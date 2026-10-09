Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/10/2026

A carta “5 de Copas” sugere que você pode estar dando atenção excessiva a algo que não aconteceu conforme o esperado. No amor, uma decepção ou lembrança poderá despertar sentimentos delicados, mas será importante não permitir que experiências antigas impeçam novas possibilidades. No trabalho, procure aprender com resultados frustrantes sem desvalorizar suas conquistas. Em relação à saúde, será necessário acolhimento emocional e momentos de descanso. Entre amigos, estar perto de pessoas queridas tenderá a ajudá-lo(a) a recuperar o ânimo e a perceber que ainda existem muitos motivos para sorrir.