarianos neste domingo Crédito: Imagem: Ka_Li | Shutterstock

A carta “Cavaleiro de Ouros” indica que a persistência será a sua maior aliada. No amor, pequenos gestos de dedicação fortalecerão a relação, demonstrando compromisso verdadeiro. Na carreira, o seu esforço contínuo começará a render frutos, aproximando-o(a) de objetivos importantes. Sua saúde melhorará quando você mantiver disciplina nos hábitos diários e respeitar seu ritmo. Entre amigos , a confiança construída ao longo do tempo fortalecerá ainda mais os laços.

Capricórnio — 7 de Copas

Embora o dia traga diversas possibilidades para a vida dos capricornianos, eles precisarão fazer escolhas cautelosas Crédito: Imagem: Ka_Li | Shutterstock

Segundo a carta “7 de Copas”, o domingo trará muitas possibilidades, mas também exigirá discernimento para escolher o melhor caminho. No amor, evite criar expectativas irreais e procure enxergar a situação com clareza. Na carreira, novas oportunidades poderão surgir. Contudo, busque analisar cada proposta antes de tomar uma decisão definitiva. Sua saúde melhorará quando você evitar sobrecarga mental e organizar suas prioridades. Nas amizades, boas conversas ajudarão a colocar as ideias no lugar.

Aquário — Rei de Espadas

Os aquarianos poderão contar com planejamento e objetividade em diversos setores da vida Crédito: Imagem: Ka_Li | Shutterstock

A carta “Rei de Espadas” favorece decisões inteligentes , planejamento e objetividade. No amor, conversas francas fortalecerão a confiança e eliminarão dúvidas. No setor profissional, sua capacidade estratégica será reconhecida, podendo abrir portas para novos desafios. Sua saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre razão e descanso, evitando excesso de preocupações. Entre amigos, sua clareza ao aconselhar será muito apreciada.

Peixes — 9 de Espadas

Será importante que os piscianos não permitam que algumas preocupações se tornem maiores do que realmente são Crédito: Imagem: Ka_Li | Shutterstock