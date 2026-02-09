Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/02/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 08:49

A segunda-feira dos nativos será marcada por coerência e força de vontade Crédito: Imagem: Shyntartanya | Shutterstock

A semana começará com a energia mental em alta, acompanhada de inteligência emocional. Apesar das cartas de tarot pedirem cautela em certas decisões, elas também indicam coragem para seguir os instintos e o coração. A segunda-feira será de maior coerência e força de vontade para os signos do zodíaco.

Abaixo, confira as previsões do tarot para os 12 signos!

Áries — Ás de Espadas

Conversas importantes poderão ocorrer na segunda-feira dos arianos, trazendo esclarecimentos Crédito: Imagem: LighteniR | Shutterstock

O dia pedirá verdade, lucidez e decisões firmes. Segundo a carta “Ás de Espadas”, conversas importantes poderão acontecer, trazendo esclarecimentos que você vinha evitando. No processo, corte dúvidas, ruídos e situações confusas. Pensar com objetividade será seu maior trunfo.

Touro — 7 de Ouros

Apesar dos taurinos estarem construindo algo sólido, os resultados ainda pedirão tempo Crédito: Imagem: LighteniR | Shutterstock

Paciência será palavra-chave do dia, conforme a carta “7 de Ouros”. Você está construindo algo sólido, mas os resultados ainda pedirão tempo. Portanto, avalie se seus esforços estão sendo bem direcionados e evite a ansiedade. Confiar no processo fará parte do aprendizado.

Gêmeos — A Força

Os geminianos deverão exercer o controle emocional e a maturidade nesta segunda-feira Crédito: Imagem: LighteniR | Shutterstock

Controle emocional e maturidade serão exigidos pela carta “A Força”. Você poderá lidar com situações delicadas sem confronto, apenas com firmeza e gentileza. Será um dia poderoso para vencer inseguranças e provar, sobretudo a si mesmo(a), o quanto evoluiu.

Câncer — 4 de Paus

Haverá leveza, harmonia e pequenas celebrações na vida dos cancerianos Crédito: Imagem: LighteniR | Shutterstock

A segunda-feira será marcada por um clima de leveza, harmonia e pequenas celebrações. A carta “4 de Paus” fala de segurança emocional, encontros agradáveis e sensação de pertencimento. Aproveite o dia para estar perto de quem faz você se sentir em casa.

Leão — A Estrela

A segunda-feira trará cura e fé para os leoninos Crédito: Imagem: LighteniR | Shutterstock

Conforme a carta “A Estrela”, a esperança será renovada. Mesmo que algo tenha sido difícil recentemente, o dia trará cura, fé e sinais de que você está no caminho certo. Confie no futuro e permita-se sonhar de novo — o universo estará ouvindo.

Virgem — 8 de Ouros

Será um dia favorável para os virginianos investirem na organização, nos estudos e nas tarefas que exigem atenção aos detalhes Crédito: Imagem: LighteniR | Shutterstock

A carta “8 de Ouros” indica foco, dedicação e produtividade. O dia favorecerá a organização, estudos e tarefas que exigem atenção aos detalhes. Seu esforço não será em vão: cada pequeno avanço contará para a construção de algo maior.

Libra — Os Enamorados

O dia dos librianos falará tanto de amor quanto de decisões relacionadas aos valores pessoais Crédito: Imagem: LighteniR | Shutterstock

Escolhas conscientes ganharão destaque. A carta “Os Enamorados” fala tanto de amor quanto de decisões alinhadas aos seus valores. Ao longo do dia, evite agradar demais os outros e escute seu coração — ele saberá exatamente o que quer.

Escorpião — Rei de Ouros

O dia dos escorpianos favorecerá decisões práticas, planejamento financeiro e atitudes maduras Crédito: Imagem: LighteniR | Shutterstock

Estabilidade e segurança material entrarão em evidência, conforme a carta “Rei de Ouros”. A segunda-feira favorecerá decisões práticas, planejamento financeiro e atitudes maduras. Você poderá assumir uma posição de liderança ou sentir mais firmeza sobre os seus próximos passos.

Sagitário — 3 de Ouros

Trocas, parcerias e reconhecimento marcarão a segunda-feira dos sagitarianos Crédito: Imagem: LighteniR | Shutterstock

Trocas, parcerias e reconhecimento marcarão o dia. Segundo a carta “3 de Ouros”, trabalhar em conjunto renderá bons frutos. Seja no campo profissional ou pessoal, compartilhar ideias e somar esforços fará toda a diferença. Portanto, valorize quem caminha ao seu lado.

Capricórnio — 3 de Paus

Os planos dos capricornianos começarão a ganhar força ao longo do dia Crédito: Imagem: LighteniR | Shutterstock

A carta “3 de Paus” aponta expansão e visão de futuro. Planos começarão a ganhar forma, assim como novas possibilidades surgirão no horizonte. Será um bom dia para pensar mais longe e confiar no que você vem semeando.

Aquário — Cavaleiro de Copas

Conversas afetuosas poderão surpreender os aquarianos Crédito: Imagem: LighteniR | Shutterstock

Romantismo, sensibilidade e gestos sinceros marcarão o dia, conforme a carta “Cavaleiro de Copas”. Emoções ganharão espaço, assim como conversas afetuosas poderão surpreender. Apenas tome cuidado para não idealizar demais, mantendo os pés no chão sem perder a magia.

Peixes — A Torre

Os piscianos poderão se libertar de algo que já não faz sentido Crédito: Imagem: LighteniR | Shutterstock

Mudanças inesperadas poderão sacudir estruturas, mas sem destruir os propósitos. A carta “A Torre” mostra quedas de ilusões, verdades vindo à tona e libertação de algo que já não fazia sentido. Confie: haverá espaço para algo muito mais verdadeiro.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.